"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kürt-Teâli ve İngiliz siyaseti

M. Latif SALİHOĞLU
17 Aralık 2020, Perşembe
GÜNÜN TARİHİ: 17 Aralık 1918

Mondros Mütarekesi’nin (30 Ekim 1918) hemen ardından, İngiliz öncülüğündeki işgal kuvvetlerinin donanması İstanbul’a doğru harekete geçti.

İki hafta sonra, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan kuvvetlerine bağlı 61 parçalık bir donanma gücü, İstanbul limanına demir atarak karaya asker çıkardı. İstanbul’un kademeli şeklindeki işgali, bu sûretle başlamış oldu.

“Güvenliği sağlama” gerekçesiyle gelen işgalcilere karşı Anadolu’nun hemen her tarafında direniş teşebbüsleri başlarken, aynı işgal güçlerinden destek alan siyasî ve ideolojik ayrılıkçı hareketlere de, bir yönüyle gün doğmuş oluyordu, ne yazık ki...

*

Evet, 1918 yılı Aralık ayı içinde kurulan cemiyetlerin çoğu ecnebi işgalinin karşısında durmak ve mücadele etmek maksadıyla hareket ediyordu..

Ancak, aynı günlerde kurulan cemiyetlerden bir tanesi var ki, kelimenin tam anlamıyla bir istisna teşkil ediyor: Adı “Kürdistan Teâli Cemiyeti” idi. 

Resmî kuruluş tarihi: 17 Aralık 1918.

Gariptir ki, Kürt Teâli Cemiyeti’nin resmî olarak kurulduğu aynı gün, Ermenilerin de aralarında bulunduğu 1500 kişilik Fransız kuvveti Mersin’e çıkarma yaparak Anadolu’yu (Tarsus, Adana, Ceyhan, Toprakkale, Pozantı...) işgale başladı.

Yine aynı gün içinde, Hintli sömürge askerlerinin bulunduğu İngiliz kuvvetleri de Mersin’e bir başka cepheden girdiler ve oradan Anteb’e doğru harekete geçtiler.

İşgal kuvvetlerinin bu hareketinden cesaret alan Ermeni komitacılar ise, yurdun çeşitli yerlerinde türlü taşkınlıklarda bulundular. İşte, böyle bir zaman ve zeminde kurulan Kürt Teâli Cemiyeti’nin, İşgal Yüksek Komiserliği’nden bağımsız şekilde hareket etmesi mümkün görünmüyor.

*

Kürt-Teali Cemiyeti’nin kuruluş hazırlıklarına, aslında bir yıl evvel başlanmıştı. Üstelik, kuruluş maksadı içinde siyasî, ideolojik, yahut ayrılıkçı mânâda herhangi bir temâyül görünmüyordu. Daha ziyade, Kürt nüfusunun, büyük sarsıntı geçiren Osmanlı harabelerinin altından sağ-sâlim çıkartılması amaçlanıyordu.

Ne var ki, gerek resmî kuruluş tarihi ve gerekse dışa yansıyan görüntüler, daha ilk günden itibaren bu cemiyetin asıl maksadının dışına çıktığını gösteriyordu.

Şemdinanlı Seyyit Ubeydullah’ın ahfadı, Bedirhaniler ve Babanzâdeler gibi İstanbul’daki Kürt aristokrat ailelerin tahsilli çocukları tarafından kurulan bu cemiyetin üst düzey yetkilileri, kısa sürede İngiliz ve Fransız işgalcilerle haşır-neşir olmaya başladı.

Bu yaptıkları şey sakıncalıydı. Zira, dahilî mesele ne olursa olsun, öncelikle haricî tecâvüzâtı def’ etmek gerekiyordu. Din, vatan ve millet sevgisi bunu gerektiriyordu.

Lâkin, bunlar tam tersini yapmaya koyuldular. Osmanlıyı ihyaya, yahut Anadolu ve Trakya’yı işgalden kurtarmaya azmetmiş olanlarla irtibatını kestiler. Aksine, işgalcileri kendilerine daha yakın görmeye başladılar.

Bu durum, dinî ve millî hamiyete ters düşmekte idi. Esasen böyle olduğu içindir ki, Dârül-Hikmeti’l-İslâmiye âzası olan Bediüzzaman Hazretleri başta olmak üzere, o gün için Kürtleri temsil makamında olan sâir ülemâ ve eşrâf, işgalcilerin dümen suyuna giden ayrılıkçıları dinlemedi, onları desteklemedi, hatta mütecaviz işgalcilere karşı var gücüyle direnmeye ve mücadele etmeye başladı.

Bunun ispatı şudur: Vilâyât-ı Şarkiye’deki bütün Kürt halkı ve onları temsil eden şeyhler, âlimler, beyler, ağalar, Ermeni çetecileri baş tacı etmiş olan Fransız ve İngiliz işgalcilere karşı bilhassa Urfa’da, Maraş’ta, Antep’te yapılan mücadeleye tereddütsüzce iştirak etti.

Ardından, Kürt-Teali Cemiyeti yerine, aynı tarihlerde kurulan Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin sözünü dinlediler ve hatta bu cemiyete dahil oldular. Erzurum ve Sivas Kongreleri’ne de bu cemiyetin üyesi olarak katıldılar.

Bilâhare Ankara’da teşkil olunan Millet Meclisi, 1921’de Kürdistan Teâli’nin zararlı bir cemiyet olduğu ve kapatılması gerektiği yönünde karar aldı. Bu kararın arkasında, şüphesiz Kürt kökenli hemen bütün mebusların desteği de vardı.

Son bir nokta: Bu vatanda, ırkçılık manasındaki Kürtçülük hareketleri, özellikle ırkçılık manasındaki Türkçülük hareketlerine karşı daha çok reaksiyoner bir hareket veya misilleme şeklinde gelişip kuvvet bulmuştur.

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret insanca yaşamaya yetmeli

    Dünyada son 24 saat böyle geçti

    Ders mi oyun mu?

    ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Pakistan'dan tepki

    'Uzun bir aradan sonra günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti'

    'Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtlar inandırıcı'

    ABD, İsviçre ve Vietnam'ı 'kur manipülatörü' ilan etti

    YouTube, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı

    İngiltere'de 130 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

    Erdoğan'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

    İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

    'Suudi Arabistan, yüzlerce göçmene insanlık dışı muamele ediyor'

    Ruhani: Trump'ın gidişinden dolayı çok mutluyuz

    İspanya Başbakanı: Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalıyız

    Yunanistan savunma bütçesinde artışa gitti

    Sığır ve kümes hayvanlarının Kovid-19'u yaymadığı açıklandı

    Honda, ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracını geri çağıracak

    Almanya’da koronavirüs nedeniyle 952 ölüm daha

    Brezilya Devlet Başkanı, Joe Biden'ı tebrik etti

    Keşmir'de Hindistan ile Pakistan arasında çatışma çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çare seçim ve doğru alternatif
    Nurefşan Özkan

    Babamın ardından...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 2
    Cevher İLHAN

    “Yolsuzluk endeksi”nde geriye gidiş
    Süleyman KÖSMENE

    İslâmiyetin özünden neden uzaklaştık?
    Faruk ÇAKIR

    Yahya Alkın Hocamızın ardından
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kürt-Teâli ve İngiliz siyaseti
    Ali FERŞADOĞLU

    İman esasları doğmatik değildir
    Abdurrahman AYDIN

    Hediye kabulündeki hassasiyet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.