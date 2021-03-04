"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Nefs-i emmâre ikidir

M. Latif SALİHOĞLU
04 Mart 2021, Perşembe
Evet, nefs-i emmâre bir değil, ikidir. Birincisini öldürüp ondan kurtulsan bile, ikincisinden kurtulamıyorsun. Tâ âhir ömre kadar seninle dinamik halde yaşayıp seninle birlikte ölüyor.

Öyle ki, kişi sağlam bir iman ve itikada sahip olduğu halde, söz konusu ikinci, gizli ve gayet sinsî olan nefs-i emmâre, o mü’min kimseyi gayet günahkâr bir hayat olan kâfirlerin hayatını yaşamaya özendirip zorlayabiliyor.

Şüphesiz, bu hâlin pek mühim bir hikmeti var. Hizmetli hallerin en güzel izahı ise, bildiğim kadarıyla sadece Risâle-i Nur’da var. Bundan dolayıdır ki, Nur Risaleleri’ni okumamış bazı büyük veliler bile, ikinci nefs-i emmarenin mahiyetini bilmediklerinden, zaman zaman hayret ve taaccüp içinde kalmışlar; bazen de, bunalım geçirecek derecede sıkılıp daralmışlardır.

Madem ki, bu meselenin tezirli izahı Nur Risaleleri’nde var, o halde biz de o bahislere doğru fikrî manada bir seyahate çıkalım.

*

Evet, iman ve hidayet dairesi içine girenleri günah noktasında en fazla zorlayan damarın kaynağı, başta da ifade ettiğimiz gibi "ikinci nefs-i emmâre"ye gidip dayanıyor.

Birinci nefs-i emmâre, kişiyi imân ve irşad dairesine girip girmeme noktasında zorluyor. Kişiyi, içinde bulunduğu dinden-imandan soğutup dünyaya sevk etmeye, günah deryasında daldırmaya, yahut dalâlet vâdisine doğru sürüklemeye çalışıyor.

Cüz'î iradenin sarfından sonra devreye giren Cenâb-ı Hakk'ın küllî iradesiyle nefs-i emmâresini yenen ve hidâyete mazhar olan insan, bu kez ikinci bir nefs-i emmârenin daha şedit olan hile ve desiseleriyle karşı karşıya geliyor.

İşte, bu ikinci nefs-i emmâredir ki, bir mü'mini inandıklarını yaşamamaya, hatta inandıklarının tam tersi bir istikamete sevk etmeye çalışıyor.

Üstelik, silâhları daha kuvvetli, mühimmatları daha tesirlidir, bu ikinci nefs-i emmârenin...

Birinci nefs-i emmâre, imana gelip teslim olurken (mutmainne iken), bütün silâh ve edevâtını damarlarda, asablarda, sinir sisteminde yerleşik durumda olan "ikinci nefs-i emmâre"ye devredip öyle gidiyor.

Üzeri kamufleli olan bu korkunç silâh ve mühimmat ise, inanan kimsenin bünyesi içinde âhir ömre kadar varlığını muhafaza ediyor. Üstelik, çoğu kez akıl ve iradeyi bile dinlemeyerek hükmünü icra etmeye çalışıyor.

İşte, zamanımızın en dehşet verici hâlini yansıtan bu vaziyet, mü'minleri müthiş bir sıkıntı, azap ve ıztırabın cenderesine sevk ediyor.

Kişi, hayretler içinde kendi kendini sorgulamaya başlıyor: "Fesübhanallah! Ben ki, bütün iman rükünlerine inanan ve kendimi her türlü günahlardan sakınan bir insanım. Nasıl oluyor da, imansızların hayatına özeniyorum, onların din ve ahlâk dışı yaşayış tarzlarına meyletmeye çalışıyorum?"

İşte bu durum, aslında birincisinden daha şiddetli olan ikinci nefs-i emmârenin varlığından haber veriyor. Çoğu kimse, bu vakıanın farkında olmadığı veya mahiyetini bilmediği için, bocalayıp duruyor. Öyle ki, eskiden bazı büyük zâtlar dahi düştükleri bu durumdan şekvâ etmişlerdir.

İşte, aşağıda okuyacağınız iktibaslar, hem bu hususun, hem de tâ başından beri nazara vermeye çalıştığımız sıkıntının hem teşhis, hem tedâvisi noktasında muazzam bilgileri ihtivâ ediyor. 

Buyrun, Nur âlemine doğru bir seyahat-ı fikriyeye birlikte çıkalım: "Bazen olur ki, nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder. Âsab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmâre çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür.

“Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları mutmainne iken, nefs-i emmâreden şekvâ etmişler. Kalbleri gayet selim ve münevver iken, emrâz-ı kalbden vâveylâ etmişler. İşte bu zatlardaki, nefs-i emmâre değil, belki âsâba devredilen (ikinci) nefs-i emmârenin vazifesidir." (Mektubat: 316)

"Ben bir zaman enaniyetini bırakmış ve nefs-i emmâresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefs-i emmâreden şikâyet ettiğini gördüm, hayrette kaldım. Sonra katî bildim ki: Âhir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevabdar devamı için, nefs-i emmârenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir, mücahede devam eder." (Şuâlar: 293)

"Bu ikinci nefs-i emmârede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslâh olsun ve kusurunu anlasın.

"Bu acip asırda dehşetli bir aşılamak ve şırıngayla hem hakikî, hem mecazî iki nefs-i emmâre ittifak edip öyle seyyiata, öyle günahlara severek giriyor. Kâinatı hiddete getiriyor." (Kastamonu Lâhikası: 180)

Kâinatı hiddete getirecek günahlara giren imân ehlinin, bu dehşetli vaziyetten kurtulmasının çare ve çıkış formülleri üzerinde dururken, duâ ile bize inayet edecek olan Rabbimize iltica etmeyi de unutmamalı.

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnandırıcı bulunmadı

    Milyonlarca çocuk yüz yüze eğitimden mahrum

    Myanmar'da darbeden bu yana ''en kanlı' gün yaşandı

    Kontrollü normalleşmeye ilişkin merak edilenler

    'Kontrolsüz atılan her adım bizi iki adım geriye götürecek'

    Cibuti sahilinde insanlık trajedisi yaşandı

    Galatasaray, Ankara'dan eli boş döndü

    ABD, dış politika önceliklerini açıkladı

    İsrail'in savaş suçlarıyla ilgili resmi soruşturma başladı

    Faz 3 sonuçları açıklanan Sinovac aşısı hakkında açıklama

    Kırım için Rusya'ya yaptırım uygulansın

    ‘Vak’alar artarken tedbirler gevşetiliyor’

    Vak’alar yüzde 44 azalırsa İstanbul sarıya dönecek

    Gül: Önemli olan uygulayıcıların sahip çıkması

    'Mısır'la deniz yetki alanları anlaşması imzalayabiliriz'

    Rusya: Navalny yaptırımları ilişkilerimize zarar veriyor

    Arap ülkelerin Filistin'e yardımları yüzde 85 azaldı

    UCM'nin kararı Filistinlilere umut oldu

    Ülke genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

    Yunanistan 5,9 büyüklüğündeki depremle sallandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gara’dan fezlekelere
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hak etmeyene hürmet haramdır
    Süleyman KÖSMENE

    Karınca emirsiz, insan imamsız olmaz
    Cevher İLHAN

    Fezlekeler bir “siyasî mühendislik projesi”
    Genel

    İnandırıcı bulunmadı
    Faruk ÇAKIR

    “İnsan hakları”nı hatırlamak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nefs-i emmâre ikidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce tedbir, sonra takdir
    Süleyman YAPRAK

    Sâdık Nur Talebesi olmak ve meşveret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.