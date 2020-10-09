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9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Nur hizmetinde müsbet yarış

M. Latif SALİHOĞLU
09 Ekim 2020, Cuma
Nur Risâleleri’ni basıp neşreden yayınevi sayısı 10’dan fazla. Hemen hepsi de niyet-i hâlise ile yapıyor bu işi.

Nur hizmetinin ana sermayesi ihlâstır. İhlâssız çabalar, maksadının aksiyle tokada sebep olur. Nitekim, artniyetle işin içine girenler şiddetli tokat yediler ve yiyecekler.

Onun için, müsterih olmalı. Bu dâvânın ve bu dâvâya hâlisen hizmet edenlerin İlâhî inayet altında olduğuna inanıyoruz. Keza, hıfz-ı İlâhî ile bu iman hizmetini kıyamete yakın zamana kadar devam ettireceklerinin kudsî müjdelerini görüyoruz. (Lâ tezalü tâifetün…)

***

Nur hizmetinde bulunanlar, birbirinin rakibi değiller. Dolayısıyla, yekdiğerine karşı herhangi bir rekabetin içine de girmemeliler. Belki, birbiriyle müzakerede bulunmalı ve zirâfette, kalitede, iktisatta, tasarrufta birbiriyle musabaka, yani yarış vaziyetini almalılar.

Hâl böyle olunca, hem muhabbet fedâiliği kemâliyle devam eder, hem de herkes kendi mesleğinin muhabbetiyle yaşayarak hizmetini idame ettirmeye çalışır.

***

Müsbet mânadaki müsabaka ile kalitenin ucuza gelmesi sağlanmış olur. Bu da, nihaî tüketiciyi, yani okuyucu kitlesini memnun eder.

İşte, Yeni Asya Neşriyat’ta çıkan Yeni Tanzim Külliyat, tam da bu ihtiyacı karşılamayı esas alıyor.

Yani “Herkes alsın, okusun diye” hedef ve gayesi ile yola çıkıldı. İktisat ile kalite bir araya getirilmiş oldu. Çok şükür, asıl maksadın da büyük ölçüde hâsıl olduğunu gördük. Külliyatın basımı gibi, talep ve dağıtımı da kerâmetvâri şekilde görünmesiyle, bizlerin de şevk ve heyecanı kamçılanmış oldu.

Şuna da inanıyorum ki, bu Külliyat, tanzim, tertip ve baskı tekniği itibariyle adeta bir lokomotif hükmüne geçecek ve ihtiyaca binaen basılan tali derecedeki diğer tanzimlerin sirkülasyonunu da fıtrî şekilde hızlandıracaktır.

***

Bununla beraber, bazı kardeşlerin türlü sebeplerle hizmette bir tevakkuf hali içine girdiğini görmekteyiz. Bu tür hallerin, hiç kimseye hiçbir faydası yoktur. Esasen, hiçbir şey yapmamaktansa, bir şeyler yapmanın en makul, en faydalı bir davranış biçimi olduğuna inanmaktayız.

Dolayısıyla, herkesin üzerine yapışan toz ve gubarı silkeleyip atması ve kemâl-i şevkle hizmetin bir kenarından tutarak gayrete gelmesi, hepimizin arzu ve temennisi olmalı.

***

Nur Külliyatı için, her türlü imkân ve kolaylığı sağlamamıza rağmen, yine de bu eserleri alamayan fakir genç ve muhtaç durumdaki öğrenci kardeşlerimiz var. Bunların bir kısmı hediye kitap için bize de müracaat ediyorlar. İnşallah hamiyet ehli kimseler gayrete gelip himmet elini uzatarak, bu ihtiyacın karşılanmasını sağlamış olur.

Evet, “Bu Risâleleri herkes alsın, okusun” diyerek kemâl-i ihlâs ve sadâkatla yola çıkan kardeşlerimizi, Cenâb-ı Hak, inşallah mahcup etmeyecek ve onları rızâsına uygun şekilde muvaffak ettirecek.

Bu uğurda emeği geçen herkese tebrik ve duâlarımızı gönderiyoruz.

………………………

Külliyat siparişi için,

Link: https://www.yeniasyakitap.com

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