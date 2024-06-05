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5 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Okuma programlarına hazırlık

M. Latif SALİHOĞLU
05 Haziran 2024, Çarşamba
Kurban Bayramına on günlük bir süre kaldı. Bayram tatiliyle birlikte, yıllık tatil de başlıyor. Yani, küçük-büyük hemen bütün okullar tatile giriyor.

Yıllık tatil süresi Türkiye’de yaklaşık üç aydır. Bu üç ayın hiç olmazsa bir ayını okuma programlarına ayırmakta büyük fayda var.

Kitap ağırlıklı okuma programları deyince, akla ilk gelen “Risâle-i Nur okumaları”dır. Doğrusu, başka kitaplar için düzenlenen okuma programları var mı, yok mu, bilemiyoruz. Varsa da, duymuş değiliz.

Tabiî, tatil kamp programları ile yaz dönemi Kurân Kursu okumaları bahs-i diğerdir. Biz münhasıran bol bol kitap-risâle programlarından bahsediyoruz.

*

Gaflete dalmaya meyyilli kimselere göre yaz sezonu tatili, atalet, rehavet, tenbellik, gevşeklik, hatta kimine göre düzensizlik ve boş vermişlikle "kendini dağıtma" aylarıdır.

İşte bu telâkki ile hareket edenler, ne yazık ki, kendi elleriyle kıymetli vakitlerini zayi etmenin ötesinde, yüzde yüz zararlı şekilde ömür müddetini de heder ediyorlar.

Vakit öldürmeye, ömür tüketmeye âmade olmak ve kendini bu yönde programlamakla ne kazanılır ve ne elde edilir ki?

Zira, giden ömür dakikaları bir daha geri gelmiyor. Hayat filmini nasıl doldurduysan, aynen öyle kayda geçiyor. Hani, kırıp döktüğünü bir derece tamir edebilirsin belki; ama, hayat filmini bir daha asla geri döndüremezsin.

O halde, bu filmi en iyi, en güzel, en verimli, en faydalı şekilde doldurmak gerekmez mi?

*

Evet, uzun yaz tatilinin hiç olmazsa 25-30 günlük süresini kitap okumakla geçirmenin sayılamayacak kadar faydası vardır.

Hem çokça okumak, hem okunan hakikatleri dinlemek ve bu meyanda derinlemesine düşünmek, tefekkürde bulunmak, aynı program paketinin diğer faydaları cümlesinden. Bunun bir faydası da, başkasına hizmet etmeye, yahut fayda sağlamaya hazır hale gelmektir.

Esasen, yerinde durmakla, rehavete kapılmakla, yahut genel gidişata tembel şekilde ayak uydurmakla, kişinin kendisine bile hayrı dokunmaz. Nerede kaldı başkasına faydalı olmak, olabilmek...

Bu sebeple, hem kendisine, hem başkasına faydalı olabilmek için daimî, kudsî, feyizli bir mânevî barajdan beslenmek gerekiyor.

O tükenmez barajın suyu ise, "Oku!" diye başlayan İlâhî kaynaktan geliyor. İşte, mümkün olduğunca ona yönelmeli, ona dayanmalı ve ondan beslenmeli...

*

Sıcak yaz günlerinde bolca kitap okumak, mevsim itibariyle belki zor işlerden biri olarak görülebilir. Ama, zaten önemli olan zoru başarmak değil midir? Yeter ki, yapılan işin hayırlı, faydalı olduğuna inanılsın.

Zor zamanda kitap okumanın faydasına ziyadesiyle inandığımız için, biz de hemen her sene birkaç yazıyla da olsa, aynı hakikatin tefekküre müheyyat bağ ve bahçelerinde gezintiye çıkıyoruz. Ayrıca, fırsat buldukça, okuma seferberliğinin tatbik ve icra edildiği dost ve kardeş meclislerine de gidiyor, onlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. Böyle yapmakla, ziyadesiyle feyizyâb oluyor, ruhen ve beden rahatladığımızı hissediyoruz. 

Geçen sene, Ankara-Ayaş’taki okuma programına iştirak etmiştik. Günde 200-300 sayfa kadar okuyarak, tekrarâtsız Nur Külliyatını 23 günde devrettik elhamdülillah. Bakalım bu sene neresi kısmet olur... 

Hazırlıklara bayramdan hemen sonra başlayıp Temmuz’dan evvel okuma seanslarına geçmeyi tasarlıyoruz. Niyet hayır, âkıbet hayr’olur inşallah.

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