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9 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Zalim ve sadist Neron’un ibretlik sonu

M. Latif SALİHOĞLU
09 Haziran 2023, Cuma
GÜNÜN TARİHİ 9 Haziran 0068

Aradan 2000 yıla yakın bir zaman geçtiği halde, hiç unutulmayan tarihî şahsiyetlerden biri de Roma İmparatoru Neron’dur.

Şu var ki: Meşhûr Nero(n), daha çok zulümleriyle, sadistliğiyle, Romayı yakmasıyla ve nihayet intihar ederek kendi katili olmasıyla hatırlanıyor.

Genelde, sadist zalimlerin âkıbeti pek vahim oluyor. İşte onlardan biri de meşhûr Nero(n)’dur. 

Şimdi, ölüm yıldönümünde, ibretlik hayat ve icraatleriyle birlikte Neron’u biraz daha yakından tanımaya çalışalım.

*

Beşinci Roma İmparatoru olan Nero(n), zalimâne pekçok icraata imza attıktan sonra sinir buhranına girdi, aklî melekesini kaybetti ve nihayet bir mağaraya çekilerek 9 Haziran 68'de intihar etti.

Aynı Neron, zevkine göre yepyeni bir şehir inşa etmek fikir ve takıntısıyla, (MS) 64 senesinde koca Roma'yı ateşe vererek şehri baştan başa yakıp küle döndüren gaddar ruhlu bir imparator olarak tarihe geçti.

Kısa biyografisi şöyledir: Milâdî 37 senesinde İtalya'da doğan Nero, henüz 3–4 yaşında iken babasını kaybetti. Annesi ise, aynı zamanda 4. İmparator olan amcası ile evlendi. Kendisi de bu vesileyle hem üvey evlât, hem de tahtın varislerinden biri oldu. 54 senesinde amcası ölünce, 17 yaşındaki Nero, annesinin de desteğiyle imparator oldu.

İktidarının ilk 4–5 yılı başarılı geçen Nero, yaşı ilerledikçe değişmeye yüz tuttu. Daha çok eğlenceye meyletti; devamında da sefahate daldı. Bu uğurda, ayrıca çok büyük masraflarda bulundu. Adeta devrinin müsrif bir Deccali oldu.

Onun bu tutumunu eleştiren annesini bile öldürtmekten çekinmedi. Arkasından, diğer muhaliflerini bertaraf etmeye yöneldi. Tanınmış sayısız şahsiyeti idam ettirdi.

*

Mısır'dan Filistin'e, Yunanistan sınırından Büyük Britanya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada hakimiyet kuran Nero, sonunda kalbi öyle katılaştı ve öyle bir bunalımın içine düştü ki, onu bu sıkıntıdan hiç kimse çıkarıp da kurtaramadı.

Yaptığı yanlışlar ve zulümkârlıkla karşısında, kendi emrindeki orduyu bile isyan ettirdi. imparatora karşı harekete geçen ordu, onun iktidarına son verdi. 

Öldürüleceği korkusuna kapılan Nero, bir mağaraya çekildi ve orada hayatına son vererek, hem kendi katili, hem de "tarihin en aykırı tipleri" arasındaki yerini almış oldu.

*

Hem anne katili, hem kendi katili olan Neron’un şu sadistçe sözü sarf ettiği rivayet edilir: “Burada ikinci-üçüncü adam durumuna düşeceğime, yakarım Roma’yı, gider bir köyde yine birinci adam olurum.”

Yaklaşık iki bin yıl kadar evvel yaşanan Neron vak’asının, şüphesiz ders ve ibret alınacak daha başka yönleri de var.

Bugün için alınacak en önemli bir ders şu olsa gerektir: Maziye nazaran daha da kıymetsiz, mânâsız hale gelmiş olan şu “baş olma” hevesi, yahut şân-şöhret arzusu, günümüz itibariyle çok daha yakıcı bir ateş topuna dönüşmüş gibidir. Allah bizleri bu yakıcı, helâk edici ateşe düşmekten muhafaza eylesin.

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