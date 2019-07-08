Adaletten ümidinizi kesmeyin

Adalet, bazen biraz kör, biraz topal, biraz sağır olsa da; sonunda hedefine ulaşır. Görmesi gerekeni görür, duyması gerekeni duyar.

Haklının hakkını, suçlunun cezasını er geç verir. “Geciken adalet, adalet değildir” dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız! Maalesef zıtların iç içe geçtiği şu imtihan dünyasında her şey gönlümüze göre olmuyor. Adalet tam tecelli etmiyor. Ama umudu karartmak yok.

“Malını kaybeden az şey kaybetmiştir, sağlığını kaybeden çok şey kaybetmiştir; fakat umudunu kaybeden her şeyini kaybetmiştir.” Allah’tan ümit kesilmez. Yazın ortasında kış, kışın ortasında yaz göründüğü gibi; ümidin en zayıfladığı bir anda adalet tecelli edebilir. Yeter ki biz üzerimize düşeni lâyıkıyla yapalım.

ADALETİN KUTUP YILDIZI: VİCDAN

Kendi haline, tabiî işleyişine bırakıldığı zaman Yargı kendini çabuk toparlar. İçindeki yanlışları ayıklar, çürükleri temizler. Kendi iç mekanizmasıyla kendini rafine eder, damıtır ve varlık sebebi olduğu adaleti mümkün olduğu kadar tecelli ettirir. Siyasî görüşe, felsefî ve dinî inanca bakılmaksızın, pusula gibi sürekli adalete dönük; vicdan sahibi hukukçular cesur kararlarıyla bunu gösterecektir inşallah. Çok zor ve şartlar aleyhte görünse bile.

Hayır, hayal âleminde yaşamıyorum! Çürükleri fazla gözükse de; çürümenin en az olduğu kurum yargıdır. Bunun için fazla yıpratmayalım, üzerimize düşeni yapıp hukuka, adalete, yargıya sahip çıkalım. Zaten zor şartlar altında vazife yapan değerli hukukçularımıza mümkün olduğu kadar yardımcı olalım. Çünkü hepimiz aynı geminin yolcularıyız.

KAPLUMBAĞA ADIMIYLA HEDEFE ULAŞILIR MI?

Demokrasimiz için anlatılan kaplumbağa fıkrası adalet için de geçerli. Kaplumbağaya sormuşlar ‘nereye gidiyorsun?’ diye. ‘Hacca gidiyorum’ deyince; ‘Bu ayaklarla ve bu hızla mı?’ diye soranlara izah etmiş. Kaplumbağa: ‘Evet yol uzun ve hızım yavaş. Ama Allah adalet ve merhametinden bana uzun ömür verdi. Hedefime varmak zor değil. Fakat giderken yolum bazen köylerin, kasabaların yanından geçiyor. Köyün yaramaz çocukları beni ters çeviriyor. Doğrulup rotama girene kadar vakit kaybı oluyor’.

Evet köyün yaramaz çocukları bazen demokrasiyi, adaleti, hürriyeti ters çeviriyor. Bu acı veriyor, kayıplar, mağduriyetler yaşanıyor. Sonra rotayı doğrultup yaralar sarılmaya, kayıplar telâfi edilmeye çalışılıyor. Yaramaz çocuklar da er geç cezasını çekiyor. Bunun politik, sosyolojik, psikolojik tahlillerini yapmak hem benim, hem sütunun boyutunu aşar. Ama kaplumbağayı ters çevirenler kadar, buna engel olmayanlarda mesuldür diye düşünüyorum.

SUÇLU KİM?

Nefis muhasebesi yapıp, kendi hukukumuza sahip çıkmalıyız. Suçu hep başkalarına yüklemek, hep kendini mağdur ve masum görüp, gösterip, bir şey yapmamak çok sağlıklı bir ruh hali değil sanırım. Tevekkül edeceksek önce tevekkül şartlarını yerine getirelim. İnsanca, Müslümanca, hür ve adil bir şekilde yaşamak istiyorsak bunun gereğini yerine getirmek ve bedelini göze almak zorundayız.

Ümitsiz olmak, pes etmek yok. Çünkü “çabuk ye’se inkilâb eden hamiyet, hamiyet değildir.” Biz de biçare talihimize yardım etmeliyiz.

DEMOKRASİ VE ADALETİN RAYLARINI DÖŞEMEK

O güzel günlerin ‘çabuk gelmesini istiyorsanız; marifet ve faziletten bir demiryolu yapınız! Tâ ki, Meşrûtiyet (hürriyet, adalet, insan hakları) medeniyet denilen şimendifer-i kemâlata binip ve terakkiyât tohumlarını bindirerek kısa bir zamanda mânilerden kurtulup geçerek size selâm etsin. Siz ne kadar yolu acele ile yapsanız, o da o derece acele ile size gelecektir.” (Münâzarât)

Güzel günlerin gelmesi için demokrasi ve adalet demiryolunun raylarını döşemek, bir balon veya uçak bulup biçare talihimize yardım etmek ya da tembelcesine tevekkül etmek! Ne dersiniz? Bize ne lâzım?

Buyurun son karar sizin, bizim, hepimizin! Unutmayalım ki ‘İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır’ (Necm 39) ve ‘Herkes zerre kadar iyilik veya kötülük işlerse karşılığını görecektir’. (Zilzal 7-8)

(Yaklaşık bir yıl önce yazılan bu yazı hâlâ güncelliğini koruyor mu acaba? Takdir muhterem okuyucularımızın efendim.)