Hakikat bükücüleri ve adalet

Enformatik, bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve nasıl kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır.

Doğruluk ile yalanın, adalet ile zulmün ezeli mücadelesi devam ediyor; şimdi de bilgi kirliliği insanlığa musallat oluyordu.

Gerçekleri eğip bükmeler... algı operasyonları.. yalan haber ve propagandalar.. Hakikatin bükülmesi ve gerçeklikten hızla kopuş... Toplumu manüple etmek için, algı yönetiminin en son taktikleri kullanılıyor.

Goebbels’in korkunç propaganda teknikleri gelişerek devam ediyordu.

Bazıları propagandanın tesiriyle ‘elzem işlerini bırakıp âfâkî ve siyasî boğuşmaları merak ile dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze’ etmişlerdi.

Doğruluk yoksa yalanın, adalet yoksa zulmün farklı versiyonları boşluğu dolduruyordu. ‘Riyakarlık, dalkavukluk ve yapmacıklık, nifak ve münafıklık, muzır bir yalancılıktır. Küfür yalancılıktır. İman ise doğruluktur.’

BİLGİYİ ÇARPITMA!

Dezenformasyon: yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi veya bilgi çarpıtmaydı. Yayılma hızı nedeniyle gerçeğin önünü kapatıyordu.

Gerçeklikten kopma, ötekileştirme, hak ve adaletten uzaklaşma, zulme alet veya taraf olma, kamplara ayırma gibi toplumu sarsan tehlikeli neticelere sebep oluyordu.

Nabi Avcı’nın ‘Enformatik Cehalet’ adlı kitabı 90’lı yıllarda okuyucularına farklı bir pencere açmıştı. Türkiye’de kitle iletişim araçları, medya eleştirisi ve iletişim konularında kaynak kitaptı.

Birileri, sizi güya bilgilendirirken cahil bırakıyordu. Avcı’ya göre; aydınların asli görevi, menfaat ve politik tutkuların üstünde yer alan “hakikat ve adaleti” savunmak, halkı aydınlatmaktı. “Oysa bugünün aydınları tıpkı sıradan insanlar gibi; politik tutkuların tutsağı olmakta, kestirme sonuçlar peşinde koşmakta, nefret ve fikr-i sabitin egemen olduğu tartışmalara girmektedir.”

DİJİTAL MEDYA OKUR-YAZARLIĞI

Bugün küresel dezenformasyona karşı, dijital medya okuryazarlığı programları yapılıyor.

Sosyal medyadaki komplo teorilerinin, dolandırıcılığın, aldatıcı bilgilerin, asılsız haberlerin nasıl tespit edileceği ve yayılmasını nasıl önlenebileceği, doğrulama teknikleri konularında eğitimler veriliyor.

YALANA KARŞI KALKAN OLUŞTURMAK

Siyah bir gözlüğü takan adam, her şeyi siyah ve çirkin görür. Ancak kalp gözü açık olanlar her şeyi görebilir.

Çünkü “Bir dane-i hakikat, bir harman yalanı yakar.” Öyleyse; yalana karşı bir kalkan oluşturmak ve doğruyu ikame etmek zorundayız. Gelen bilgiyi şuurlu kullanmayı, test edip mihenge vurmayı, teyit mekanizmalarını bilmemiz gerekiyor.

EMROLUNDUĞU GİBİ; DOSDOĞRU...

Tehlikenin farkına varıp herkesten ziyade sıdka sahip çıkmak lazım. Bedeli ne olursa olsun, hakikatin eğilip bükülmesine karşı çıkma, hakkı tutup kaldırma vakti.

Yalan ve nefrete, zulüm ve zulmete karşı; hak ve hakikatin elçisi, adaletin ve sıdkın muhabbet fedaisi olma zamanı. Çünkü “İslamiyetin esası, imanın hassası, bütün kemâlatın ve ahlakın kaynağı doğruluktur.” Ümitvarız. İnanıyoruz ki; dezenformasyon ve propaganda bulutları dağılacak. İslâmiyet’in kuvveti ile medeniyetin güzellikleri zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek.

Hak ve adaleti hakim kılıp, dünya barışını temin edecek inşallah.