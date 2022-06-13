“Türkiye’de İslâmî hizmetin altında Bediüzzaman’ın imzası vardır. İslâma hizmeti gaye edinenlerin yolu, mutlaka bir şekilde Risale-i Nur ile kesişmiştir.”

Bu muhteşem İslâm Külliyatını, doğru anlayarak hizmete devam edenler de var; yanlış anlayıp suistimal edenler de. Savrulanlar, kıyıda-köşede kalanlar, engelleyenler, aleyhte çalışanlar..

Kimler geldi, kimler geçti! Siyaset çarkları nicelerini dönüştürdü, öğüttü, savurdu..

ADALET VE İSTİKAMET

Evet.. her insanın bir hikâyesi var. Çok farklı olaylar yaşıyor insan. Hayatına dokunan nice insanlar, kitaplar oluyor. Bazıları iz bırakıyor hayatında.. Kimileri de; bir anlık parlayıp kayboluyor.

Yalnız doğuyor insan, kalabalıklar arasında yalnız yaşıyor ve yalnız ölüyor. Fakat herkes, ‘herkesle ve her şeyle’ imtihan oluyor, engellere takılıyor..

Hiçbir insan, diğerinin yerine imtihana giremiyor. Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmiyor. Herkes hesabını Allah’a birebir veriyor. Kazanıyor veya kaybediyor...

...

‘Sana ölüm gelinceye kadar adalet ve istikamet üzere; emrolunduğun gibi dosdoğru ol!’

FİTNE HEP OLDU.. OLACAK!

Yıllar önce, ‘etkili görev’ yapan bir dostum; beni sevdiği için ikaz etmişti: ‘Yeni Asya’dan uzak dur. Karışacak, karıştırılacak orası!’ Zaman dostumu haklı çıkardı(!)

Gerçekten de; ‘misyonundan saptırmak, engellemek, bu mümkün değilse sulandırmak’ için her yol denendi... Dün de.. bugün de..

Yargılamaları, baskıları, basın kartı ve ilan gasplarını, çeşitli fitne denemelerini birlikte yaşadık, yaşıyoruz.

Savrulan dostların bazıları farklı niyetlerle -haset, hasret, hayret, gıpta, tebrik ve ümitle- soruyor: ‘Yeni Asya hâlâ çıkıyor mu, hizmetine devam ediyor mu?’

Düşmanları ise, şaşkın: ‘Yahu, biz onu öldürmüştük! Hâlâ çıkıyor mu?’ hayıflanmasında..

TÂ KIYAMETE KADAR...

Dost-düşman herkes bilsin ki; Yeni Asya -fedakâr isimsiz ve resimsiz muhabbet kahramanlarının duâ ve desteğiyle- hâlâ çıkıyor! Şahıslar fani, dâvâ baki..

Yeni Asya, insanlık ve İslâmiyet aleyhine her türlü cereyana karşı çıkarak, bedel ödeyerek, varoluş gayesi olan imanî ve içtimaî hakikatleri neşretmeye devam ediyor... Elinden geldiğince.. gücü yettiğince... kendi çapında.. Ehl-i İmanın ‘farz-ı kifayesi’ni de üstlenerek...

Tavizsiz çizgisiyle kıyamete kadar da; devam edecek inşallah...