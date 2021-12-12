İnsan zararda mı?

Hem halimizi hem de her şartta hizmet adına bir şeyler yapılabileceğini anlatan yazı ve haberimiz 7 Aralık 2021 tarihinde gazetemizde yayımlandı.

Yazımız, Türkiye’nin dört bir yanından gelen mesajlar ve telefon aramaları ile tebrik edildi. Amaç Allah rızası için samimî gayret olunca kapalı kapılar açılıyor. İnşâallah emeğimiz boşa gitmez. Balık bilmese de Hâlık biliyor niyetimizi. Hastalıkta sabretmeyi ve isyan etmemeyi, sağlık zamanında da gaflete düşmeden yaşamayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. İmtihan için gönderildiğimiz bu dünya misafirhanesinde hakkıyla vazifemizi yapmayı, ifrat ve tefrite düşmeden Sırâtı Müstakîm dairesinde yaşamayı ve gülerek ahiret âlemine gitmeyi bütün ehli iman için Rabb’imizden isteyelim. * Dünya için çalıştığımız gibi ahireti de unutmadan günlerimizi geçirmeyi; yaşantımızı helâl dairesinde, kimsenin hak ve hukukuna girmeden, “insanların hayırlısı insanlara faydası olandır” hakikatini unutmadan geçirmeyi... * İmanımızı taklitten tahkike yükselterek, öğrenerek, aklen ve kalben tasdik ederek iman hakikatlerini yaşamayı. * Allah’a karşı görevlerimizi şuurlu ve bilerek yapmayı... İnsan olarak yaratılmış ve varlıklar içinden seçilmiş, yeryüzüne halife yapılmış olduğumuzu unutmadan, hakiki insaniyet olan İslamiyet’i öğrenmeyi… Allah tarafından gönderilen rehber kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i ve ahir zaman Peygamberi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (asm) kendimize rehber ederek eğri yollara sapmadan huzurla, imanla ahirete göçmeyi Allah’dan (cc) niyaz ediyorum. Yazıyı, Kur’ân-ı Kerîm’den Asr Sûresinin mealiyle bitirelim: “And olsun zamana (asra) ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.”

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