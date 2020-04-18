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18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Canlı (on-line) dersler devam ederken

Mehmet ÇETİN
18 Nisan 2020, Cumartesi
Çevrimiçi, internet üzerinden, bağlantı, açık hat vs derken biz onun adını “canlı” deyiverdik bile, hatta bazılarımız “görüntülü” de dediler.

İnternet hayatımıza girdi gireli nelerimiz değişmedi ki? Ha, bir de şu 2020 model koronavirüsün covid-19 versiyonu ki 2019’da zuhur etse de biz onu 2020’nin büyük hadiseleri arasına ekledik bile. 

Büyük hadiseler kategorisine Kâbe’deki tavafın ve Cuma namazının ertelenmesi, camide bilinen şekli ile cemaatle kılınması -muhtemelen teravihler de öylesine-, alışık olduğumuz beşerî münasebetlerin yeniden tanzimi, serbest dolaşımın kısıtlanması ve gele gele eş dost, kardeş, cemaatî toplantı, ders ve sohbetlerin bile kısmî olarak engellenmesine varıncaya kadar olanları, 2020’nin hadiseler arşivine ekledik.

Bu kadar mı? Elbette hayır! Matbuat konusunda daha aktif olanlar hemen görsel medyanın hassaten sosyal olanında yerini aldılar. İnsanlara ulaşmanın bu yeni tarzı, cazip de geliyor doğrusu.

Yürüyen görüntülü kervan, genel anlamda hakikaten hizmete vesile oluyor, korona ile kesintiye uğrayan muhabbet ve hassaten uhuvvet kısmen gideriliyor, müfritâne irtibatı hedefleyen münasebet işte böylesine yeni tarz ile yapılıyor, hayırlara vesile olsun. 

Sokağa çıkma yasağı gibi diğer kısıtlamalar, ekonominin genel anlamda etkilenmesi vs. derken bilinen kâğıt gazetenin bile devam ettirilmesinin güçlülüğü yaşanırken ihmal edilen belki de önemsenmeyen e-gazete gündeme oturdu ve dikkati çekmesi ile çare gibi algılandı, bu da hayırlı olsun.

Bütün bunların öncesi ve ananevî motorize unsuru olarak bilinen ders ve sohbetlerin görüntülü yahut canlı ders olarak sürdürülmesi, kısa denecek bir sürede patlayıverdi. Olsun, buna da ihtiyaç var, derken bu nev’î hizmetin, her mahallin müşaveresine havale edilmesi bile zikredildi. Meşveretle karar altına alınarak uygulanması tavsiyesi, cidden isabetli ve her mahalle havalesi de.

Lâkin umumî şûrâ gibi en üst karar merciinde ya da onun âcil temsilcisi manasındaki şahs-ı manevinin yürütme heyeti  (yönetim kurulu) arasında, iş bu canlı dersin genel profili, umumî prensipleri, dikkat edilmesi gereken en genel esaslar gibi ana hususlar görüşülüp kayıt altına alınması ile tamim edilmeli, deriz.

Muhtemelen bu dediklerimiz o noktada müzakere edilmiştir, bundan eminiz. Ancak işin uygulamalarına bak- tığımızda kullanılan sosyal medyadaki yayın sağlayıcıların tercihi, bu noktada önemli. Bir kısım sağlayıcıların aynı ekranda menfi ve gayr-ı ahlâkî yayınların olması, bu sağlayıcının tercih edilmesini sorgulatıyor, olmalı. Ders yapan ya da organize eden bazı şahısların ferdî hareketleri, hubb-u cah (şöhret) izlenimi verebilecek gibi yanlış anlamaya malzeme olacak davranışlar, yaklaşan bir başka problemi gösterir gibi. Meslek ve meşrep hususunda farklı noktada olan konuşmacının, kaht-ı rical (ya da konuşmacı) kaygısıyla ekrana getirilmesi ihtimaline de tedbir alınmalı. 

Sosyal medya zaten hepten baş ağrısı, yeni bir ağrının tahammülü bu bedeni cidden üzer. Testi kırılmadan tenbihimizi de, tembihimizi de imhal edelim, lâkin kesinlikle ihmal etmeyelim, lütfen.

Her hizmet mahallinin meşveret heyeti, o mahallin hassasiyetine vakıftır. Kenarda kıyıda kalmış, ama bu alanda başarılı olanların müşavere ile on-line hizmette istihdamını fırsat bilerek kucaklamak; teferruatta ince eleyip sık dokumanın zaman zaman zarar verdiğini bilerek; esas konuların ikamesi ve devamı adına umumî prensipler yeniden hatırlatılarak, muhataplarına nakledilmeli. 

Asrın idrakine yeniden söyleme tarzı aranır, tatbik edilirken tavr-ı esasiye, ruh-u asliye azamî hassasiyet, böylesi hassas zamanda canlı tutulması gereken ana yayın olmalı, deriz.

Hayırlara vesile olması duâlarımızla…

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