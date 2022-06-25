Beyşehir’li kadim dostumuz Ömer Has, kıymetli ve pek mühim hatıra ve eserlerini sevenlerine tevdi ederek ahirete irtihal eyledi.

1957 yılında Beyşehir’in Eğirler Köyünde doğan Ömer Has, on yaşında ailesiyle beraber Beyşehir’ taşınıp, baba mesleği tuhafiyeciliği sürdürür. 1979’da amca kızı Nurten Hanımla evlenir. 1983’de kendi işi olan ayakkabıcılık mesleğine geçer.

Biri erkek olmak üzere dört evlâdı olan Ömer Ağabeyimiz, ailesine çok düşkün, akrabalarıyla ilgili, dostlarıyla irtibatlı, hatırlı ve gönül dostuydu. Son yıllarda oğlu Muhammed Kenan, babasına yardımcı olur ancak yorulduğunu hisseden Ömer, ailesiyle yaptığı müşavere sonunda iş yerini kapatmaya hazırlanır. 2022’nin baharında rahatsızlanır ve 11. Mayıs.2022 tarihinde vefat eder.

Esnaflığı, onun; insanlarla münasebetine ve onlara iman ve İslâm’ın bütün vasıflarının fiilen ifadesine bir vesileydi. Bu sebeple onunla alışveriş yapan, komşuluk eden ve hatta selamlaşan her insan, kendisi hakkında hep olumlu hatıraları nakleder, örnek insan olduğunu yâd eder. Beyşehir’in olduğu gibi, çevrenin de ağabeyi idi.

Ahmet Gültekin ve Mehmet Özkara1 vesilesi ile 1977 öncesinde Risale-i Nur’u tanır. Kur’ân hizmetini Risale-i Nur ile yaparken bütün ehl-i imanı kucaklayan, insanlara yardımcı olan, dertleriyle ilgilenen Ömer, umum Nur Talebeleriyle ve özellikle Yeni Asya Nur Talebeleriyle çok yakından irtibatlı idi.

Beyşehir’deki Nur hizmetinin erkânı olup, Yeni Asya’nın dağıtımında çok emeği vardır. İşyeri, Yeni Asya’nın bürosu ve Nur hizmetinin çarşı şubesiydi.

2014’ün yazında Terzi Mehmet Özkara’nın ziyaretine gittik. Yatağa bağımlı olan Terzi Mehmet’i, öz ağabeyinden ziyade sever ve alâkadardı. Komşusu Ahmet Gültekin, Bayram Akbulut, rahmetli Sabit Şen, Yasin Yıldırır gibi kadim dostlarıyla hizmeti yıllarca omuzladılar, bugünlere taşıdılar. Çevredeki arkadaşlarıyla özellikle Seydişehirli dostlarıyla çok münasebetliydi. Son zamanlarındaki duası Rahmi Ulu Hocanın Beyşehir’e gelerek hizmet bayrağını ve oğlu Muhammed Kenan’ın da dershanenin anahtarını devralması idi ki nasib de oldu, hamdolsun.

2010 yılının baharında dostumuz Nurettin Türel ile eşyaları Doğanbey ’deki evimize taşıma sonunda Beyşehir otogarında olduğumuzu haber edince heyecanla ilgilenmesi, evine yemeğe alması, uzun dertleşmemiz, onunla ilk hatıramızdır. Sonraki yıllarda hemen her Doğanbey molamızda ailecek görüşür, çevredeki kardeşlere sohbete gider ve bu nev’i hizmetlere heyecan katardı.

Meşverete azami hassasiyet gösterir, ihlâsı temel şiar edinir ve hakiki ihlâsın tesanüdü netice vereceğini fiilen yaşar ve davranışlarıyla ders verirdi. Dostlarını hiç ihmal etmez, nerede olursa olsun gider, arar ve alâkadar olur. En sıkıntılı zamanda metanet ve sadakati ile diğerlerine istinad olurdu.

Aşağı Esence’li Ömer Güzel Ağabeyden bahsetmişti bir defasında. O vesile ile Ömer Güzel Ağabeyi aradım, hatıralarını kaleme dökerek Yeni Asya’da neşrine vesile olmuştu.2

İnsanın, ameli ile ahirette iken verdiği muhasebesine, dünyadaki dostlarının hüsn-ü şehadetinin faydası olacağından hareketle; Ömer Has’ı tanıyan bizler, buradan şehadet ediyoruz ki iyi insandı, iyi bir kul idi, has bir mü’min idi.

Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun.

Dipnotlar:

1- https://www.mehmetcetin.de/terzi-mehmet-agabey-dua-bekliyor/ 2- https://www.mehmetcetin.de/3901-2/