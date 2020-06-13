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13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Telefonumun hafızasını dolduranadır bu yazı!

Mehmet ÇETİN
13 Haziran 2020, Cumartesi
Ayın ilk günlerinde, hafıza kapasitesi yüksek olmasına rağmen, telefonumun “Belleğinizde yer azaldı” ikazını iki ya da üçtür yaşıyorum.

Daha geçen ay, bir hayli resimli-videolu paylaşımları silerek temizleme yapmıştım, ama maalesef bu kadar dayandı. Özellikle başka yere değil sadece dâhil olduğum WhatsApp grubuna girerek geçen ayın yarısına kadar paylaşılan görsel ve videoları temizledim ki ekrandaki kırmızı ikaz siliniverdi. İki haftada ne kadar paylaşım olmuş ki neredeyse orta ölçekli bilgisayar kapasitesi hacimli belleğe sahip telefonun belleği dolmuş. Sonra işi gücü bırakıp o paylaşımları teker teker siliyorum.

Silme işi yaparken görüyorum ki pek çoğu farklı kişiler tarafından tekraren paylaşılmış hatta aynı kişi farklı günlerde aynı paylaşımı yapmış. Buradan da ne kadar dikkatli (!) bir paylaşımda bulunduğumuzu hazinâne gördüm.

Paylaşımı yapılanların; meslek ya da meşrep noktasından, genel prensipler zaviyesinde değerlendirilmeden -tabirimi mazur görün- gaza gelerek yapılan paylaşımın üzüntüsünü burada henüz bahsetmedim daha.

Normalinde hak hukuktan bahseden kişinin; gecenin istirahat vaktinde yaptığı paylaşımın bildirim sesi ile diğerlerinin istirahatini bozarak ihlâl ettiği hak ve hukuktan bile bahsedemedim.

Seviyenin azamî derecede korunmasına gayret edilen bir topluluktaki seviyeyi inciten paylaşımların yer alması ile gönlümüzün incindiğini buraya not almaya sıra bile gelmedi daha. Nazarın, dikkatin hedeften sapmasına sebep olan o paylaşımların iyilik zannı ile yapıldığını nasıl anlatayım diye dururken…

Her paylaşıma mutlaka cevap vermenin gereği olmadığını, bunun isbat-ı vücuda yaramadığını da bahsetmeye sıra gelmeden. Mademki paylaşım bu kadar önemli, bari kemâle vesile olsun, bir tık yukarıya çıkmaya vasıta olsun, diye diyemedim henüz.

Hele bir de şu Cuma, bayram ve kandil mesajları var ya, inanın maksadının üzerinde rahatsız ediyor ve yapılan bu paylaşımın perdenin öbür tarafındaki ticarî yönü kimin cebine gittiğini de araştırmaya bile ihtiyaç hissetmeden sadece şunu demek isterim. Yüz elli tane paylaşım yapacağına- ki çoğu kopyala yapıştır cinsinden-o dostlarından beşini telefon ile ara! Ta ki sesini duysaydın daha samimî olmaz mıydı, diye şurada yazmak isterdim.

Hele bir de kalem erbabının, topluma fikir ve ufuk açan o münevver insanın, sosyal medyada uluorta paylaşımlarda bulunmasının hayal kırıklığı, ümid zaafı, güven sarsıntısı oluşturduğunu burada nasıl anlatsam acaba?

Bir kısım hassas ama muhakemede noksan insanların, kendince faydalı olduğunu düşündüğü şeyleri rasgele paylaşmasını mı bahsedeyim, yoksa müneccimvâri geleceği okurcasına bol ebced cifirli muhakemesiz değerlendirme görünümlü paylaşımları ile kafaları karıştırdığını mı, yoksa birilerine farkında olmadan zemin hazırladığını mı, bahsedeyim bilemedim!

Kimisi de tebliğ olsun diye satırlar dolusu metin paylaşımında bulunuyor. Buna da dört satırdan sonrasının okunmadığını nasıl anlatayım, derken aynı metnin başkaları tarafından tekrar tekrar geldiğinden işte hafıza-i telefonumu boş yere dolduruyor.

Link paylaşımı, yeni yeni oluşturulan gruplardan çıkma işlemleri, yazılarının izinsiz paylaşımı gibi paylaşımların burada bahsine de yer vermeyi düşünürken sütunun hafızasının dolduğunu düşünerek bahsetmeyeceğim bile.

İfade tarzıma uymasa da şimdi sorabilir miyim? Telefonum, senin rahatsız ettiğin o paylaşımların yüzünden niçin dolsun be kardeşim? El-insaf!

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    Telefonumun hafızasını dolduranadır bu yazı!

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