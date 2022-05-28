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28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tırtıllar mesaide

Mehmet ÇETİN
28 Mayıs 2022, Cumartesi
Biz bu yazımızda ağaçların kurumalarına sebep olan tırtılları ele almak istedik, lâkin mesele onunla kalmadı.

Yeni Foça’dan Eski Foça’ya bu kaçıncı seyahatim, bilemiyorum ama bu defasında yol boyundaki çam ağaçların kurumuş hâlleri, direksiyon hâkimiyetimi çok zorladı. Geçen defasında da aynı duygu ve üzüntülerle geçmiştim, lâkin şimdiki hâl daha kötü. Arabayı kenara çekerek, ağaçların o acınası hâllerinin resimlerini defalarca çektim, izledim, dertlendim. Yaklaşarak ağacı inceledim, çoğunda yeşil yaprak kalmamış, tamamen sararmış ve kurumuştu. Kocaman bir kütle, etrafı ağ ile örülü, içini göstermeyecek kadar kalın. Öylesine sıkı sıkıya örülmüş ki, yağmur ve rüzgâra dayanıklı. 

Tırtılla mücadele usulleri hakkında bir şeyler söylemeye mezun değiliz, sadece çevremizde gördüğümüz tahribatı, yetkilere arz eder, göreve dâvet ederiz ki, onların zaten bu iş üzerinde olduklarını bilmemize rağmen yine de hatırlatma vazifemizi yaparız.

Orman; yetiştirilmesinden devamının sağlanmasına kadar pek çok zahmetli sürecin sabırla sürdürülmesiyle ayakta durur. Bu zahmetli sürecin içerisinde ormana zarar verenlerle de mücadele bir o kadar ehemmiyetlidir. Halkalardan birinin kopması halkanın bütünlüğünü bozar, verilen emek boşa gider. 

Vücudumuzda tırtıl misali, asalak yaşayan ya da geçici mekân edinen mahlûkat olarak, toplum içindeki başkasının mülk ve hukuku alanında hak gasbeden tırtıl misalî nice mahlûkları akla getirir. Onların alfabesi, bizimkine benziyor gözükse de esastan farklı. 

Bulunduğu ağaca nihayetinde bir derece tırtılın faydasının olduğu söylenebilse de bu asalak tırtıl misali mahlûkatın icraatının fayda namına neyi olabilir ki? Tırtıl; yumuşak dokusuyla, cazip görüntüsüyle, narin yürüyüşüyle dikkat ve ilgi çekerken bunlar başka şeyi çekip götürür. Sözümüz o ki, hem tabiatın hem de toplumun mühendisleri, tırtıllarla mücadelesini gözden geçirmeliler. Onların gelişen şartlara göre vaziyet aldıklarını unutmasınlar. Sapı ağaç olan baltanın verdiği zarar, ormanın ciğerini dağlar. 

Ağaç, fıtrî şefkat ve merhametiyle kucağını açar, tırtıla yuva olur. İyi niyetli insan evlâdı, merhametiyle muamele eder, art niyetli olanı ise su-i niyetiyle sırtında yaşadıklarını biteviye tırtıllar. Tırtıl karakter, aileden topluma kadar geniş alanda kendine mekân bulur. Kimi arsaların, gecekondulara zemin olması gibi bazı sessiz ve hakkını koruyamaz tipler de, tırtıl misali karakterlere âdeta dâvetiye çıkarır. Haksızlık yapmamakla beraber haksızlığa da zemin ve sebep olmamak da bir o kadar önemlidir. 

Sadece dışarıdaki tabiatla değil, çoğu zaman içimizde cevabı bulunamayan suallerin eseri olan şüphe tırtılı, inancı kemirir. Zaten, gençliğimizi, cevabı bulunamaz zannedilen sual tırtılları ile imanları sarsılmış ve sonrasındaki boş vermişlik, günah ve kötü alışkanlık tırtılları ile temel tahrip edilmişti. Tırtılın kozası çok kalın ve içi görülemez durumda, demiştik. Günah ve kötü alışkanlıklarla örülen ve içinden çıkılamaz zannedilen o hâller de insana çoğu zaman onun gibi gelir am her şeyin dermanı olduğu unutulmamalıdır. Derdi veren dermanı da verir.

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