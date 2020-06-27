"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yitik Hayatlar (ımız) mı?

Mehmet ÇETİN
27 Haziran 2020, Cumartesi
Toplumun özelini okuyamayan ve bu konuda söz sahibi olmayan birisi olmasa idi, bu kitabı okumayı düşünmezdim.

Öncesi sohbetlerimizde, konuşmalarında sosyal medyanın aile içi infilâkını öncesinden haber veren pek çok ifadeleri, dinleme anındaki dikkatlerimizi çekiyor, o an üzülüyor ve fakat devam eden hayatın fırtınasında unutup gidiyorduk. Ne zaman bu ifadeler, hepimizin içinden bir ailenin yıkımına sebep olduğunu resmeden esere dönüşüp de elimize roman olarak bir bütün hâlinde o serencamı okuma fırsatı oldu, işte trajediyi o vakit daha müessir fark ettik.

Bu vesileyle Kenan Taştan Hocamızın Yitik Hayatlar eserini okumanızı tavsiye ediyoruz.

Yitik Hayatlar, Kaan ve hanımı Sevda’nın şahsında cemiyetimizin resmidir.

Kaan, işi ile ziyadesiyle meşgul, ama bu meşguliyetin menfi neticesi olarak, hanımına yeteri kadar vakit ayıramayan, alâka gösteremeyen kocaları temsil eder.

Sevda Hanım, kocasından yeteri kadar alâka göremeyen, ama bu alâkayı onun başarılarını kıskanmak yerine bir şekli ile kocasının dünyasıyla bütünleşemeyen, ilgiyi dışarıda, özellikle sosyal medyada ararken bir yalancı ve aldatıcı yüzde gördüğünü zannederek ona mahremini kaptırarak elinde oyuncak olanları ve girilen bu girdaptan dip yapan hanımları temsil ediyor.

Hangisi kabahatli demeden, hemen kendi dünyamıza bakarak orada, kendi özelimizde arayalım. Elimizin altında, yakınımızda; aynı yastığı paylaştığımız, aynı tabağı kullandığımız eşimiz ile olan münasebetlerde ne kadar samimî vakitlerimiz oldu? Adıma söyleyeyim, sınıfta kalıyoruz, doğrusu.

Hangi haklı gerekçemiz; eşimizden, muhabbetinden, sadâkatinden, fedakârlığından daha üstün olabilir ki?

Yok, yok, bu teker böyle gitmez! Gittiğini zannettiğimiz zamanlarda duvardan sökülen tuğlalardan açılan deliklerden esen soğuk rüzgârın, içerideki o sıcacık havayı soğuttuğunun farkına bile varamıyoruz!

Çaresi bulunan şeyde, âczi ifade eden başka kapılara gitmek, kendine fenalık etmektir. Varsa bir problem, yerinde çözülmelidir, kaybedilen iğnenin dışarıda aranmayacağı gibi. Bu noktada, ferdî gayret, malûmat kifayetsiz ise, bilgi ve tecrübe desteği, ehlinden alınmalı, ama üslûbunca, dağıtmadan, incitmeden, soğutmadan. Unutmayalım, yangın su ile söndürülür, benzin ile değil!

İşte bu dertli, meşakkatli hayatın imtihan cilvelerinden olan sıkıntılı hâller, hayatın içerisindeki çözülebilen sorulardan olup, çözdükçe huzuru yakalayıp, şükre yol açan fırsatlar iyi değer- lendirilmelidir.

Çaresi bulunmayan şeyde hemen sızlanmaya, ağlamaya da sarılmamak lâzım. Kaderin payını unutma! Ağır yükünü gemiye bırak, rahat et! Allah, hangi derdi vermiş de dermanını vermemiş? Yok böyle bir şey! Dermanı bulunmaz zannedilen dertlerin, hakkımızda ve lehimizde birer “tevekkül” dermanı olduğunu da unutma! O şart ile ki elinden gelen bütün yollara müracaat ettikten sonrasında…

Muhabbetin ve alâkanın muhatabı, ailedir, eşlerdir; dışarısı, dış kapının mandalıdır.

Kadın, kocasından ilgisizlik, sadâkatsizlik, fenalık görse, o da kocasına inadına, asıl vazifesi olan sadâkat ve güveni bozsa, askeriyedeki itaatin bozulması gibi yuvanın dağılmasını hızlandırır. Yok, eğer aksine, başka kapıda ararsa her yönüyle zarar eder. Hakikî sadâkati bırakan, dünyada da cezasını görür. Elinden geldiği kadar kocasının kusurunu etkili ve sıcak sevgi dolu usûllerle ıslaha çalışırsa, ebedî arkadaşını kurtardığı gibi, ahiretini de kazanır. Unutmayalım ki yuvayı yapan da yıkan da dişi kuştur!

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    Esnaf zor durumda

    Nurcular siyasete hiçbir zaman talip olmamışlardır

    Aşı çıkmadan rahatlama yok

    Beşiktaş, Konyaspor'u 3 golle geçti

    ABD'deki salgın bilançosu daha da ağırlaşıyor

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Türk Işın Tedavisi Yöntemi ilk kez uygulandı

    BM'den dünyaya Suriye çağrısı: Benzeri görülmemiş bir açlık krizi yaşanıyor!

    Bursa'da Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı

    'İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'

    Konya'daki feci kazadan üzücü haberler!

    Liverpool rekorlarla şampiyon oldu

    Geçim şartları giderek ağırlaşıyor

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar

    Başkanlık sistemi Erdoğan’ın oylarını da eritti

    BM'den AB'ye çağrı: İsrail'i durdurmak için tüm ağırlığını kullan

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan değişim
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz adımlar ters teper
    Cevher İLHAN

    Peki o tweetler ne olacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa
    Genel

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor
    Yasemin YAŞAR

    Susarak konuşmak
    H. Muharrem OKUR

    Sabah kalktığında
    Nurenda Yaşar Coşkun

    İsm-i Kuddüs ve bilinçaltı
    Genel

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.