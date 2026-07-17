"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Gezo (Kudret Helvası) izini sürdük

Mehmet Emin Bozkuş
17 Temmuz 2026, Cuma
Gündıkê Melê yeni adıyla Balveren Köyü. Şırnak vilayetine bağlı. Köy, Cudi dağındaki Sefine yerini tam karşısına almış bir yamaca kuruludur.

Sefine Nuh Nebî’nin gemisinin üzerinde durduğu yerdir. Balveren dağlarının ağaçlarına gezo-kudret helvasının düştüğünü işiten bir arkadaşımla gidip yerinde görme planını yaptık. 20 Haziran 2026 günü sabah saat 7 civarında Balveren dağlarının bir mevkiinde Balveren köyünün dağlarında ömrü boyunca dolaşan, karış karış bilen Mehmet Anık’la (Çoban Mehmet) önceden tarif edilen yerde görüştük. Buluştuğumuz yerden gözüken ve üstü karla kaplı Tanina Sındiya dağı ve hemen kuzeydoğusunda olan Serhê dağlarını temaşa ettik. 

Çoban Mehmet dedi ki Serhê dağının yarısı Türkiye’de, diğer yarısı Irak’tadır. Cudi dağındaki Sefine yeri tam karşımızdaydı. Doğusu Koça yaylasıydı. Gezonun yani kudret helvasının bol düştüğü Gülazer vadisindeki ormana gitmek için üç km boyunca dik ineceğimiz yola Çoban Mehmet’in rehberliğinde, Mehmet önde biz arkasında yaya yürümeye devam ettik. Katırlarının sırtında daha önceden Gülazer vadisinde gezo toplamaya gelen Mehmed’in iki oğlunun bulundukları yamaca vardık. Biraz oturup soluklandıktan sonra ağaç yapraklarına düşen kudret helvasını temaşa ettik.

Hani derler ya gözünle göreceksin. İşte ben ve arkadaşım daha önce hiç görmediğimiz kudret helvasını yaprakların üzerinde gördük, dokunduk ve tadına baktık. Mehmet anlat bakalım bize bu kudret helvası, namı diğer gezoyu dedim. Mehmet dedi ki: “On yıldan fazladır bizim bu ormanlara gezo düşmemişti. Bu yıl bolca düşmüş. Bu ormanımızda iki çeşit meşe ağacı, mazi ve benik dediğimiz ağaç çeşitleri bolca vardır. Bunların hepsine gezo düşer ama biz sadece mazi ağaçlarına düşeni topluyoruz. Çünkü mazi ağacının kudret helvasının tadı diğer ağaçlarınkinden daha lezzetlidir.”

Dedim ki Mehmet gezonun-kudret balının hikayesi sizde nasıldır? Dedi ki “Yeşil bir sinek olur. Gezonun düşmediği yıllarda hiç kimse bu sineği görmez, kayıptır. Ama yeşil sineğin görüldüğü yıl biliriz ki o sene kudret balı düşecek. Yaprağında kudret balı olan her bir yaprağın arkasında bu yeşil sinekten biri oluyor.”

Malum kudret balının düştüğüyle ilgili değişik rivayetler vardır. Kimisi “Çiğ gibi bir buhardan oluşuyor ve yaprağa düşüyor” diyor, kimisi rüzgârın bizim memlekete başka yerlerden taşıdığı bir çeşit polendir diyor. Ama Gündıkêmelê köylülerinin de kanaati yeşil sineğin o sene görünmesiyle oluyor.

Çoban Mehmed ve ailesinin gezo toplamalarını biraz daha seyrettikten sonra yıllarını gövdesine ve dallarına vermiş koca ve yaşlı bir meşe ağacının altında nanê sêlêli yer sofrasına oturduk. Ağaçlardaki yaprak hışırtıları ve kuş ötüşleri eşliğinde ikram edilen sofradan nasiplendikten sonra Mehmet’ten izin istedik. Geldiğimiz yoldan hiçbir yere sapmadan dağı tırmanmamızı söyledi. Biz de bereketli ve bol gezo-kudret helvası toplamalarını diledikten sonra vedalaştık. Zorlu tırmanışı ufak ufak adımlarla nihayetlendirdik ve yine koca bir meşe ağacının gölgesinde biraz istirahat yaptıktan sonra ayağa kalkarak son bir defa üstleri bin yıldan fazladır kardan eksilmeyen Taniya Sındiya ve Serhê dağlarını temaşaya daldık. O kadar yorgunluğa rağmen o dağlara, Gülazer vadisine ve o sık meşe-mazi ağaçlarıyla kaplı ormana doyamadan arabamıza doğru tekrar yolumuza devam ettik.

Okunma Sayısı: 67
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doğu Türkistan’da vitrinin arkasına bakın!

    Ev sahibi olmak hayal oldu

    11 yaşındaki Hasan 2,5 ayda Hafız oldu

    İran: Ukrayna'nın gemi saldırısı cevapsız kalmayacak

    "Ukrayna, batı kısmındaki toprakları kaybedecek"

    İspanya’dan Trump’ı kızdıracak hamle

    Asgari ücret, geçim ücretine dönsün

    Batı Şeria’da İsrail şiddeti tırmanıyor

    İşgalciler mülklere ve ambulansa saldırdı

    Güle güle Joshua

    “Erzurum’un Ayasofyası” ibadete açıldı

    Çocuk işçi sayısı artıyor

    Savaş bitiyor mu?

    İsrail, İsveç’te protesto edildi

    Batı Şeria da “Gazze” olmasın

    Türkiye ev sahibi olmada gerilerde kaldı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Bu anlayış utansın

    Vatandaşlar zamlara tepkili: Arabaya binemez olduk

    UCM siyonizme boyun eğdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ev sahibi olmak hayal oldu
    Genel

    11 yaşındaki Hasan 2,5 ayda Hafız oldu
    Genel

    Doğu Türkistan’da vitrinin arkasına bakın!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.