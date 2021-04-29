Kur’ân’ın istikbale ait gaybî haberleri

KUR’ÂN’IN MU’CİZELİĞİ - Hazırlayan: Mehmet Erbaş

u kısım haberleri çok çeşitleri vardır. Birinci kısmı hususidir. Bir kısmı ehl-i velâyet ve keşfe mahsustur. Meselâ Muhyiddin-i Arabî “Elif lam mim” Rumlar mağlûp düştüler. (Rum Sûresi:1-2) Sûresine pek çok gaybî haberleri bulmuştur. İmam-ı Rabbanî sûrelerin başındaki huruf-u mukattalar ile çok gaybî işlerin işaretlerini ve haberlerini görmüştür ve hakeza… Ulema-i batın (âyetlerin gizli ve içyüzünü araştıran) için Kur’ân baştanbaşa gaybî haberler nev’indedir.

İşte, Kur’ân-ı Hâkim Resül-ü Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm’a der: “Sabret şüphesiz Allah’ın vaadi haktır.” (Rum Sûresi: 60; Mü’minun Sûresi: 55-57)

İnşallah hepiniz emniyet içinde ve saçlarınızı tıraş etmiş veya kısaltmış olarak Mescid-i Haram’a gireceksiniz.” (Fetih Sâresi: 27)

“Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü (asm) Hidayet ve Hak din ile gönderen O’dur.” (Fetih Sûresi: 28)

“Fakat bu mağlûbiyetlerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Hüküm Allah’ındır.” (Rum Sûresi: 3-4)

“Sizden iman edip güzel iş yapanlara Allah vaat etmiştir ki kendilerinden önceki mü’minleri nasıl kâfirlerin yerine getirdiyse, onları da şimdi kâfirlerin yerine, yeryüzünde hâkim kılacak, onlar için razı olduğu İslâm dinini onların kalplerinde sağlamlaştıracak ve korkularını emniyete çevirecektir.” (Nur Sûresi: 55)

Bu gibi çok âyetlerin ifade ettiği gaybî haberler aynen doğru olarak çıkmıştır.