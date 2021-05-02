“Biden’le birbirimize yabancı değiliz”

ABD Başkanı Biden’in sözde Ermeni soykırımı ile ilgili 24 Nisan’da yaptığı açıklamanın yankıları sürürken, Meclis’te bu konu üzerinden yaşanan tartışmalar, yapılan konuşmalar insanları hayretler içinde bırakıyor.

Biden’ın yaptığı yazılı açıklamasında, soykırım iftirasının yanı sıra İstanbul için “Konstantinapolis” ifadesini kullanması “egemenlik haklarımıza doğrudan saldırı” olarak değerlendiriliyor.

Muhalefet partileri Biden’in bu açıklamalarına karşı hükümetten “cılız tepkiler” geldiği konusunda hem fikir.

Zira, Erdoğan günler sonra Biden’in bu sözlerine, “ABD Başkanı Biden, 24 Nisan günü yayımladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır” diye cevap verirken, defalarca “Sayın Biden” ifadesini kullanması garip karşılandı. Biden’in bu konuşması tartışılırken Demirel hükümetleri döneminde Türkiye’deki ABD üstlerinin kapatılması her fırsatta hatırlatıldı. Ama “soykırım skandalı”nda böyle bir şey olmadı…

“ABD Başkanı Biden ile Haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum” diyen Erdoğan’ın daha önce başka bir tartışma üzerinde yaptığı konuşmasında da dile getirdiği, “Sayın Biden’e şunu hatırlatmak istiyorum; birbirimize yabancı değiliz, sağ olsun evimize kadar gelip rahatsızlığımızda bizi ziyaret etme nezaketini de göstermişlerdir” sözü de başka bir ilginçlikti!

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“BİDEN ÖZÜR DİLEDİ Mİ?”

Erdoğan’ın Biden’e verdiği soykırım cevabı Meclis’te günlerdir tartışılıyor. AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı basın toplantısındaki “mayın eşeği” ve “miyavlama” sözleri genel kurulda ilginç, ilginç olduğu kadar ibretlik tartışmalara sebep oldu.

Gelen tepkiler üzerine, “miyavlama” meselesinin kendi sözü olmadığını, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanına hitaben, ithafen: “Arslan gibi kükreyeceğine kedi gibi miyavladın” dediğini hatırlatan Akbaşoğlu’nun “Sayın Cumhurbaşkanımız kimseden telefon beklemez. Sayın Biden, telefon etmek zorunda kaldı, kendisi aradı ve alttan almaya çalışan bir dille konuştu” sözüne İstanbul milletvekili Turan Aydoğan, “Biden özür diledi mi?” diye sordu. Bu soruya Akbaşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız da “FETÖ ve PKK’yla ilgili ayağını denk al’ derken gerekli sözleri söyledi” şeklindeki cevabına ise, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ‘Ey Biden!’ diyemiyorsunuz, ama” karşılığını verdi.

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KEDİ, KURT, ASLAN…

Aslında bu tartışma Salı gününden Akbaşoğlu’nun, “Ey Millet İttifakı’nın bileşenleri, ortakları ne için ne İYİ Parti’den ne CHP’den buna ilişkin bir kınama, bunu reddettiğinize dair bir söz sizden işitmedik ve işitmiyoruz. Duymazlıktan, bilmezlikten ve görmezlikten mi geliyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımıyla ortağınızın bu bildirisine miyavlıyor musunuz yoksa kükrüyor musunuz aslan gibi? Hadi görelim bakalım sizi” sözleriyle başlamıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu bu sözlere, “Biz ABD’ye ve onun Başkanına kükrüyoruz HDP ne ki... Ayrıca Sayın Akbaşoğlu biz kedi soyundan gelmiyoruz aslan gibi kükremeyiz, biz sırası geldi mi bozkurt gibi gürler, eser geçeriz Allah’ın izniyle” sözleriyle cevap vermiş, İYİ Parti ve CHP sıralarından alkış alırken AKP’li vekiller tepki göstermişti.

Bakalım Haziran ayında yapılacak görüşmeden sonra miyavlama ve kükreme tartışmaları hatırlatılıp tartışma daha ileri boyutlara taşınacak mı?

Şarkıcı bize Kayahan’ın bir şarkısını hatırlattı. Ne demişti Kayahan: “Bir aslan miyav dedi/Minik fare kükredi/Fareden korktu kedi/Kedi pır uçuverdi… Yalan mı?/Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı?”

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“BİDEN’İ CESARETLENDİREN MUHALEFET”MİŞ!

Bu tartışmaları aktarırken Muhammet Emir Akbaşoğlu’nun, “Muhalefet Türkiye’nin yumuşak karnı olmasaydı, Biden bu kararı almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı, Biden’ı da cesaretlendirmiştir. Sonuç muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır” sözleri ile “Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi okkalı bir cevap vermiş, bir Osmanlı tokadını Biden’ın suratına indirmiştir” sözünü de aktarmadan geçmeyelim.

Bu sözlere karşılık akla şu sorular geliyor: Ülkeyi 19-20 yıldır muhalefet mi yönetiyor? Ya da Biden’in cesaretlenmesinde iktidarın hiç mi suçu yok?

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BİR SÖZ

“ABD Başkanı Biden’ın ‘soykırım’ açıklamasına ‘dehşet dengesini’ kuracak bir cevap vermeli! Ama Ülkeyi yönetenlerin şahsî zaafiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti için millî güvenlik açığına dönüşünce ve 19 yılda ülkeyi her tür operasyona açık hale getirince cevap verilemiyor. Yazık!”

(Gültekin UysalDP Genel Başkanı)