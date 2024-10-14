"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Dünya Gazze’deki soykırıma sessiz kaldıkça

Mehmet KARA
14 Ekim 2024, Pazartesi
Dünyanın gözü önünde Gazze’de tam ifadesiyle tam bir soykırım işleniyor. Gazetemizin 8 Ekim tarihli manşetinde de yer aldığı gibi, “İnsanlık enkaz altında kaldı.”

 İsrail’in 7 Ekim’de başlayan Gazze saldırılarında 17 bini bebek ve çocuk, 11 bini kadın olmak üzere 41.870 kişi katledilirken, şehirler harabeye döndürüldü. 902 bin aile nüfustan silindi. Gazze’ye Hiroşima’ın 5 katı bomba atıldı. 85 bin ton patlayıcı kullandı!

Gazze’deki katliamlarla durmayan terör devleti İsrail, Hizbullah bahanesiyle Lübnan ve Suriye’nin başkentlerini bombalıyor. Karadan Lübnan’a girerken, denizden de ülkeyi bombalıyor. Medenî dünya(!) başta olmak üzere İslâm ülkeleri sadece kınamakla kalıyor. İsrail de hem bundan hem de ABD başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinden cesaret alarak katliamlarını sürdürüyor. 

10 milyondan daha az nüfusu olan soykırımcı İsrail, 8 milyarlık dünyaya âdeta meydan okuyor… Dünya sessiz…

***

İsrail tehdit mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 Ekim’de Meclis’in yasama yılının başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada, “İsrail yönetiminin tamamen dinî bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir” sözlerinin üzerinden 8 gün geçtikten sonra Meclis’te “İsrail tehdidi” ile kapalı bir oturum yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Meclis’te milletvekillerine bilgi verdi. Bu bilgiler 10 yıl sonra yayınlanabilecek.

Kapalı oturumun bitiminden sonra normal çalışmasına devam eden Meclis’teki konuşmalarda, Erdoğan’ın Rize’de, “Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da İsrail’e de yaparız, yapmamak için hiçbir şey yok” sözleri hatırlatılırken, “İki ay evvel Rize’de İsrail’e gireriz den, birden bire ‘Türkiye, İsrail’in en büyük hedefi hâline geldi” noktasına nasıl gelindiği soruldu.

Buradan anlaşılan o ki, kapalı oturumda bunun cevabı alınamamış… 

Sahi, iki ayda ne değişti ki, böyle bir tehditten bahsedilir oldu. Erdoğan’ın bu sözleri sarf etmesi doğru muydu? İsrail böyle bir şeye cesaret edebilir mi? 

Bu ve benzeri soruların cevabı kapalı oturumda verilmediyse kamuoyuna açıklanmalı. Milletin bunları bilmeye hakkı var.

Bir de şunu söylemek lazım, böyle bir tehdidin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te kapalı oturumda parti genel başkanlarının da olduğu milletvekillerine bilgi vermesi gerekmez miydi? 

Katil devletin Gazze’de, Lübnan’da ve Suriye’de yaptığı yıkımdan sonra Türkiye için böyle bir tehdit varsa bunu ilk ağızdan milletvekillerin duyması gerekmez mi?

***

Neden? Neden? Neden?

Kapalı oturumun olduğu gün gündem dışı konuşan birçok milletvekili birçok soru yöneltti. Buradan anlaşılıyor ki, Meclis’e bilgi veren iki bakan bu sorulara cevap vermemiş. Bu vekillerden birisi de Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla idi. Aşıla 1 dakikalık gündem dışı konuşmasında şu can alıcı soruları sordu: 

“Mademki artık hedef Türkiye’dir, öyleyse şu soruların cevabını arıyoruz: Suriye’yle neredeyse sınırları kaldıracağımız bir dönemde bu muazzam birlikteliği neden bozdunuz? Suriye ve İran sınır mayınlarını neden temizlettiniz? 

İsrail terör örgütü Gazze’ye saldırdığında değil de Lübnan ve İran’a saldırdığında mı asıl hedefin Türkiye olduğunu anladınız? Madem hedef Türkiye’dir, İsrail’le olan siyasî, iktisadî ve askerî ilişkileri neden sonlandırmıyorsunuz? Mademki ‘İsrail’in bir sonraki hedefi Türkiye’ diyorsunuz, diplomatik ilişkileri neden kesmiyorsunuz? Bakü-Ceyhan Boru Hattı’nı neden kapatmıyorsunuz? Kürecik ve İncirlik üslerini neden kapattırmıyorsunuz? İsrail’le dolaylı ticareti neden sonlandırmıyorsunuz? “Neden? Neden? Neden?” 

İsrail’e ticaretin devam ettiği belgeleriyle iddia edilirken, Türkiye İncirlik Üssü ile “İsrail’in gözü” diye nitelendirilen Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nü neden kapatılmıyor?

Sorular… Sorular… Biz de Sayın Mehmet Aşıla gibi soralım: Neden?..

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İsrail, uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti'

    'Limit düşürmeyi engelleyebilirler'

    Ülkeyi mahvettiler

    Şimşek “Yeni vergi yok” demişti

    Yanlış politika eğitim fakültelerini boşaltıyor

    Netanyahu, esirleri ölüme terk etti

    Kış saati uygulansın

    İsrail'in askeri üssüne Hizbullah'tan İHA saldırısı: 67 yaralı

    Filistin, İspanya'nın çağrısını memnuniyetle karşıladı

    İsrail ordusu, BM Barış Gücü tesislerini bastı

    Karabük'teki şiddetli fırtınada cami minaresi de devrildi

    Vatandaş kıstıkça kısıyor

    Dünyada iflas dalgası

    Daha çok vergi için her şey bahane

    Mısır'daki tren kazasında 20 kişi yaralandı

    Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin sayısı yarım milyona yaklaştı

    Milli Takım İzlanda ile karşılaşacak

    Gazze de ve Lübnan da yoğun saldırı altında!

    İsrail, Beyrut’u da ABD bombalarıyla vurdu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ayşegül Günen kardeşime binler rahmet
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğum günü, niyet ve amel
    Ahmet BATTAL

    “Amerika katil katil” mi?
    Yeni Asya'dan Size

    Dijital yayın stratejisi ve proje teklifleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risâle-i Nur siyasete âlet edilmez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dinî değerleri rencide eden kaybeder
    Süleyman KÖSMENE

    Fitneler, dostluklar ve barışın önemi
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bop ve büyük daralma
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Bir ânın hikâyesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.