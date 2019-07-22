"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Koalisyonun adı ittifak oldu!

Mehmet KARA
22 Temmuz 2019, Pazartesi
Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin “güncellenmesi” cumhur ittifakının büyük ortağı tarafından seslendirilirken, sistem küçük ortak tarafından adeta ölümüne savunuluyor. Hatta parlamenter sistemi isteyenler terör örgütleriyle birlikte anılıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHS’ni savunurken, “Hükümet krizleri yok, koalisyon çatlakları yok, yürütmenin yasama üzerine ördüğü vesayet ağları görülemeyecek, bulunamayacak” diyor. 

Ancak ortada şöyle bir gerçek var: MHP Meclis’te desteğini çekse hükümet azınlığa düşüyor. Çünkü Meclis’te AKP’nin çoğunluğu yok. Şu anda (!) AKP’nin 291 milletvekili var. 

MHP muhalefet yapsa kanunlar Meclis’ten çıkmayacak. Bütçe onaylanamayacak. Yani, AKP’nin bütün yasama faaliyetleri için Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’ye ihtiyacı olacak.

Gerçi, yeni kurulacak partilere bazı milletvekillerinin geçeceği konuşuluyor. Bu durumda MHP’nin milletvekili sayısıyla birlikte vekil sayıları kanun çıkarmaya yetmeyebilir. 

O zaman şunu sormak lâzım:  AKP ile MHP’nin oluşturduğu bu birliktelik koalisyon değil de nedir? Adı “ittifak” olsa da bu koalisyon değil midir? 

***

DOKUNULMAZ İNEK Mİ?

Karar vericilere yapılan yapıcı eleştiriler onların hayrınadır. Çünkü yanlış yapılmasını engeller. Ancak şu anda ülkede yaşananlar bunun böyle olmadığını ortaya koyuyor. En ufak bir eleştiride ya kendinizi mahkeme kapısında bulursunuz ya da ağır hakaretler ile linç edilirsiniz. Buna bir de gazetecilerin ve siyasetçilerin yol ortasında dövülmesi eklendi ki, bu en vahimi…

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, “UYARI/YORUM Tanzimat’tan bu yana en büyük tehdit ailenin çözülmesidir. Ailenin korunması millî güvenlik meselesi hâline gelmiştir! Ailenin çözülmesine yol açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!” ikazını yapmıştı. Kaplan bu paylaşımından sonra adeta linç edildi, ediliyor.

Bu eleştirisine cevap verenlerden birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küçük damadı Selçuk Bayraktar olmuş…

Bayraktar, eşi Sümeyye Bayraktar’ın KADEM Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor olmasından mıdır bilemiyoruz, şimdiye kadar “işi” dışında gündeme gelmemişti. Bayraktar, twitter hesabından, “KADEM, Ailenin birliğini ve korunmasını savunur, Soros projeleri iftirası vebaldir, Müslümanın hakkaniyetine yakışmaz. Çok etkileşim alınması doğru söylendiği anlamına gelmez” ifadelerini paylaşması bir tartışmanın başlamasına sebep oldu.

“İkaz” olarak değerlendirilebilecek ifadeleri kullanan Kaplan, sosyal medyada tartışmalar büyüyünce, “KADEM dokunulmaz ‘inek’ midir?” diye yazdı.

Bakalım bu tartışma nelere kadar uzanacak?

***

DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEMLİ YILLAR..

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün üçüncü yıl dönümünde “Yenikapı ruhu”ndan eser kalmadığı ortaya çıktı. Partiler, birlik beraberlik görüntüsünden çok uzaktı. Birbirlerini suçlayıcı ifadelerle yıl dönümünü geçirdiler.

Oysa, darbe teşebbüsünün ardından olağanüstü olarak toplanan TBMM’de AKP, CHP, MHP ve HDP tarafından imzalanan ortak bildiride, Meclis’in Türkiye’nin demokrasiye geçişini gerçekleştiren, demokratik parlamenter sistemi yıllar içinde gerçekleştirmiş bir milleti yokluk ve yoksulluktan alıp muasır medeniyet seviyesine çıkarmanın mücadelesini verdiği hatırlatılırken, “Herkes bilmelidir ki bugün olduğu gibi gelecekte de milletimize, millî iradeye, Gazi Meclise uzanacak her el, karşısında TBMM’nin çelikten iradesini bulacaktır” dememişler miydi?

Ortak bildiride: “Bu ortak tavır ve ortak dil, milletimizi ve millî iradeyi daha da güçlendirecektir” denilirken ortak dil ve ortak tavır nerede kalmıştı?

Milleti ve memleketi ilgilendiren meselelerde bütün partiler ortak bir tavır geliştiremezse son üç yılda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da bir yere varmak mümkün değil…

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz eleştirisi suç sayıldı

    Basın zor durumda

    Cesur hakime Hesna Şener’i rahmetle anıyoruz

    Trump'ın damadı Kushner, Orta Doğu'ya gidiyor

    Nijerya'da kaçırılan Türkler için kurtarma operasyonu başlatıldı

    Hong Kong'da halk tekrar sokaklarda

    Mısır Başbakanıyla tokalaşmayan futbolcuya suç duyurusu

    Nijerya'da bir haftada 14 Türk kaçırıldı

    Düzce'den acı haber: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

    İran, ABD casuslarını gözaltına aldıklarını iddia ediyor

    Almanya'dan İran'a sağduyu çağrısı

    Kriz, AVM’leri boşalttı
    📷

    150 yıl sonra yeniden tespit edilmişti: "Sarı dağ gülü" için yeni adım...

    Üreticilere 'erken hasat' uyarısı

    Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin Valilikten açıklama

    İdlib'de hava saldırıları yeniden şiddetlendi: 6 sivil daha öldü

    Canlı yayında istifa planını açıkladı

    Türk şirketi ABD'ye ''Octopod'' ile açıldı

    "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" tamamlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz eleştirisi suç sayıldı
    Genel

    Cesur hakime Hesna Şener’i rahmetle anıyoruz
    Genel

    Bir mâsumu idam etmek mi, on câniyi affetmek mi daha zarardır?
    Genel

    Basın zor durumda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişat nereye?
    Cevher İLHAN

    “ABD’nin hasımlarıyla mücadele yaptırımları”
    Yeni Asya'dan Size

    Divan-ı Harb-i Örfî Şerhi
    M. Said ZEKİ

    Asr-ı Saadet’ten Ahirzaman’a
    Beyzanur Güney

    İyiki Kayseri’ye geldik Yine olsa yine Kayseri deriz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.