"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Köprü üstünde protesto

Mehmet KARA
22 Ocak 2024, Pazartesi
İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda şehit edilen Filistinlilerin sayısı 25 bini geçti.

Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı “soykırım davası” devam ederken, İsrail katliamlarına durmaksızın devam ediyor. BMGK kararlarını da bu davayı da takmıyor.

Başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyadan bu davaya destek açıklamalarının çok cılız olması insanlık adına utanç verici. 

Birçok ülkede onbinlerin katıldığı İsrail’i protesto mitingleri yapılırken, soykırımcı ve katil devlete yaptırım uygulanmıyor tam tersine ticaret sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde TÜİK’in açıkladığı ihracat veri tabanına göre, Türkiye İsrail’e et, balık, süt, yumurta vs. göndermenin yanında en çok da demir çelik göndermiş. Çelikte rekor kırılmış! Barut, patlayıcı maddeler de gönderilmiş. 

Ulaştırma Bakanı İsrail’e günde ortalama 8 geminin gittiğini açıkladı. Resmî açıklamalara göre, 480 gemi doğrudan, 220 gemi de transit olarak İsrail’e gitmiş.

Daha vahimi de listede, Kasım ayında ‘Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı’ olarak da Türkiye’den İsrail’e 79 bin dolarlık ihracatın yer alması!

Bu durumda İsrail şımarmasında kim şımarsın? Çoğu çocuk, kadın, yaşlı 25 bin insanı katlederken, ülkeler ticaretlerini kesmiyor, bir yaptırım uygulamıyor. Bu durumda BM kararlarını takmayan İsrail’e kim ne diyebilir ki?

İstanbul’da Galata köprüsü üzerinde büyük bir İsrail’i protesto mitingi yapıldığı hatırlatan bir okuyucumuz, ticaretin de devam ettiğine  dikkat çekerek, “Köprü üstünde İsrail’i protesto ederken, köprü altından İsrail’e ihracat devam ediyor” dedikten sonra elbette proteste etmenin önemli olduğunu ama ticaretinde kesilip, yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Sonuna kadar haklı…

***

Adalet olmadığı yerde…

Ekonomide büyük kriz yaşanırken, geçim darlığı çeken nüfus her geçen gün artıyor. Orta sınıf tamamen ortadan kalktı. Enflasyonun yüksekliği hayat pahalılığını beraberinde getirdi. 14 Mayıs’tan bu yana bankalar arası (politika faizi) faiz 8.5’tan 42.5’a çıktı. Bankaların mevduat faizleri bunun çok üzerinde olunca da paradan para kazanmayı beraberinde getirdi. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bir sistem geldi. 

Bütün bunlar ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği’nde yaptığı konuşma tekrar hatırlandı. Erdoğan, “Şayet ülkede bir kesim çok zenginleşirken diğer kesimler yerinde sayıyor veya fakirleşiyorsa orada adalet yok demektir. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Zulüm ise bizim inancımızda küfre eşdeğerdir” diyordu.

Şimdi aynı fikir de mi bilmiyoruz ama “adaletin olmadığı yerde zulüm vardır” sözü sanki bu günler için söylenmiş.

Ekonomik kriz yaşayan ülkeler fakire destek için zengine ek vergi koyarken, bizde zenginin vergi borcu silindiğini de not edelim.

***

Meğer 2 lira…

Şu günlerde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin sefalet ücreti konuşulurken, asgari ücret meselesi biraz geri planda kaldı. Asgari ücret 17 bin 2 lira olmuştu. O tarihlerde “17 bin tamam da 2 lira neyin nesi?” diye düşülüyordu, meğer o iki lira asgari ücretliden daha fazla vergi almak içinmiş?

Bizde, mağazalar ürünlerini satmak için etikete 16.999 yazarken, asgarî ücretin daha yüksek göründüğü algısını güçlendirmek için 17.002 lira yazdığı düşünmüştük. Meğer yanılmışız. Şu anda hiçbir şey alınmayan 2 lira daha fazla vergi almak içinmiş. 

Buradan da anlaşılıyor ki, ekonomi sandığımızdan daha kötü durumda…

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir nevi darbe girişimi

    Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor

    Yap-İşlet-Devret bütçeyi bitirdi

    ABD, Filistin’i tanısın

    Çocuklar ucuz işgücü oldu

    Geç saatte yemek kalbe zararlı

    Dünya genelinde tütün kullanımı azalıyor

    Sarayın günlük masrafı, 3 bin 500 emeklinin maaşına denk

    Gaziantep’te 56 bin kişi konteynerde yaşıyor

    Bir kuşak çocuğu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız

    Savaş şartlarında dünyaya geldiler - ‘Akıl almaz zorluklar’

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

    Bir tas yemeğe muhtaçlar - "Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz"

    Kaynama noktasında - Batı Şeria da feci bir acı ve ızdırap döngüsü içerisinde

    Meksika ve Şili de İsrail’i şikayet etti

    Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması sona erdirilmeli

    Dünya ekonomisi tartışılıyor... Süper zenginler: Bizden daha çok vergi alın

    Akraba kayırmacılığı bir tür yolsuzluktur

    Çiğ süt üreticide 13.5, markette 36 lira

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik hastalığı kör ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dişini sık ey emekli, bak uzaya çıkıyoruz!”
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlardan başka ne kazandınız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın dijital Külliyatı hizmetinizde
    M. Said ZEKİ

    Pierre Loti’de bir kahve içimi...
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Bugün Pazartesi vatan hainliği günü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişattan memnun musunuz?
    Enes Uyar

    Urfa ve Bediüzzaman Said Nursi
    Mehmet KARA

    Köprü üstünde protesto

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.