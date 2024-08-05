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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Millet ne diyor?

Mehmet KARA
05 Ağustos 2024, Pazartesi
Seçimlerin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen erken seçimin konuşulmaya başlaması dikkat çekiyor.

Birçok araştırma şirketi ülkenin ve vatandaşın içinde bulunduğu durumla ilgili peş peşe anket sonuçlarını yayınlıyor.

Anketler milletin nabzını tutması bakımından önemli. Özellikle bir korku ikliminin hâkim olduğu bir ortamda vatandaşlar konuşmaktan, düşüncesini açıklamaktan çekiniyor. “Silivri soğuktur” sözünün sıkça dillendirilmesi bile ülkede adaletin, hürriyetlerin ve demokrasinin geldiği nokta açısından üzüntü verici hatta ürkütücü.

***

Vatandaş endişeli, mutlu değil

Gelelim anketlere… İki anket sonucundan bahsetmek istiyoruz. Bunlarda birisi MAK Danışmanlık şirketinin yaptığı anket.

“Türkiye gündemi araştırması”nda katılımcılara ekonomiden erken seçime, sığınmacı sorunundan dış politikaya kadar farklı konularca sorular sorulmuş.

Bir kaçını aktaralım:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan sonuçtan memnun musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 46’sı hayır yüzde 43’ü evet cevabını vermiş. Yüzde 11 kararsız kalırken, yeni bir seçimde oy tercihini değiştireceklerin oranı ise yüzde 31 çıkmış.

“Muhalefetin şu an ki durumu; size siyaseten yarınlar adına umut veriyor mu?” soruna verilen cevaplarda muhalefetin dağınıklığını gösteriyor. “Evet ve kesinlikle evet” diyenlerin oranı yüzde 44 olurken, “hayır ve kesinlikle hayır” diyenlerin oranının yüzde 47 olması da bunu gösteriyor.

Ülke ağır bir ekonomik krizden geçerken ekonomi yönetimini başarılı bulanların oranı yüzde 21’de kalırken, yüzde 55 “hayır” cevabını vermiş. “Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin ülkenin ekonomik sorunlarını çözebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 51 hayır cevabını verirken,  çözebileceğini düşünenlerin oranı yüzde 33’te kalmış.

Önümüzdeki önemde ekonomik sorunların çoğalacağını söyleyenlerin oranı yüzde 43, “sorunların aşılır” diyenlerin oranı ise yüzde 33 olmuş. “Mevcut durum devam eder” diyenlerin oranı ise yüzde 14…

“Bugün itibarıyla ülkenin genel durumu hakkında hislerinizi aşağıdaki kelimelerden hangisi en doğru ifade eder?” soruna ise “endişeli kaygılı” yüzde 61 derken, “umutlu” diyenlerin oranı yüzde 22, “huzurlu” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 10 çıkması adeta milletin şu andaki durumunun özeti olmuş. Ülkenin en önemli soruları da, hayat pahalılığı, işsizlik, göçmenler, adalet, kira, ahlak, sağlık olarak devam etmiş.

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Erken seçim, Gazze politikası

“Size göre ülkemizde erken bir genel seçim gerekli midir?” sorusuna yüzde 58 erken seçim gerekli derken, yüzde 35’te erken seçimin şu an için gerekli olmadığını söylemesi de anketin ilginç sonuçlarından…

 “İsrail’in “Gazze’de yaptığı katliama karşı hükümetinin attığı adımları yeterli buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 67’si “hayır” derken, sadece yüzde 25 katılımcı “evet” cevabını vermiş. Erdoğan’ın “İsrail’e gireriz” çıkışı bundan mı acaba diye insanın aklına geliyor.

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Ekonomi çok kötü!

iğer bir ankette TÜSİAR’ın yaptığı “Türkiye ekonomi ve siyasi gündem araştırması…”

 “Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 54,3 çok kötü, yüzde 17,4 kötü, yüzde 22,2 iyi, yüzde 5,3 çok iyi, yüzde 0,8 Fikrim yok cevapları alınmış.

“Türkiye’deki yüksek enflasyonun başlıca sebebi nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 36,3’ü yanlış para politikaları, yüzde 21,7’si yüksek kamu harcamaları, yüzde 13,8’i döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüzde 8,2’si üretim maliyetlerindeki artış, yüzde 20,1 ise diğer cevabını vermiş.

Aynı ankette Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının ana nedeni iç politika hataları olarak gözüküyor. Bunu yetersiz üretim ve sanayi, küresel ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve ekonomik ilişkiler izliyor.

Anket sonuçları ülkeyi yönetenlerin yaptığı hatalarının gösterirken, milletin sesine kulak verilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Tabii buna kulak verirlerde…

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