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21 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Olsa olsa emeklinin sefalet yılı olur!

Mehmet KARA
21 Ocak 2024, Pazar
Yılbaşında memur emeklilerine yüzde 49.25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37.6 zam yapıldığının açıklanması emekliler arasındaki adaletsizliği ortaya çıkarmıştı.

Günlerdir Türkiye’nin en çok konuştuğu konu oldu. Tahminler bütün emeklilerin maaşların eşitleneceği üzerineydi. Ancak öyle olmadı!  

Yüzde 5 ek zam “müjde” diye sunuldu. Bu zam hükümeti destekleyen yazarlar tarafından dahi eleştirilirken, emekliler arasında büyük hayal kırıklığı meydana getirdi. 

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ADALETSİZLİK 2008’DE BAŞLADI 

Aslında bu adaletsizlik, 2008 yılında aylık bağlama oranlarının düşürülmesini de içine alan değişiklikle başlamıştı. “Emekli maaşı asgari ücretin en az yüzde 110’ı kadar” olur maddesi 2008 yılında AKP hükûmeti tarafından değiştirilmişti. O tarihten bu yana hem emekli olanlara maaşları düşük bağlanıyor hem de emekliler arasında büyük bir uçuruma sebep oluyor.  

Gelinen noktada en düşük memur emekli aylığı 14.739 lira olurken, en düşük işçi ve Bağ-Kur’lu aylığı 10 bin lira oldu. 

Burada bir parantez açmak lâzım.  

En düşük emekli aylığı 7.500 lira iken 10 bin liraya çıkması “müjde” olarak takdim edilirken, hükûmetin icat ettiği “kök maaş” nedeniyle 7 bin 13 lira ve altında olanların maaşlarına (yüzde 5’lik farkla zam oranının yüzde 42.6 çıktığının söylenmesine rağmen) yüzde 33.3 zam yapılmış olacak. Kök maaşı 7 bin liranın altında olan milyonlarca emekli ve hak sahibi olduğu düşünülürse bunun büyük bir hak kaybına yol açacağı da ortaya çıkıyor. 

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AÇLIK SINIRININ ÇOK ALTINDA

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması yani açlık sınırının 14.431, gıda ile birlikte diğer “temel harcamalar” için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarının yani yoksulluk sınırının 47 bin lira, bekâr bir çalışanın aylık “yaşama maaliyeti”nin 18.796 lira olduğu bir ortamda en düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasına bırakın “emekli yılı” ilân edilmesini 2024 yılının olsa olsa emeklinin sefalet yılı olarak ilân edilmesi gerekir.  

Böyle bir durumda hükümet yetkilerinin “işçiyi, memuru, emekliye enflasyona ezdirmedik” demesinin hiçbir karşılığı olmuyor. 

Memur emeklisinin de açlık sınırının altında maaş alacağı hesaba katılırsa emekli, dul, yetim, asgari ücretli için 2024 tam da “açlık yılı” olacak… 

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HARCAMADA İSRAF… 

Hükümet harcamalara gelince “itibardan tasarruf olmaz” diyerek, genelgeler yayınlasa da tasarrufu bir kenara bırakın, tam bir savurganlık, müsriflik ve israf yapıyor. 

Yazar Çiğdem Toker, Tasarruf Genelgesi’nin yayımlandığı Haziran ayında, yaklaşık 235 milyon TL olan devletin kırtasiye harcaması, Aralık ayına gelindiğinde yaklaşık 7 kat artarak 1 milyar 607 milyon TL’yi geçtiğini söylüyor. Sadece kırtasiye… Uçak, araç, gereç gibi diğer kalemleri artık siz düşünün. 

Sonra Maliye Bakanı Şimşek çıkıp, “Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kâğıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası” derken, bir taraftan, “Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz” diyor.  

Peki, milletin parasından tasarruf etmeyen kim?  

Devlet harcamaya gelince tasarrufu unutuyor, emekliye zamma gelince elleri titriyor. 

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun’un şu sözleri ile yazıyı noktalayalım: “Mademki, Erdoğan 2024’ü emekliler yılı ilân etti. İş emeklilere düşüyor. Kendinizi gösterin. 2024 yılında siyasetin yönünü siz belirleyin…”  

31 Mart’a ne kaldı, öyle değil mi? 

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