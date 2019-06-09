Parlamenter sistem için istişare mi?

Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda yer alması için eski TBMM Başkanlarına teklif götürülmüş.

CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin hariç son 17 yıldır Meclis Başkanlığı yapan AKP’li Meclis Başkanlarının (Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman) bu teklifi kabul ettiği söyleniyor. Hatta maaşları bile belli olmuş. Çiller’in adı da bu kurul için geçiyormuş…

Meclis başkanlığı yapan bu isimler tıpkı kurul üyesi olan Bülent Arınç’ın, “parlamenter sisteme dönmemiz daha mı hayırlı olur” demesi gibi istişarede ‘parlamenter sisteme dönülmesinin daha faydalı olacağını’ söylerler…

Tabiî buna Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi (PCS)’ni adeta “ölümüne savunan” kişiler ne der, istişareden kim galip çıkar onu bekleyip görelim…

O da sesini duyuramıyorsa!

Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım’ın “çaldılar” sözü çok tartışılmıştı. Bayram öncesinden kalan bir notu aktaralım. Yıldırım’ın konuk olduğu Fox canlı yayındaki diyalog söyle gerçekleşiyor.

Yıldırım: Ona mecburdum. Niye mecburdum, çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani orada bir hukukî tabir değil, farkındayız.

İsmail Küçükkaya: Yani halk diliyle mi öyle dediniz?

Yıldırım: Evet. En büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, ben varım ve ben sesimi duyuramıyorum. Kendimi ifade edemiyorum.

Küçükkaya: Onun için böyle bir yola mı gittiniz?

Yıldırım: Gayet tabi.

Medyanın yüzde 95’ini elinde tutan bir iktidarın adayı sesini duyuramıyorsa diğer adaylar nasıl duyursun?

Ben de imam(ın) oğluyum!

Anayasa profesörü eski AKP milletvekili Burhan Kuzu son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu paylaşımlardan birinde Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’nin Sayıştay denetiminde ortaya çıkan zararın 753 Milyon TL olduğunu söylediğini bildirerek, “Oysa Sayıştay raporunda böyle bir rakam yok.

Gerçek rakam sadece 108 bin TL. Benim rahmetli babam imamdı, aslında ben de İmamoğluyum, ama ben böyle bir şey diyemem” demiş.

İmamın oğlu olmakla Sayıştay raporunu açıklamak arasında ne gibi bir bağ olabilir?

Yaşı kadar...

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’na “Onun yaşı kadar benim İstanbulluluğum var” demiş.

Bunu duyunca Yıldırım’ın geçmişte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olup kaybettiğini, şimdi de İzmir Milletvekili olduğu hatırlara geldi. Bu arada Yıldırım Erzincan’lı… Madem öyle neden böyle?

Rakamlar her şeyi özetliyor!

Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getireceği sıkıntılardan birisinin de Meclis’i devre dışı bırakacağı yönündeydi.

600 vekilli Meclis bir yılda uluslar arası anlaşmalar dahil 32 kanun teklifiyle yalnızca 503 maddelik değişik yapabilirken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi kapsamında Erdoğan 1.880 maddelik 37 kararname çıkarmış...

Bu rakamlara bakınca, Meclis’in etkinliğini varın siz hesaplayın…