"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Parlamenter sistem için istişare mi?

Mehmet KARA
09 Haziran 2019, Pazar
Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda yer alması için eski TBMM Başkanlarına teklif götürülmüş.

CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin hariç son 17 yıldır Meclis Başkanlığı yapan AKP’li Meclis Başkanlarının (Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman) bu teklifi kabul ettiği söyleniyor. Hatta maaşları bile belli olmuş. Çiller’in adı da bu kurul için geçiyormuş…

Meclis başkanlığı yapan bu isimler tıpkı kurul üyesi olan Bülent Arınç’ın, “parlamenter sisteme dönmemiz daha mı hayırlı olur” demesi gibi istişarede ‘parlamenter sisteme dönülmesinin daha faydalı olacağını’ söylerler…

Tabiî buna Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi (PCS)’ni adeta “ölümüne savunan” kişiler ne der, istişareden kim galip çıkar onu bekleyip görelim…

O da sesini duyuramıyorsa!

Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım’ın “çaldılar” sözü çok tartışılmıştı. Bayram öncesinden kalan bir notu aktaralım. Yıldırım’ın konuk olduğu Fox canlı yayındaki diyalog söyle gerçekleşiyor.

Yıldırım: Ona mecburdum. Niye mecburdum, çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani orada bir hukukî tabir değil, farkındayız. 

İsmail Küçükkaya: Yani halk diliyle mi öyle dediniz? 

Yıldırım: Evet. En büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, ben varım ve ben sesimi duyuramıyorum. Kendimi ifade edemiyorum. 

Küçükkaya: Onun için böyle bir yola mı gittiniz? 

Yıldırım: Gayet tabi.

Medyanın yüzde 95’ini elinde tutan bir iktidarın adayı sesini duyuramıyorsa diğer adaylar nasıl duyursun? 

Ben de imam(ın) oğluyum!

Anayasa profesörü eski AKP milletvekili Burhan Kuzu son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu paylaşımlardan birinde Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’nin Sayıştay denetiminde ortaya çıkan zararın 753 Milyon TL olduğunu söylediğini bildirerek, “Oysa Sayıştay raporunda böyle bir rakam yok. 

Gerçek rakam sadece 108 bin TL. Benim rahmetli babam imamdı, aslında ben de İmamoğluyum, ama ben böyle bir şey diyemem” demiş.

İmamın oğlu olmakla Sayıştay raporunu açıklamak arasında ne gibi bir bağ olabilir?

Yaşı kadar...

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’na “Onun yaşı kadar benim İstanbulluluğum var” demiş.

Bunu duyunca Yıldırım’ın geçmişte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olup kaybettiğini, şimdi de İzmir Milletvekili olduğu hatırlara geldi. Bu arada Yıldırım Erzincan’lı… Madem öyle neden böyle?

Rakamlar her şeyi özetliyor!

Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getireceği sıkıntılardan birisinin de Meclis’i devre dışı bırakacağı yönündeydi.

600 vekilli Meclis bir yılda uluslar arası anlaşmalar dahil 32 kanun teklifiyle yalnızca 503 maddelik değişik yapabilirken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi kapsamında Erdoğan 1.880 maddelik 37 kararname çıkarmış...

Bu rakamlara bakınca, Meclis’in etkinliğini varın siz hesaplayın…

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pentagon mektubu ne anlama geliyor?

    Seçmen belirsizliğe son vermek istiyor

    Atinalı Müslümanlar camilerine kavuşuyor

    AB’nin değerleri dinimizde de var

    Dünya şampiyonunu Türkiye'den eli boş dönüyor

    Mahçupyan'dan 'yeni parti' açıklaması

    Esad güçleri direnişin sembolü olan futbolcuyu öldürdü

    Hangi ankete göre kim önde?

    Bir askerimiz şehit oldu

    İSPARK zararı Sayıştay raporlarında

    Sosyal medya şoku

    Akşener: Mitili değil, ama postu İstanbul’a seriyorum

    Beki: Bal gibi biliyor ‘Pontus ve Rum’ lâflarının kimden çıktığını

    700 milyon kişi göç edebilir!

    İçişleri Bakanlığı: Mağarada kıstırılan teröristler etkisiz hale getirildi

    "Mükemmel'' manzaraya ziyaretçi akını

    Malezya polisini harekete geçiren görüntü

    Meteoroloji'den 10 şehre sağanak uyarısı!

    Bakanlıktan 'Marmaray' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Parlamenter sistem için istişare mi?
    Genel

    AB’nin değerleri dinimizde de var
    Faruk ÇAKIR

    Kural tanımadan olur mu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman KOYUNCU

    Peygamberimiz’in (asm) soyu neden önemli?
    Rifat OKYAY

    Oku, oku, oku!
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın Risale-i Nur hassasiyeti
    Risale-i Nur'dan

    Terakkimizin birinci kapısı nedir?
    Mehmet FIRAT

    Referanslarda anlaşmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.