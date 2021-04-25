Siyasete yeni üslûp lâzım

Siyasetçilerin üslûpsuz konuşmaları, birbirlerine karşı ağır ifade ve yakıştırmaları toplum içinde ötekileşmeye ve ayrışmaya sebep oluyor. Ama siyasetçiler uzun zamandan beridir bu huylarından bir türlü vazgeçmiyorlar!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu haftaki grup konuşmasında 23 yaşındaki bir bayanın kendisine söylediği bir sözü tutmak adına bundan sonra bu tür sert konuşmalar yapmayacağını ve rakiplerini sert şekilde eleştirmeyeceğini, bu türden gelecek ağır sözleri “kötü söz sahibine aittir” diyerek cevap vermeyeceklerini söyleyerek yeni bir siyaset anlayışını ortaya koydu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu haftaki konuşmasında, “ayrışmayı değil birleşmeyi, dağılmayı değil buluşmayı, parçalanmayı değil kucaklaşmayı, farklılaşmayı değil bütünleşmeyi hedefleyen kolektif şuurla mümkün” olacağını söyleyerek başlamıştı. Hep bağırmasıyla bilinen Bahçeli’nin gayet sakin ve yavaş konuşması devam ederken, “namert, ucube, beyni sulanmış” türü ifadelerle konuşmasını sürdürmesi biraz önceki sakinliğinden eser bırakmadı. Yüksek sesle bu ve benzeri ifadeleri kullanmayı sürdürdü.

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın grup konuşmalarını da dikkate alınırsa siyasette yeni bir üslûbun oturtulması gerekliliğini ortaya çıkıyor.

Artık siyasetçiler gerilimden beslenmeyi bırakıp sorunlara çözüm odaklı konuşmalara geçmeleri gerekmiyor mu? Bunun içinde bir araya gelip bir masa etrafında buluşmaları ile işe başlanamaz mı? Tıpkı geçmişte olduğu gibi… Belki o zaman üslûpları da değişir.

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“128 MİLYAR DOLAR DİYE BİR RAKAM YOK”MUŞ, DAĞILABİLİRSİNİZ

Siyasetin gündemini bu haftada “128 milyar dolar nerede?” sorusu belirledi.

Haftalardır süren tartışmada, “böyle bir rezervin olmadığı, salgında kullanıldığı, havaya uçmadığı kasada olduğu, millet için harcandığı, satıldığı, milletin yastığının altında olduğu” gibi açıklamalar peşpeşe gelirken kamuoyu bu açıklamalardan tatmin olmamıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, adeta bütün bu açıklamaları boşa çıkartacak açıklamayı partisinin grup toplantısında yaptı. Dedi ki, “Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok… Cari açık için 30 milyar dolar, yabancı sermaye çıkışları için 31 milyar dolar, sektörün dolar borcunu azaltmak için 54 milyar dolar kullanıldı. Vatandaş 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın aldı… Ne buhar oldu ne de haksız ve hukuksuz yere birinin cebine girdi…”

Merkez Bankası rezervlerinden buharlaştığı iddia edilen 128 milyar dolarla ilgili bu açıklamadan sonra soru sorulur mu bilmiyoruz, ama böyle durumlarda söylenen bir cümle var:

Artık dağılabilirsiniz, çünkü böyle bir para yokmuş…

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YANDI BİTTİ KÜL OLDU GİTTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçmişte CHP’nin durumunu bir tekerlemeyle özetlerken, “Hu hu komşu komşu oğlun geldi mi” diye başlayan tekerlemeyi alkışlar arasında okumuştu.

Aynı tekerlemeyi “128 milyar dolar nerede?” sorusu üzerinden yapılan tartışmalarda DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kullandı.

Akşener Grup toplantısında, ‘Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek İçti. İnek nerede? Dağa kaçtı. 128 milyar dolar nerede? Yandı, bitti, kül oldu” diyerek eleştirisini yaptı.

Tekerlemeler ve atasözleri bazen siyasetçiye ilham kaynağı olurken, siyasete de renk katıyor.

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BAKANLAR DEĞİŞİRKEN

Mahalli seçimlerde cumhur ittifakının İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin birçoğunu millet ittifakına kaybetmesinden sonra cumhurbaşkanlığı kabinesinin değişeceğini söyleniyordu. O tarihten bu yana iktidarı destekleyen gazeteciler dahi sık sık değişimden bahsediyorlardı.

Ancak Erdoğan değişikliğe gitmedi. Tâ ki, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın şirketinden dezenfektan alındığının ortaya çıkması ve bunun birkaç gün sonra “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usûlüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” diyerek doğrulanmasının gecesine kadar...

Erdoğan iki bakanı görevden alırken, bir bakanlık ikiye ayrıldı (yeni sistemde birleştirilmişti) ve üç bakan göreve başladı. Yeni bakanlara görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederken iki duruma dikkat çekmek istiyoruz. Birincisi Zümrüt Selçuk’un görevden alındığı Resmî Gazete’deki kararda yer almaması, ikincisi de Ruhsar Pekcan’ın “Görevine son verilmiştir” ifadesinin yer alması. Bu İki durum hayli dikkat çekti. Bundan önceki değişimlerde “Görevi sona germiştir ya da affı kabul edilmiştir” ifadeleri kullanılıyordu. Belki de bu yüzden dikkat çekici bulundu.

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PARAMIZ PUL OLDU!

İYİ Parti Teşkilât Başkanı Koray Aydın, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu: “Paramız pul oldu!”yu ilginç bir örnekle açıkladı. “2100 adet 5 kuruşun değeri 105 TL ve 6 kg geliyor. Paranın metalinin hurda değeri; kg başı 40 TL. 6 kg 5 kuruşun hurda fiyatı yaklaşık 240 TL. Demek ki; bu iktidar döneminde, paramız pul oldu! Alım gücümüz buhar oldu!”

Ne kadar anlaşılır bir örnek… Gerçekten de pul olmuş değil mi?