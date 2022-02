Vekillerimiz ne diyor?

İki haftalık aranın ardından Meclis çalışmalarına başladı.

Vekillerimizde memleketlerinden dönüp, bölgelerinden edindikleri izlenimleri, vatandaşın sıkıntılarını ülkenin gündemine taşımak için fırsat buldukça Meclis kürsüsüne çıkıyorlar.

Gündem dışı 5 dakikalık üç, 1 dakikalık 20-25 milletvekili söz alıp milletin sıkıntısını anlatma fırsatı buluyorlar. İktidar milletvekilleri ya özel günler için ya da yaptıkları hizmetleri anlatırken, (yapamadıklarını pek söylemiyorlar) muhalefet milletvekilleri de ekonomi, adalet, eğitim gibi temel meselelerde iktidara seslenip çözüm bulunmasını istiyor.

Demokraside temel kural şudur: Muhalefet eleştirir, çözüm sunar iktidar ise bu eleştirileri dikkate alıp çözer. Görevi de budur. Yapamayan gider, yapacak yeni iktidarlar gelir.

Meclis açılınca yine böyle oldu. İlk gün gündem dışı konuşan milletvekilleri gerek ülkenin gerekse de bölgelerinin sorunlarını dile getirdiler. İktidar milletvekilleri hükümetin ne kadar önemli işler yaptığını anlatırken, muhalefet milletvekilleri ise vatandaşın geçim sıkıntısından zamlara ülkenin gerçek gündemiyle ilgili konuştular.



***

ÇİFTÇİNİN HALİ

Bir dakikalık konuşmalardan bir kaç örnek vererek, ülkenin gündemine bir katkımız olsun, vekillerimizin konuşması gündeme gelsin istiyoruz.

Çiftçinin, üreticinin hali malûm. Başta mazot ve gübre olmak üzere elektriğe gelen zamlar, ekim maliyetlerini arttırdığı için tarlasını ekemez, ya da gübre atmadan eker duruma düştü. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçinin borcunun azaldığını söylemesine rağmen, öyle olmadığını herkes biliyor. Traktörüne ve tarlasına haciz gelen çiftçiler her gün seslerini duyurmaya çalışıyor. Ankara’ya gelmek isteyenler geri gönderilirken, gelebilenler Bakanlık önünde durumlarını anlatmaya çalışıyor.

Durum böyle iken, Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, AK PARTİ iktidarında tarıma verilen desteklerle artık Türkiye’nin, toplam tarımsal hasılada Avrupa’da 1. sıradayken dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığı”nı söylerken, 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi Sayın Cumhurbaşkanın talimatlarıyla 3,2 milyar lira ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldığını anlattı. Her zaman çiftçinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu karşılık Adana Milletvekili Orhan Sümer, çiftçiye “sözde müjde” diye destek paketinin açıklandığını belirtirken, “Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı 3,2 milyar lira destekle buğday, arpa, çavdar, yulaf üreticisine mazot, gübre, tohum desteği olarak dekar başına ilâve 50 TL ödenecek. Çiftçi 50 TL’yle ancak 3 litre mazot veya 5 kilogram gübre alabilir” dedikten sonra çiftçi için yapılması gerekenleri, “ithalatı azaltıp ihracatı arttıracak modern ve yapısal reformlara ihtiyacı vardır. Bunun ilk şartının da önce yerli tarımı canlandırmak, geri ödemesiz ve yeteri kadar mazot, gübre desteği vermektir” diyerek özetledi ve “Çiftçinin boş vaatlere karnı tok” diye de devam etti.

Şimdi siz karar verin hangisi gerçekleri yansıtıyor. Verilen destek artan maliyetleri karşılayabilir mi? Bunun cevabının verilmesi gerekmez mi?



***

RESMÎ İLÂNLAR HAKKANİYETLİ DAĞITILMALI



Muğla Milletvekili Burak Erbay ise, medyanın üzerindeki baskıya bir an önce son verilmesini, resmî reklâm ve ilânların hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması istedi.

Öyle ya, basın üzerinde ilân cezası, basın kartı iptali gibi birçok baskı ve yıldırma yapılıyor ve bu baskı her geçen gün daha da şiddetleniyor. Son çıkarılan genelge ile de buna devam ediliyor. Öyle görülüyor ki, seçimlere doğru bu baskı ve yıldırma daha da artacak.

Erbay da buna dikkat çekmek için, “Basın yayın organları hukukun hâkim olduğu demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkının en önemli güvencesidir. Basının bu görevini yerine getirmesi için ekonomik bağımsızlığı büyük önem taşımakta, bu bağımsızlığın önemli bir unsurunu da resmî ilân ve reklâmlar oluşturmaktadır” diyerek, AKP iktidarıyla birlikte, resmî ilân ve reklâmlar haksız ve hukuksuz bir şekilde âdeta parti bülteni gibi yayın yapan basın organlarına verildiği gerçeğinin altını çizmesi ve baskılara son verilmesini istemesi tutanaklara yansıdı.

Biz de bu baskı ve yıldırma ile ilgili konuşmaları aktaralım.

Dikkate almaları gerekenler kulaklarını tıkasalar da belki gözleri ile görüp bundan vazgeçerler. Umut işte…



***

AT HARASI YAPILSIN!

Hayat pahalılığı, akaryakıta her gün gelen zamlar, 1 kilogram biberin pazarda 50, patlıcan ve kabağın 30 lira, bir bağ terenin 8 lira olduğu bir durumda vatandaş pazardan eli boş dönerken Konya Milletvekili Esin Kara’nın Tarım Bakanı’ndan Bitlis’in Ahlat ilçesine ülkemizin en büyük at harasının yapılması istemesi ilginç.

Meclis’te gündem dışı konuşan Sayın Kara, Türk’ün kanadı olan at, savaşta ve normal yaşamda önemli yere sahip olmuştur. Anadolu’nun fethinden Viyana kapılarına kadar at, Türk’ün kanadı, yoldaşı ve silahıdır” diyerek başladığı konuşmasında “Türk atı ya da Türkmene adıyla bilinen atın en yakın torunu Ahal Teke’dir. Türk milletinin yetiştirmiş olduğu birçok at cinsi maalesef genlerinin korunamamasından dolayı yok olmuştur. Oğuz Kaan’ın Alacası, Alper Tunga yiğitlerinin yoldaşı, Alparslan’ın Aktolgalısı gibi asil Türk atlarının soylarının korunması, ço- ğaltılması, dünyaya yeniden Türk atının marka olarak sunulması amacıyla Bitlis’in Ahlat ilçesine ülkemizin en büyük at harasının yapılması Tarım Bakanımızdan talebimizdir” diyerek talebini dile getirdi.

Hani derler ya, “Millet aç karnını doyurdu da bir bu meselemiz mi kaldı?” diye. Bu konuşmada tam da böyle olmuş.