AYNA VE PERDE

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Allah’ın kelamına, Resulün sünnetine, Hemen herkes muhatab sunarız dikkatine. Bunlar seni götürür saadet-i dareyne. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. Dini kendine göre yorumlarsın habire. Dinin emirlerine uymak esastır yine. Din sana uymaz elbet sen uyacaksın dine. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. Nurlara muhatabsın geç taklidden tahkike. Mevcud iman takliddir bu çok büyük tehlike. Nurlara ram olmalı, nurları eğib bükme. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. Deccalı ve Süfyanı, Nurlara göre anla. İmanı tashih eder: ediyor muhafaza. Şahsi tevil ve tabir, Nura ihanet haşa. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. İctimai hayatın, hakaiki Nurda var. Onları bırakırsan, Allah sana olmaz yar. Nurların haricinde fikirler ise hep dar. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. Unsurıyet konusu, belki afaki konu Nurlara göre baksan, olur imani konu. Enfüsten afaka bak bunları böyle oku. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. İktisad konusunu zannedersin afaki. Kur’an ve Sünnetle bak oluverir imani. Bunlar baki hakaik, değildir herhal fani. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. Nurları kâfi görsen, kurtulur ahiretin. Nefsine kapılırsan, çok karanlıktır atin. Nurlara sarıl haydi, boşa geçmesin vaktin. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. Ekmek, hava, su gibi Nurlara muhtaç herkes. Nurdan elini çeksen, nefsinden gelir bir ses. Başucu kitabındır. Nura sarıl al nefes. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. Mana-yi harfi ile, her bir şeye bak hele. Tesadüf ve tabiat, imkânsızdır hep böyle. Esbab yaratan değil, bu böyledir biline. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. Nurlara perde olsan, sözün tesiri olmaz. Nurlara ayna olsan, tesirlidir hal ve söz. Tebliğle mükellefsin. ihlaslı olmalı öz. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. Bir işimiz helaldir, bir diğeri haramdır. Böyle yaşanır ise, bu nasıl bir imandır. İnandığın gibi ol. yoksa insi şeytandır. Nurlara ayna olun perde olmayın sakın. Gerçek Nur talebesi, ilk şartı okumandır. İman-ı tahkikiyle, onları yaşamandır. Nurları okumazsan, halin pek çok yamandır. Nurlara ayna olun, perde olmayın sakın. Nurlar kafidir sana, demelisin her zaman. Anlayarak okusan mühim alimsin o an. Nurdan elini çeksen, halin olur sis, duman. Nurlara ayna olun, perde olmayın sakın. Ay, güneşten alıyor ışığını her zaman. Ay güneşe ayine, ışık değildir aydan. Ay, ben güneşim derse budur en büyük yalan. Nurlara ayna olun, perde olmayın sakın. Kur’an’ın hakaiki, Sünnetin desatiri, Risale-i Nurlarda münkeşiftir her biri. Kıl u kal etmeyerek, Nurdan kalmayın geri. Nurlara ayna olun, perde olmayın sakın. Nurlara ayna olan her bir Nur Talebesi. Bulunduğu her yerde Mehdinin olur sesi. Birer pusula gibi, Kutub yıldızı gibi Mü’minlere gösterir yolunu, cihetini.

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