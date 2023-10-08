ŞİİR

Ne akılsız bir kulmuşum. Kula sanki kul olmuşum. Günahlarla çok dolmuşum. Mağfiret et bizi yâ RAB. Nefsimize olduk esir. Günahımız lekedir kir. Öncelikle tövbeye gir. Mağfiret et bizi yâ RAB. Şeytanların desisesi. Nefsimizin var hissesi. Duyduk şükür HÜDA sesi. Hidayet ver bize yâ RAB. Bahanesi yok günahın. Alma hiç kimsenin ahın. Faydasızdır ah u vahın. Günahlardan kurtar yâ RAB. Aldatır nefs-i emmare. İsyan etme ey biçare. İtaat et budur çare. Hidayet ver bize yâ RAB. Kapılma kör hissiyata. Din hayattır hep hayata Günahlardan hasenata. Lütfun ile döndür yâ RAB. Tövbe-i Nasuh eyledik. Pişmanlık sözü söyledik. Arınmaya karar verdik. Biz kapına geldik yâ RAB. Günahları affedersin. Tövbenizi edin dersin. Hidayeti veren SEN’sin. Başka kapı yoktur yâ RAB

Okunma Sayısı: 164

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.