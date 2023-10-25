Hastalık ve sabır

ŞİİR

İmtihan pek şiddetli, ince elekten eler.

Rabbimden sabır iste sevabı sana yeter.

Izdırabım çok şedit, tahammülüm pek çok zor.

Halimi arz eyledim beni görme YA RAB hor.

Lisanen Seni zikre, mâni oluyor bu hal.

Kalben ubudiyete çok engeldir bu ahval.

Senden geleni Sana ediyorum şikâyet.

Halka seni şikâyet edepsizliktir gayet.

Bana sabır gücü ver hikmeti göster bana.

Her ne olursa olsun şükrederim hep sana.

Senden başka melce yok Esbab etmiştir sukut.

Şifayı veren Sensin ya şifa ver ya sükût.

Ya al emanetini acıdan kurtar beni.

Yine en iyisini, Sen bilirsin Ya Rabbi.

Ecel gelecek ise hoş geldi safa geldi.

Son nefesi imanla vermek pek çok güzeldi.

Lütuf ve kereminle bana merhamet eyle.

Ziyaret edenlerden hayır dualar dile.

Vücudum taşımıyor beni benden al Ya Rab.

Bu can tende fazlalık bedenim oldu harab.

Sanırım sona geldim ben artık düştüm bitab.

Melek-ül mevti gönder canımı alsın Ya Rab.

Her ne olursa olsun, isyan edemem Sana.

Bu can bu tende iken sabır ihsan et bana.

Fani dünyadan nefret, ettiriyor hastalık

Bekaya hazırlan der, böyle yaşayın artık.

Dünyevi ve uhrevi, hakları edin helal.

‘’Kul hakkıyla gelmeyin ‘’diyor Zat-ı Zülcelâl.

Emanetini Sana sağlam teslim edeyim.

Günahlardan arınıp huzuruna geleyim

Hayat çekilmez oldu sınav zamanı doldu.

Ben fani, dünya fani, ölüm hak, vaki oldu.

Hastalık ALLAH’tandır, mevti yaratan ALLAH.

Vakit tamam olunca bi an gecikmez billah.

Rabbim acil şifalar versin diyor bu fakir.

Günahlara keffaret belki lütuf ve tathir.