İNCİTME İNCİTENİ

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Hakikat sana söyler bedenin ‘’inci’’dendir. Öyle ise her zaman incinme incitenden. İnciten bir söz duysan noksan kusur bendendir. Kâmil olan kişiler, incinmez incitenden. Pür kusur benim nefsim, fakat itiraf etmez. Kusurunu görmemek böylece elbet gitmez. Kusuru söyleyene ‘’karışma bana’’ demez. Kusurunu görürse günahtan nefret bitmez. Her hata ve kusurun boynunda birer akrep. Bunu haber verene teşekkürü söyle hep. Kusurundan vazgeçmek çok önemli bir edep. Nefse ağır gelse de hayır olur akıbet. Hiç kimsenin kalbini sakın ola incitme. Hoyratça incitenden sakın ola incinme. Nefis cümleden edna nefsi tezkiye etme. Nefsin hep emmaredir peşinden koşup gitme. Senin imtihanındır inciten her kim ise. İncitenin değeri aşikârdır ne dese. Kem söz sahibinindir günahkardır o kimse. İncitme incitenin seviyesine inme. İnciten bir söz duysan acı dağ meyvesidir. Bu meyve şifa verir şifa vesilesidir. Hatalardan arınıp cennetin bestesidir. Hatadan dönmek için incitenin dersidir.

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