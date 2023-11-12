O'nun Doğduğu Gece

ŞİİR

O alemlere rahmet. Âlemler ona hasret. Onün doğduğu gece. Kaybolur elbet zulmet. Kâbe’de putlar düştü. Bu gerçekleşen düştü. Onun doğduğu gece. Tevhide yürüyüştü. Alem nurlarla doldu. Her yer aydınlık oldu. Onun doğduğu gece. Küfrün benzi hep soldu. Kurudu Sava gölü. Hak geldi batıl ölü. Batıl olan her bir şey, Yandı savruldu külü. Mecusi’nin ateşi. Söndü bitmişti işi. Zail olunca batıl. Hakka yöneldi kişi. Kisra’nın sarayında Şerefeler bir anda Onun doğduğu gece. Yıkılıp çöktü orda Tüm mevcudata bakın. Yıldızlar yere yakın. Müjdeler akın akın Onun doğduğu gece. Sanemler ve hatifler. Cinniler ve kahinler, Cemadat ve nebatat, Müjdeliyor o gece. Arif-i billah olan, Tevrat, İncil okuyan Suhuf, Zebur’dan duyan, Müjdeledi o gece Mucize-i bahire. Ders veriyor beşere Batıl olan şeylere Sakın tapma der yine. Ateşperestlik yasak Fars devleti olur yok. Ne kadar batıl varsa Yok olacak kalkacak. Aleme rahmet yağar. Şerre galiptir ahyar. Bu kadar büyük bir kâr. Son din İslamiyet var Mevcudatın her biri Müjdeler peygamberi. Veladet gecesinde Kurtarıyor beşerî. Bu çok mesut bir andır. Hatem-ül enbiyadır. Dünyaya teşrifiyle, Dünya elbet bahardır. Nereden geldiğini, Nereye gittiğini Öğrendi gayesini Bildi abdiyetini.

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