YAŞASIN CEHENNEM ZALİMLER İÇİN

ŞİİR

İlk kıblegahımız Mescid-i Aksa. Kutsal mabedimiz işgal altında. Zulüm devam etmez elbette ama. Yaşasın CEHENNEM, zalimler için! Zulümde zirveye çıktığı anda İttihad edilse elbet Huda’da İsrail boğulur döktüğü kanda. Yaşasın CEHENNEM zalimler için! Mazlumun ahını almayın sakın. Zalimden intikam alınır yakın. Zillet darbesini yiyince bakın Yaşasın CEHENNEM zalimler için! Zalimin yanına kar kalmaz zulüm. Ona da gelecek ibretlik ölüm. Zulüm devam etmez budur son sözüm. Yaşasın CEHENNEM zalimler için! Yahudi zulmüyle ölenler şehit. Devlet terörüne insanlık şahit. Rabbim verecektir zillet meskenet. Yaşasın CEHENNEM zalimler için! İnsanlık alemi zulme seyirci. İslam aleminin yoktur direnci. Güçlünün peşinde sanki dilenci. Yaşasın CEHENNEM zalimler için! Üstüne serpilmiş ölü toprağı. Sararıp kurumuş Hazan yaprağı. Müslümana örülmüş esaret ağı Yaşasın CEHENNEM zalimle için! Ölüm uykusundan uyanın artık. Zillet içindeki hayattan bıktık. İzzetle ölüme şan diye baktık. Yaşasın CEHENNEM zalimler için! Beşer zulmediyor kader adalet. Hatalardan vaz geç gider musibet. Yeniden İslam’a edin dehalet. Yaşasın CEHENNEM zalimler için! İstikbal İslam’ın olacak elbet. İsrail içinse zillet mezellet. Zafer çok yakındır haydi cihad et. Cennet asa bahar, FİLİSTİN için. CENNET ASA BAHAR MÜSLÜMAN İÇİN.

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