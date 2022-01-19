"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Tarihten destan çıkarmak veya ders çıkarmak

Mehmet Soydan
19 Ocak 2022, Çarşamba
Türk milletinin bir özelliği vardır. Tarihindeki başarıları destanlaştırır, ama bu destanlaştırdığı hadiselerden katiyyen ders çıkarmaz. Ders çıkarmadığı için de aynı hadiseler tekrarlanır, tarih sürekli tekerrür eder, bir arpa boyu yol alınamaz. Misal mi istersiniz? Buyrun...

1) Bundan 80 sene önceki Dersim olaylarında masumlara da çok büyük zulümler edilmesi ve hatta birçok kişinin (şair Cemal Süreyya da bunlardandır.) Anadolu’nun muhtelif yerlerine sürgün edilmesi. Bu hadiseden destan çıkarıldığı için ders çıkarılmamıştır. Ders çıkarılmadığı için de benzer bir hata bundan 10 sene evvel Uludere’de tekrarlanmıştır.

2) Yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi... ‘Dersim’ yerine “destanla” ‘Tunceli’ denilmesi yöre halklarının o ismi benimsemesini sağlamadıysa, daha yakın tarihte ismi değiştirilen yerleşim yerlerinin yeni isim(!)leri de halka mâl olamayacaktır.

3) Tek parti döneminde İslâm’a ve İslâm’ı yaşamaya çalışan insanlara yapılanlardan da destan çıkarıldığı için ders çıkarılmamıştır. Ders çıkarılmadığı şuradan bellidir ki; tek parti döneminde yapılan baskılar gibi 28 Şubat sürecinde yapılan baskıların da ters tepeceği hesap edilememiştir.

4) Yine tek parti döneminde milliyetçi bir anlayışla hareket edildiği için özellikle Kürtlere yapılan zulümlerin dayandığı felsefe destanlaştırılmıştır; bu yüzden ders çıkarılmamıştır. Üstad’ımızın da ifadesiyle “nakş-ı ale’l-hacer” (taşa işlenmiş nakış) gibi olan anadilde eğitim gibi tabiî gereklilikler bu yüzden bugün de yok sayılmaktadır.

5) Osmanlı’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması süreci ile 15 Temmuz hadisesi arasında çok şaşırtıcı benzerlikler vardır. Onlardan belki de en mühimi şudur ki; Yeniçeri Ocağı nasıl o zamanki devlet tarafından şımartılmış ve onun kanunsuzluklarına göz yumulmuş idiyse, o ocağın kaldırılmasıyla alâkalı sadece “Vak’a-yı Hayriye” denilip destan çıkarıldığından, ders çıkarılmadığından dolayı yine apaynı şekilde birilerinin kanunsuzluklarına göz yumulmuştur. Vaziyet, ortadadır.

6) Sarıkamış faciasından destan çıkarılmasının neticesinde ders çıkarılmamıştır ki, 26 Ekim 2018 tarihinde 2 asker de donarak vefat etmiştir.

Gelgelelim; bazı hadiseler destanlaştırılmadığı için bunlardan ders çıkarmak mümkün olmuştur. Bunlara 2 misal verecek olursak:

1) Osmanlı’da malûmunuz kardeş katli vardı. Emzikli erkek bebeklerin, hatta hamile kadınların bile bundan dolayı öldürüldüğü de düşünülerek I. Ahmed döneminde; padişah vefat edince padişahlığın direkt onun oğluna değil, o an için hanedandaki en yaşlı kişiye geçmesi uygulamasına geçilmiştir. Böylece taht için birilerinin öldürülmesi zorlaştırılmıştır.

2) 1970’li yıllardaki sağ-sol olaylarında işlenen cinayetler Elhamdülillah destanlaştırılmadığı için bundan ders çıkarmak mümkün olmuş, o tarihlerden sonra bu yönde bir sağduyu oluşmuştur.

Hülâsâ: Batılı ülkelerin maddî alandaki terakkisi şaşırtıcı değildir. Onların doğru-dürüst bir tarihleri yoktur. Onlar tarihlerinden destanlar çıkarmak yerine dersler çıkardıkları için maddî cihette peyderpey ilerlemişlerdir. Biz ise tarihi sadece, nefsimizi kabartmak için destan çıkartma cihetinde kullandığımız için dönüp dönüp aynı hataları yaptık, bir arpa boyu yol alamadık.

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu gidiş bizi AB'den tamamen koparır

    Çocuklara “dijital mahremiyet bilinci” kazandırılmalı

    Filistinli Salihiye sesini dünyaya duyurmak istiyor: 'Buradan çıkacağıma evimde ölürüm daha iyi'

    'Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız'

    Rusya Belarus’ta, Batı endişeli

    İntihar haberleri gençleri etkiliyor

    Bilboardlardaki Hadis-i Şerif

    Baskı ortamında anayasa yapılamaz

    AYM’den 261 bin red, 26 bin ihlâl kararı

    Cemaatler var olmaya devam edecek

    “Yapılan saygısızlıktır”

    KHK mağduriyetleri büyüyor

    36 cezaevi daha yapılacak

    Geri dönüş kararları neden uygulanmıyor?

    Fitch’ten uyarı: Türkiye’de riskler artıyor

    Bu elektrik faturasını nasıl ödeyeceğİz?

    40 ilimizde eğitime ara verildi

    Bakan Koca'dan hatırlatma dozu çağrısı

    Boru hattı patladı: Gaziantep - Kahramanmaraş arasında ulaşım durdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lı ailelerin mağdur çocukları
    Ahmet BATTAL

    Cemaat temsilcileri ses verin
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Selâm olsun Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’ya
    Genel

    KHK mağduriyetleri büyüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Maskeli saldırganlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Geri dönüş kararları neden uygulanmıyor?
    Genel

    “Yapılan saygısızlıktır”
    Sadettin Önal

    WEBB de Hz. Âdem’in (as) gördüğünü görecek mi?
    Genel

    Bu gidiş bizi AB'den tamamen koparır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.