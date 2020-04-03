Dedemi gördüğümde, karşımda var. Ak sakallı, nur yüzlü bir ihtiyar. Üstad ile tanışmış, olmuş bahtiyar. Mümtaz bir kişiydi, dedem Tahirî Mutlu. Kendisi olmuştur, İstiklâl gazisi. Tertemizdir, adı gibi mazisi. Haktan yana şaşmazdır terazisi. Nur dedem, Tahirî Mutlu. Üstad’ın iltifatına olmuş mazhar. Onun tabiriyle; hem kahraman, hem fedakâr. Ailesiyle birlikte, Nur’a hizmetkâr. Oldun sen, dedem Tahirî Mutlu. Memleketinin eşrafı sendin. Herkes tarafından sevilendin. Sıkıntıyı bilerek; Üstad, Risale-i Nur dedin. Fedakâr dedem, Tahirî Mutlu. Nur’dan nasibini almış, üç kızı oldu. İlkini yirmi birinde mezara koydu. Ahirete ilk “Hicret” eden, oydu. Sabır kahramanı dedem, Tahirî Mutlu. Denizli ve Afyon hapsinde yattın. Üstad ile olmanın, zevkini tattın. Hapiste bile vardı; ibadetin, taatin. Kazanan sen oldun, dedem Tahirî Mutlu. Afyon hapsinin bir acı hatırası. Hapisteyken, vefat etmişti refikası. Üstadla birlikte, sadece ulaştı duâsı. Güzel duâlar aldın sen, dedem Tahirî Mutlu Yazısını görenler, hayran kalırdı. Malını, mülkünü, hayra ayırdı. Gencini, yaşlısını, Nur’a çağırdı. İhtiyarların genci, dedem Tahirî Mutlu. Yanında, kimseyi gıybet ettirmedin. “Ya hayır söyleyin, ya susun!” dedin. Takvada da, en öndeydin. Sen örnek bir kişiydin, dedem Tahirî Mutlu. Daima, hizmetin içinde oldun. İstihdam olmayı, hep arzuladın. Allah’ın; kendisini bilmeyen, velî bir kuluydun. Senin desteğini çok gördük, dedem Tahirî Mutlu. Geceleri, duyardık zikirlerini. “Kırk Ambar”ındaki, uzun virdlerini. Duâ ettiğin kişilerin isimlerini. Dinlemek nasip oldu, dedem Tahirî Mutlu. Sevdiği kardeşine hitap ederken, duyarız “ahi” sözünü. Risale-i Nur’la muhafaza etmiştir, özünü. Hapisler, sıkıntılar, korkutmamıştır gözünü. Muhabbet fedâisi, dedem Tahirî Mutlu. Nur fabrikasının fedâkâr bir ferdi. Gece de, gündüz de, duâ ederdi. Nuru neşredememek olmuştur, en büyük derdi. Cefakâr dedem, Tahirî Mutlu. İttiba-ı sünneti şiar edindin. Namazı, tadili erkân ile eda ederdin. Tesbihatı da, hiç ihmal etmezdin. Senin örneğin, Üstad’dı, dedem Tahirî Mutlu. Üstaddan aldın, ders-i iktisad. Nurlar’la insanları ettin, irşâd. Vazifeni yaptın, ruhun olsun şâd. Azîz dedem, Tahirî Mutlu.

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