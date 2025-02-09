“Hz. Âdem’in (as) ismini kim koymuş?”

Sor Bakalım

İstanbul’dan Şeyma Konyalıoğlu sordu: “İlk insan Hz. Âdem (as) olduğuna göre onun ismini kim koymuş?”

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem’e (as), “Âdem” ismini Allah vermiştir. Ona bütün eşyanın isimlerini, tüm ilimleri ve yeryüzünde konuşulacak dilleri öğretmiştir. Yani adının “Âdem” olduğunu da Allah ona bildirmiş ve öğretmiştir. Allah kendi isim ve sıfatlarını da ona öğretmiştir. Böylece onu bu yeteneğiyle meleklerden üstün kılmıştır. Bu konuda Kur’ân-ı Kerîm’de ayetler vardır.

Meselâ, Bakara Suresi’nin 31. ayetinde “Allah Âdem’e eşyanın isimlerini öğretti.” denilmektedir.