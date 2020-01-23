İmanla ölmek

Peygamberimiz (asm) “Mü’min alınteri ile ölür” (Suyutî, Kabir Âlemi, 65.) buyurdular.

Selman-ı Farisi (ra) Peygamberimiz (asm) mü’minin ölümü halinde üç şeye dikkat ediniz. Birincisi alnının terlemesi, ikincisi gözlerinin yaşarması, üçüncüsü de burun deliklerinin yayılıp genişlemesidir. Bunlar Allah tarafından kendisine indirilen birer rahmettir. Şayet boğulmakta olan bir deve gibi hırlarsa, ağzının yanları köpürürse bu da Allah tarafından kendisine verilmiş birer azaptır” buyurdular demiştir. (Suyutî, Kabir Âlemi, 65.)

Bununla beraber mü’min son nefesinde zorlanabilir. Bu sıkıntı da onun günahlarına kefarettir. Zira Peygamberimiz (asm) “Mü’min ölüm anındaki zorluk dahil her şeyinden mükâfat görür” buyurmuşlardır. (Age, 64.)

Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr (ra) diyor ki: “Hz. Aişe’den (ra) “Ani ölüm kötü müdür?” diye sordum. “Ani ölüm mü’min için bir rahatlıktır; facir ve fasıklar için ise sıkıntıdır” buyurdular. (Age, 77.)

Allah’tan hayırlı ölüm istemek

Peygamberimiz (asm) bu konuda şöyle buyurdular:

1. Sakın hiç kimse kendisine dokunan bir zarardan dolayı ölümü istemesin. Eğer dayanamıyorsa ‘Rabbim yaşamam hayırlı ise beni yaşat, ölümüm hayırlı ise ruhumu al!’ demelidir.

2. Sizden birisi ölünce ameli kesilir. Mü’minin ömrü kendisine hayırdan başka bir şey artırmaz.

3. Allah’tan hayırlı ve uzun ömür isteyiniz; şayet iyi iseniz iyiliğiniz artmış olur, kötü durumda iseniz iyilerle karşılaşırsınız da tövbe eder iyi insan olursunuz.

4. Ölümü istemeyin; zira ahirete çıkışınız çok şiddetlidir. Hem de Allah’ın size ölmeden önce tevbe nasip edene kadar ömrünüzün uzaması sizin için mutluluktur.

5. Ölümü istemeyin! Şayet ehl-i Cennet isen hayrının ve sevabının artması sizin için daha hayırlıdır. Şayet eh-i Cehennem isen ne acelen var da ona koşuyorsun?

6. Bir adam Resulullah’a (asm) gelerek “İnsanların hangisi hayırlıdır?” diye sordu. Peygamberimiz (asm) “Ömrü uzun ameli güzel olandır” buyurdular. “İnsanların en şerlisi kimdir?” dedi. “Ömrü uzun ameli kötü olandır” buyurdular.

7. Farzları yapmak, namazları kılmak ve Allah’ın nasip ettiği zikri yapmak üzere Müslümanın her gün yaşaması onun için bir ganimettir.

Peygamberimiz (asm) “İstikamet üzere gitmek şartıyla İslâm içinde en uzun yaşayanınız sizin en iyilerinizdir” buyurdular.

Huzaa kabilesinden iki genç Müslüman oldular. Biri Bedir’de diğeri de Uhut Savaşı’nda şehit oldu. Peygamberimiz (asm) “Cennet bana göründü. Sonra vefat eden önce şehit düşen kardeşinden daha önce Cennete girdi” buyurdular. Sahabeler “Neden yâ Resulallah?” dediler. Peygamberimiz (asm) “Çünkü o diğerinden bir sene daha fazla namaz kılmış ve oruç tutmuştur” buyurdular.

Peygamberimiz (asm) “Allah katında tesbihten, tekbirden, tehlilden dolayı İslâm üzere yaşayan kişiden daha üstünü yoktur. Allah ibadet üzere yaşayarak saçları beyazlayan kuluna azap etmekten haya eder” buyurdular.