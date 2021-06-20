Hizmette esas olan düsturlar

İnsan, elbette kusurdan hâli değildir. Fakat Risale-i Nur dairesinde isek; “İnşallah Risale-i Nur kendi kendine, hem kendini müdafaa ettiği, hem kıymetini tam gösterdiği gibi, bizi de manen müdafaa edip, kusurlarımızı affettirmeye vesile olacaktır.” (Emirdağ Lâhikası)

Fakat ona şakirt olmak, hem kendi malı hem de ”Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin malı olarak elimde bulunuyor,” (Emirdağ Lâhikası) diye bilmek şartı ile. Çünkü bu hizmet; Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin hizmetidir, şahsa veya şahıslara verilemez.

Hem “Risale-i Nur’un bize verdiği ders de; hakikat-i ihlâs ve terk-i enaniyet ve daima kendini kusurlu bilmek ve hodfuruşluk etmemektir.” (Emirdağ Lâhikası)

Hem “Bu zaman da en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın, benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu ve mahviyet ve terk-i enaniyet, bu zaman da ehl-i hakikate lâzım ve elzemdir. Çünkü, bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hodfuruşluktan ileri geldiğinden, ehl-i hak ve hakikat, mahviyetkârane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir.

Sizin gibilerin ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi, büyük bir makamdır..” (Emirdağ Lâhikası)

Hem “Risale-i Nur’un talimatı dairesinde bize bahşettiği feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Fevkalâde sadâkat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlâs lâzımdır; onda terakki etmeliyiz.” (Emirdağ Lâhikası)

Hem “Risale-i Nur’un bir esası, kusurunu bilmekle mahviyetkârane yalnız Rıza-i İlâhî için rekabetsiz hizmet etmektir.” (Emirdağ Lâhikası)

Hem “Risale-i Nur’un baş şakirtleri, belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar, Risale-i Nur’un hatırı için Risale-i Nur şakitlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkit etmemek, kusurunu affetmek düsturu ile dün-yevî ve cüz’î ve hissî şeyleri medar-ı münakaşa etmemek lâzım geliyor.” (Emirdağ Lâhikası) Çünkü Risale-i Nur mesleğinde uhuvvet esastır.

Bu noktada altını çizmemiz hatta düstur edinmemiz gereken hususları Bediüzzaman Hz. şöyle ifade ediyor: “Kardeşlerim, bu ahirde hissettim ki, Risale-i Nur şakirtlerinin tesanüdlerine zarar vermek için birbirinin hakkında su-i zan verdiriyorlar, ta birbirini itham etsin. Dikkat ediniz, gözünüzle görseniz dahi perdeyi yırtmayınız. Fenalığa karşı iyilikle mukabele ediniz. Fakat çok ihtiyat ediniz.” (Emirdağ Lâhikası)

“Fırtınaların şiddeti, havanın dehşeti sizleri sarsmasın, korkutmasın. Bu mübarek mezraaya en mübarek en nur’anî ve verimli ve bereketli olan Nur tohumlarını ekiniz.” (Emirdağ Lâhikası)

“Ey Nurcular; Sizin hakikî vazifeniz dünyaya bakmak değildir. Farz-ı muhal olarak dünyaya da bakılsa, bakınız ve görünüz ve zuhuru muhtemel dehşetli yangınlar sebebiyle ve o yüzden karşılaşmanız ihtimali bulunan tehlikeler dolayısıyla kat’iyyen sarsılmayınız, fütur getirmeyiniz. Çalışınız, çalışınız, çalışınız ve kat’iyyen inanınız ki, Nur’un şefaati, Nur’un duâsı, Nur’un himmeti sizleri kurtaracaktır.” (Emirdağ Lâhikası)

Madem ihsan-ı İlâhî tarafından ilâ-i kelimetullah vazifesi bizlere bahşedilmiş. O halde vazifemiz, ihlâs ile ve sebat ve tesanüdle ve mümkün olduğu kadar ihtiyatla, hizmete ve Risale-i Nur hakikatlerine dört elle sarılmak.