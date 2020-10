Yirmilik Diş

İnsan, büyüdüğünü en çok dişlerinden anlıyor sanırım.

Bugün 20’lik dişinin çekiminin olması, ona büyüdüğünü iyice hatırlatmıştı. Allah, 20 yaşından sonra 4 diş hediye veriyordu. Ve bu dişler, ya hiç çıkmıyor ya da diğer dişlerin arasında kendine yer buluyordu.

Dişin ameliyat ile alınması, evet çok zordu, ama gerekliydi. Küçücük bir dişin bile büyük bir düzen ile yaratılması, küçük bir dişin düzeninden koskocaman kâinatın ne kadar özel bir düzenle yaratıldığını hatırlattı.

Sonbaharın ilk günlerinde dişini çektirirken yağan yağmur, aslında her vakti gelenin vakti gelince düştüğünü ve Allah’ın her zaman her işin vaktini ayarladığını ve dişine yağmurlarla beraber veda etmesi gerektiğini anlatıyordu sanki.