"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Açıkça Ayasofya

Mikail YAPRAK
16 Temmuz 2020, Perşembe
Yazı başlığımız iki mâna taşıyor:

Birincisi: Ayasofya açık, ama tam bir cami vasfına büründürülmediği ve “müzahrafat”tan tam arındırılmadığı sürece “açıkça”, yani açıkmış gibi duracak.

İkincisi: “Açıkça ifade etmek gerekirse, aslında, fakat, acaba, neler oluyor, vesaire..” gibi sosyal medyada uçuşan siyasî ve şüpheli yaklaşımlara tercümanlık eden bir kelimedir, “açıkça”. Haydi biz her şeye rağmen pozitif mânada açıkça ifade edelim ki, artık bu işin hafife alınacak bir noktası kalmamıştır. Danıştay kararını vermiş, 1930’lu yılların köhne kararını iptal etmiş, sayın Cumhurbaşkanı da (eski zikzaklı ifadelerine rağmen) yepyeni turfanda ve güzel kararını vermiştir. Dış dünyadan olumsuz tepkilerin gelmesi de, içerideki farklı mülâhazalar da, artık geriye adım attıramaz, hatta siyasetçinin (varsa) gizli niyeti de bu güzelliğe gölge düşüremez. Lâkin bu heyecan ve sevincimizin, bazı gerçekleri de gölgelemesine izin vermemeliyiz. 

AYASOFYA’YA AÇIK OLMAK

Bu ikinci başlık da iki mâna taşıyor: 

Birincisi: Yaklaşık beş yüz yıl cami vasfını taşıyan, sonra haksız ve hukuksuz bir kararla müzeye çevrilip ibadete kapatılan Ayasofya’ya (yeniden ibadete) “açık olmak” yakışır ve yakıştı. Bize ve bilumum Müslüman toplumlarına da bunu sevinçle karşılamak ve açanları alkışlamak yakıştı.

İkincisi: Bize cami olarak kapılarını açan Ayasofya’ya biz de “açık” olalım. Sinsî niyetlerden ve gizli ajandalardan uzak duralım. Bilhassa hüküm sahipleri kalp ve vicdanlarıyla hakka, hukuka ve adalete açık olsunlar. Açık olsunlar ki Ayasofya da gerçek cemalini bütün ihtişamiyle bize göstersin.

Ayasofya’nın 1934 yılında ibadete kapatılmasından son derece muzdarip olan Said Nursî Hazretleri, bu ıztırabını her vesileyle dile getirmiştir. 

Açılması yönünde fiilî ve kavlî duâlarını hiç eksik etmemekle beraber, Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden sonra da bu hususta en ciddî alâkayı yine Bediüzzaman ve talebeleri göstermiştir.

Ayasofya’yı yeniden ibadete açma güzelliğine paralel olarak kalp ve akıllarımızı da dinin emirlerine, iman ve Kur’ân hakikatlerine açabildiğimiz ölçüde gerçek açılışları ve açılımları, milletçe soluklayacağımız bayramları ve gerçek fecirleri hep beraber görür ve yaşarız inşaallah. 

Peygamberimizin (asm) müjdesini doğrulayan fethe mazhar olan genç Fatih Sultan Mehmed ve onun askerleri ve de İslâmiyeti hayat felsefesi yaparak fethe liyakatini gösteren topyekûn bir millet, 567 sene önce Ayasofya’ya lâyık olduğu hüviyeti kazandırmış ve Ayasofya da onların gönüllerinde taht kurmuştu. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmişti.

İstanbul’un ikinci defa fethedileceğine işaret eden Hadis-i Şerif’ler olduğuna göre, Ayasofya’ya yeniden cami vasfı kazandırılarak İstanbul’un manen yeniden fethi noktasında Müslümanlara bir şans daha tanınmış demektir. 

Yani, “İstanbul muhakkak fethedilecektir, onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır” Hadis-i Şerif’indeki “güzel” sıfatı sadece Fatih ve askerlerine münhasır kalmayıp, manen geçmişi ve geleceği de kapsamaktadır. Ta sahabe zamanından Fatih’e kadar, İstanbul’un fethi için gayret gösterenleri kapsadığı gibi, gelecekte de İstanbul’un manevî fethinin muhafazasına çalışanları da kapsar. Manen düşmüşse, yeniden manevî fethinde gayret gösterenleri de, Ayasofya’ya yeniden cami vasfını kazandıranları da ve kıyamete kadar muhafazasına çalışanları da kapsar.

Ne mutlu onlara ki, güzel Peygamberimizin (asm) güzel lisanındaki “güzel” sıfatına mazhar olurlar. Başka geçici, dünyevî ve siyasî emellerine âlet etme bedbahtlığına düşmezler inşaallah!

Okunma Sayısı: 2241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    'Salgın yönetimi kontrolden çıktı'

    Gelecek kaygısı stresi arttırıyor

    Nasıl çözeceğiz bu sorunu?

    2. yargı paketi teklifi bu hafta görüşülecek

    İş ilânları ve istihdam yarı yarıya düştü

    Gazeteler okurlarının yarısını kaybetti

    6 ayda 500 milyarı kartla ödedik

    Narkotim ekibine saldırıya ilişkin 4 şüphelinin tamamı tutuklandı

    Mısır, Libya'ya asker gönderecek

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 can kaybı daha

    İngiltere'den umutlandıran 'aşı' gelişmesi

    ABD'de Çeçen lider Kadirov kara listeye alındı

    Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

    New York 4. faz 'kısıtlı normalleşmeye' geçti

    Rus ordusundan Karadeniz’de S-400’lü tatbikat

    Çin'den İngiltere'ye 'Huawei' tepkisi

    İngiliz hükümetinden 90 milyon aşı siparişi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim kararını iktidara bırakmayın
    Cevher İLHAN

    “Darbe teşebbüsü’ bile bile neden önlenmedi?”
    Genel

    Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği
    Osman ZENGİN

    Başı örtülü tesettürsüzler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Buna deymiş, buna deymemiş!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Padişah’a bombalı sûikast
    Faruk ÇAKIR

    Son yıllarda neler değişti?
    Süleyman KÖSMENE

    Ayasofya; Barış ve rahmete davet
    Genel

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.