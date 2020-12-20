"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Bediüzzaman ve Nurettin Topçu

Misbah ERATİLLA
20 Aralık 2020, Pazar
Nurettin Topçu, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra birkaç sınava girer.

Sınavlarda başarılı sonuçlar alınca Fransa’da burslu eğitim görmeye hak kazanır. Fransa’nın Bordo Aix Lisesi’nde iki yıl içinde hem Fransızcayı öğrenir hem de sosyoloji ve psikoloji alanlarında sertifikalar alır. Daha sonra Strazburg Üniversitesi felsefe bölümüne kayıt yaptırır. Felsefe bölümünü okurken ahlâk, psikoloji, sanat felsefesi, tarih, mantık, sosyoloji, arkeoloji gibi alanlardan da dersler alarak mezun olur.

Fransa’da mantık, psikoloji, güzel sanatlar, sanat tarihi ve ahlâk dallarında lisans okuduktan sonra Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe üzerine doktora yapar. Doktorasını bitirdikten sonra 1934 yılında Türkiye’ye döner. 1935 yılında Galatasaray Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak göreve başlar. 1939 yılında yayın hayatına başlayan “Hareket” adlı dergide yayımlanan bir yazısından dolayı Denizli’ye sürgün edilir.

Nurettin Topçu, Denizli’ye geldiği ilk andan itibaren şehirde görüştüğü tanıştığı her kişinin ağzından Bediüzzaman Said Nursî’nin ismini duyunca “Bu zat kimdir?” diye meraklanır. O sıralar Ödemiş’te savcı olan Muslihiddin Sönmez ve ablası Seher Sönmez’e misafir gittiği bir gün Bediüzzaman’la ilgili detaylı bilgiler alır. Nurettin Topçu, Denizli’ye geldiği zaman Bediüzzaman ve talebelerinin mahkemesi beraatla sonuçlanmış, tutuklu talebeleri evlerine dönmüştü. Bediüzzaman Hazretleri şehir otelinin üst katında bir odaya yerleştirilmiş yeni gelecek sürgün kararını bekliyordu. Bu arada yanına gidip gelen ziyaretçiler sıkı takip edilerek tesbitleri yapılıyordu. Görünmeden ziyaretine gidenler ise çok az bir süre yanında kalabiliyordu. Nurettin Topçu, bir akşam Bediüzzaman Hazretleri’ni görebilmek için bir fırsat kollamaya başladı. Polislerin akşam yemeğine çıktığı bir vakit merdivenlerden hızlı adımlarla Bediüzzaman Hazretleri’nin olduğu kata gelir ve oda kapısını çalarak içeri girer. Yaklaşık yarım saat gibi bir süre ziyaretinde kalır. Bu süre içinde din, iman, ahlâk, gençlik ve cemiyet meseleleri ile ilgili konuşmalar yapılır. Bediüzzaman Hazretleri Nurettin Topçu’ya, mahkeme ve cezaevi sürecinden, bilirkişilerin taraflı ve ehliyetsiz kişiler olduğundan söz ederken konuşmanın ortasında “Ben onları affettim.” demesi Nurettin Topçu’da şok etkisi yapar. “Bu nasıl olur?” der kendi kendine. İdamına sebep olabilecek kişileri affetmesini bir türlü zihnine sığıştıramaz. Sonunda “Bu, büyük bir fazilettir!” diyerek hayretini gizleyemez.

Nurettin Topçu, yine bir gün Bediüzzaman Hazretleri’ni ziyaret eder. Odasının penceresinden dışarıya bakan Bediüzzaman Denizli’de bir zamanlar 62 medresenin bulunduğunu, bunların hepsinin kapatıldığını üzülerek anlatır. “Bu sebepten ben muallimlere dargınım.” der. Kısa bir zaman sonra garson odaya akşam yemeği için mükellef bir sofra getirir. Bediüzzaman Hazretleri yemeği getiren garsona yemeği iade ederek: “Bunu fukaralara götür” diyerek yanında bulundurduğu zeytinleri ekmeği ile yer. Yarım saatlik bir ziyaret sonrası Nurettin Topçu etkilenerek odadan ayrılır.

Bir gün Nurettin Topçu Denizli’nin Güvençli Köyü adında yakın bir dostlarının köyüne gider. Akşam köylüler onu bir eve misafirliğe çağırırlar. Gittiği evde misafirler dama çıkar, yere serili minderlerin üstüne otururlar ve lüküs ışığını yakarlar. Kısa bir sohbetten sonra Nurettin Topçu o günlerde Bediüzzaman Hazretleri’nin yeni çıkan bir Risalesini cebinden çıkarır ve köylülere tam okuyacakken bir köylü daha önce davranıp başka bir Risaleyi okuyunca hayret içerisinde kalır. Daha sonraki günlerde buradaki her evde ve çevredeki köylerde Risale yazıldığını öğrenir. Ayrıca on binlerce sahife Risalenin yazılarak çoğaltıldığını duyar. Risaleleri yazan her kişide büyük bir heyecan, istek ve tatlı bir sevinç olduğunu görür. Nurettin Topçu, Güvençli Köyü’nde bir ay kadar kalır. Döndüğünde Bediüzzaman Hazretleri Denizli’den ayrılmıştı. Daha sonra Müslihiddin Sönmez onu Bediüzzaman Hazretleri’nin talebelerinden Hasan Feyzi ile tanıştırır. Öğretmen olan Hasan Feyzi’nin, Nurettin Topçu ile çeşitli konularda görüşmeleri olur. Nurettin Topçu, Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili “Sabrı, inzivası, şükrü bambaşkadır; para nedir bilmez, dünya gözüne görünmezdi. Böyle zatlara pratik bir maksat gözeterek gitmek onları rahatsız eder. Ruh ve gönül sultanlarına dünyevî basit çıkarlar için müracaat etmek cinayettir, müthiş bir haksızlık ve anlayışsızlıktır” derdi. 

Daha sonraki yıllarda İstanbul Erkek Lisesi’ne atanmıştır. Görevini sürdürdüğü esnada 1974 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. Nurettin Topçu, 1909 yılında İstanbul’da doğmuş, 10 Temmuz 1975’te vefat etmiş ve Topkapı’daki Kozlu Kabristanı’na defnedilmiştir. Yazar, bir ömre nadir sığabilen deneme, inceleme, öykü, roman, çeviri ve ders kitapları yazmıştır. Ardından İsyan Ahlâkı, Yarınki Türkiye, İslâm ve İnsan, Ahlâk Nizamı, Ahlâk, Devlet ve Demokrasi, Mevlânâ ve Tasavvuf, Kültür ve Medeniyet, Büyük Fetih gibi birçok eser bırakarak bu dünyadan göçmüştür.

Kaynak:

Necmeddin Şahiner, Son Şahitler - 2 

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB: İlişkileri düzeltme imkanımız hâlâ var

    'Demokrasi, krizden çıkartır'

    Direndiği AYM’ye üye yapılacak

    Başbakan ve milletvekili maaşlarına üç yıl zam yok

    Verginin % 9’unu zenginden, % 63’ünü yoksuldan

    Uzmanlar: Tam kapanma şart

    Uygurların zorla ürettiği maskeler Avrupa'da satılıyor

    'Cumhur’u psikologlar incelemeli'

    10 mülteciden 9’u aşırı yoksulluk içinde

    'Destek, başka ülke çiftçilerine veriliyor'

    Vak’alar azalıyor

    Türkiye'de 22 bin 195 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Ege Denizi'nde deprem

    Apple, çalışanların maaşını ödemeyen firma ile çalışmayacak

    Google, ABD'deki çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 testi yapacak

    Pompeo: Rusya, ABD'nin düşmanları arasında

    İstanbul'da deniz seviyesi yükseliyor

    ABD'den Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay çıktı

    Gaziantep'te bir hastanede çıkan yangında 8 kişi vefat etti

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşveret ve tesanüd
    Ahmet BATTAL

    Madagaskar’dan mektup var
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık uyanırsa zulüm biter
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Siyaset, böyle bir tarafgirlik görmedi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Şükrü bırakma
    Cevat Çakır

    Dehri Yahya Alkın Hoca
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Nurettin Topçu
    Mehmet KARA

    CHS’nin üçüncü bütçesinin ardından
    Genel

    AB: İlişkileri düzeltme imkanımız hâlâ var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.