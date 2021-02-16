Almanya’da yaklaşan seçimler

Angela Merkel, Hıristiyan Demokratlar Partisi’nin lideri ve Almanya’yı 2005’ten beri yönetiyor.

Önümüzdeki 26 Eylül’de Almanya’da seçimler yapılacak ve Merkel aday olmayacağını daha önceden açıklamıştı. Merkel, 16 yıldır iktidarda.

Merkel, Almanya’da siyasetin şekillenmesinde ve ülkesinin dünyadaki rolünün belirlenmesinde önemli bir figürdü. Merkel özellikle 2008 yılı durgunluğu, 2012’de Euro Bölgesi Krizi, 2015’te Yunanistan’ı ekonomik krizden kurtarma paketi, İngiltere’nin Brexit süreci ile AB’den ayrılması ve Covid-19 salgını ile mücadelede önemli rol oynadığı belirtiliyor. Dört dönem görev yapan Merkel, ülkesinin kendine has şartlarında başarısının sırrının merkezci siyaseti temellendirmesi gösteriliyor.

Hıristiyan Demokratlar Partisi’nin yeni lideri 17 Ocak 2021’deki kongrede Armin Laschet olarak belirlendi. Kongre’de Laschet’e, Merkel’in üstü kapalı biçimde destek verdiği belirtiliyor. Bu desteğin, Merkel’den sonra da merkezci politikanın izleneceğinin işareti şeklinde değerlendiriliyor.

Laschet’i bekleyen bir takım sorunlar mevcut. Kabine’de bakanlar arasındaki denge ve istikrarı sağlamak önem arz ediyor. Yatırım uzmanı ve muhafazakâr çizgideki Friedrich Merz, Parti’nin kongresinde yenilmesine rağmen, Laschet’ten Ekonomi Bakanlığı görevini talep ettiği kaydediliyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada “Mevcut Ekonomi Bakanı’nın değiştirilmesinin söz konusu olmadığı” ifade edildi. Ancak Merz’in, Parti içindeki belirli bir gücü elinde bulundurduğu da göz önüne alınması gereken bir unsurdur.

Bakanların arasındaki dengenin belirlenmesi, aynı zamanda Hıristiyan Demokratlar Partisi’nin de birliğinin sağlanmasında önemli. Bununla birlikte Laschet için koalisyon hükümetini oluşturan partiler arasında birliği devam ettirmekte ciddi bir konu.

Elbette Laschet’in, Parti liderliğinde Merkel’in yerine geçmesi, onun Almanya Şansölyesi olduğu anlamına gelmiyor. Parti’nin muhtelif eyaletlerdeki yapılacak seçimlerinin sonuçları da Laschet’in siyasî geleceğini belirleyebilecek gelişmelerden. Eğer Laschet’in desteklediği adaylar eyalet seçimlerinde başarısız olurlarsa; Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Hıristiyan Sosyal Birliği Başkanı Markus Söder’in muhalefetiyle karşılaşacağına ihtimal veriliyor.

Diğer taraftan koronavirüsle mücadelede sokağa çıkma vb. kısıtlamalardan dolayı hürriyetlerin sınırlandırıldığı iddiaları ve salgına karşı alınan tedbirler hakkındaki tartışmalar Almanya’da da mevcut. Salgının yol açtığı ekonomik zararın faturasının 26 Eylül’deki seçimlerde Laschet ve koalisyon ortaklarına kesilebileceği de ihtimallerden.

Laschet’in Parti içi, bakanlar, koalisyon ortakları arasındaki dengeyi sağlaması ve salgınla ilgili politikaların belirlenmesinde çok ciddî bir noktada olduğu anlaşılıyor. Laschet’in belirtilen sorunlarla başa çıkması, seçimlerdeki başarısını da etkileyecektir.

Almanya’da Merkel dönemi sona eriyor. Artık, Hıristiyan Demokratlar Partisi’nin yeni lideri Laschet. Ancak Laschet’in Şansölye ve Partisi’nin koalisyona öncülük edip etmeyeceğini bugünden söylemek mümkün değil.

Almanya’da yapılacak seçimlerde 16 yıllık Merkel iktidarından sonra, yeni bir döneme girileceği kesin.