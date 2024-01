Güney Afrika’nın soykırım iddiaları ve “Afrika Tarlasının” yeşermesi

Uluslararası camiada Güney Afrika’nın İsrail’i Filistinlilere karşı “soykırım yaptığı suçlamasıyla” cezalandırılması için Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) vermesi gündemde. UAD’nin yani Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kararları ilgili tarafları bağlayıcı özellikte.

La Haye’deki UAD’de 11-12 Ocak 2024’te görülmeye başlanan davanın etkileri tartışılıyor. Her ne kadar İsrail tarafı “soykırım suçu, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçu ve saldırı suçu” gibi suçlamaları kabul etmese de, Güney Afrika’nın 9 kişilik hukukçu heyetinin iyi hazırlandığı görülüyor. Güney Afrikalı Avukat Tembeka Ngcukaitobi “hiçbir devletin soykırım niyetini kabul etmeyeceğini, ancak İsrail devlet adamlarının soykırım söyleminin her vesileyle tekrarlaması” bu davanın ayırt edici özelliği şeklinde.

Ngcukaitobi, davadaki argümanlarında “aralarında üst düzey görevlilerin de bulunduğu İsraillilerin, sadece Hamas’ı değil, tüm Filistinlileri yok etmeye yönelik söylemlerine” dikkat çekiyor.

Ngcukaitobi’ye göre, 28 Aralık 2023’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun askerlerine “Amelikliler’in size yaptıklarını hatırlayın” çağrısı, soykırıma yönelik bir söylem. Çünkü Netanyahu, İncil’in Birinci Samuel sûresinin 1-2 ve 3. âyetlerindeki “(1) Samuel Saul’a şöyle dedi: “RAB seni kendi halkı İsrail’in Kralı olarak meshetmek için beni gönderdi. Şimdi RAB’bin sözlerine kulak ver.(2) Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘İsrailliler’e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler’i cezalandıracağım. Çünkü Mısır’dan çıkan İsrailliler’e karşı koydular.(3) Şimdi git, Amalikliler’e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür” ifadeleriyle Amalikliler olarak bilinen bir topluluğun yok edilmesi hakkındaki âyeti, tüm Filistinlileri yok etmek üzere ordusunu şartlandırdığına işaret ediyor.

Birde İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkan Yardımcısı Nissim Vaturi’nin 7 Ekim 2023’teki “Gazze Şeridi’nin yeryüzünden silinmesi” çağrısı da soykırıma yönelik bir söylem olarak Güney Afrika’nın dosyasında.

Yine İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın 9 Ekim 2023’teki “insan hayvanlarla (hayvanlaşmış insanlarla) savaştığımız için elektrik, su, yiyecek ve yakıt verilmeden Gazze’yi tamamen kuşattıklarını; ve askerlerine her şeyi ortadan kaldırabileceklerini” bildirmesi soykırım kapsamında değerlendiriliyor.

Ayrıca İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz’ın 13 Ekim 2023’teki “çocuk katilleri ve katliamcılardan oluşan bir halkın başına gelecek budur” diyerek Gazze’ye su, yiyecek ve yakıt verilmesini reddederek bir halkın yavaş yavaş ölmesine zemin hazırlanması süreci ve keskin nişancıların atışlarıyla işlenen hızlı cinayetler de soykırım suçlamalarından.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 12 Ekim 2023’te “Gazze’ye atılacak bombalara imza atanların sayısının artması devletin en üst düzeyinden desteklendi. Sivillerin olaylara karışmadığı haberleri doğru değil. Onların omurgasını kırana kadar mücadele edeceğiz” sözleri soykırım iddiaları arasında.

Bununla birlikte İsrail’in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in 8 Ekim 2023, Kültürel Miras Bakanı Amichai Elyahu’nın 1 Kasım 2023, Ulusal Güvenlik Bakanı Itama Ben-Gvir’in 10 Kasım 2023 ve Tarım Bakanı Avi Dichter’in 11 Kasım 2023’teki soykırım içerikli beyanatları da Güney Afrika’nın dava dosyasında yer alıyor.

Diğer taraftan Gambiya 2017’de 1 milyon Arakanlı Müslümanı Bangladeş’e göç etmeye zorlayan Myanmar hakkında, soykırım suçlamasıyla 2019’da UAD’ye başvurmuştu. Gambiya’nın davasına 2023’te İngiltere, Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda ve Kanada müdahil olmak için müracaat etmişlerdi. Henüz davanın esasına dair bir duruşma yapılmadı. Ancak süreç devam ediyor.

Hem Gambiya’nın hem de Güney Afrika’nın UAD başvuruları, davalara en azından müdahil olarak girmeleri beklenen Müslüman ülkeler için örnek niteliğinde. Bediüzzaman Said Nursî’nin bahsettiği “…Afrika tarlasının… ziya-i İslamiyet ile neşv-ü nema bulacaktır” (Tarihçe-i Hayat, s. 51) müjdesi herkesin malûmu. Gambiya ve Güney Afrika gibi ülkelerin hukukî girişimleriyle evrensel insanî değerler üzerinden “insaniyet-i Kübra olan İslamiyete” (Tarihçe-i Hayat, s. 27) tamamen yönelebilme ihtimallerinin “…Afrika tarlasının…” yeşermesine vesile olması dileğimizdir.