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İran’da Fahrizade suikastı

Muhammet ÖRTLEK
05 Aralık 2020, Cumartesi 00:03
İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Şii milis grubu Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Abu Mehdi El-Muhandis 3 Ocak 2020 Cuma günü, ABD’nin hava saldırısı ile Bağdat’ta öldürülmüşlerdi. Suikastın ardından bölgenin kırılgan fay hatları da harekete geçmişti (Yeni Asya, Kasım Süleymani Sonrası Durum, 07.01.2020).

Yine İranlı bir figürün 27 Kasım’da öldürüldüğü haberlerini okuduk. Öldürülen kişi Muhsin Fahrizade Mahabadi. Fizik alanındaki akademisyenlerden olan Fahrizade, aynı zamanda İran Savunma, İnovasyon ve Araştırma Kurumu Başkanı. Tahran’da, Fahrizade’nin öldürülmesinde İsrail istihbarat birimi Mossad’ın parmağı olduğu ileri sürülüyor.

İran’ın roket, füze ve nükleer programının birinci ismi Fahrizade, İran gibi, İsrail ve ABD için de önemli olduğu iddia ediliyor. Fahrizade’nin öldürülmesine karşılık bir misille gerçekleştirileceği tahminler arasında. Almanya ise, Fahrizade suikastı hakkında tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, olaya tepki veren ilk AB ülkesi oldu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif olayla ilgili “Siyonistlerin damgasını taşıyan korkakça bir eylem” olarak değerlendirdi. İran’ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney de “bu suçun faillerinin ve arkalarında duranların ağır cezalandırılması” çağrısını yaptı. İran Parlamentosu da 1 gün sonra oybirliğiyle “ülkedeki önemli nükleer santrallerde uranyum zenginleştirmesini %20’ye çıkarılmasını” onayladı. Böylece Fahrizade’nin öldürülmesiyle verilen gözdağına, İran da rest çekiyor.

Süleymani’nin öldürülmesinden sonra Bağdat civarında ABD hava üssü Ain Al Assad Hava Alanı’nın bulunduğu mevkiye roket saldırıları gerçekleştirilmişti. Fahrizade suikastıyla, İran’ın daha sert bir tepki vermesinden çekiniliyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan “Ortak Kapsamlı Eylem Planı” olarak da bilinen “İran Nükleer Anlaşması”ndan, Donald Trump çekilmişti. Bununla birlikte 22 Kasım’da, Suudi Arabistan’ın Neom kentinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mossad Şefi Yossi Coen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın görüştükleri biliniyor (Yeni Asya, İsrail ve Suudi Arabistan Normalleşiyor mu? 28.11.2020). Hatta bu görüşmenin Suudi Arabistan’ın İsrail’le bir “normalleşme veya İbrahim Anlaşması” imzalamasına yakınlaştığı şeklinde yorumlanıyor. Yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden’ın, seçim sürecinde İran Nükleer Anlaşması’na döneceğinin sinyalini vermesi de, Neom’daki toplantının nedenleri arasında gösteriliyor. Neom görüşmeleri sonrasında Fahrizade’nin öldürülmesi de manidar karşılanıyor.

Suriye’de füze ve roket uzmanı General Nabil Zgheib’in 2012’de Şam’da ve Mesyaf Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Aziz Esber’in de 2018’de Hama’da suikastle öldürülmelerinde İsrail’in parmağı olduğuna dikkat çekiliyor.

Ortadoğu’da siyasi, askeri, bilim adamı cinayetleri varlığını hep korudu. Ancak Fahrizade’nin öldürülmesiyle birlikte, İsrail’in hem bölgesel hem de uluslararası sonuçları yıkıcı, bu tür olayları devamlı hissettirmesi de istikrarsızlığın temel nedeni gösteriliyor. 

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Yorumlar

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  • Ali

    5.12.2020 01:02:08

    İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından 2008 öncesinden bu yana takip edildiğini yazdı.

  • Ali

    5.12.2020 00:57:51

    2- 4- İsrail'in bu sıtratejisini:" Normalleşme/ İbrahim andlaşması" diye sunması ise;" İblis' in suud sarığı üstüne bedevi egali" takmasından başka bir şey değil! 5- İsrail bu gidişle; İran nükleer tesislerini yine suud hava sahasından vurmaya hazırlanıyor. İran vurulursa; sıranın Türkiye' ye geleceğine kesin gözüyle bakılabilir. Nitekim Biden;" İran nükleri gerçekleştirirse Türkiye örnek alır" diyerek bu ihtimalin altını çizmiştir. 2008 de F 16 beyni için çalışan mühendislerimizin Ankara' nı ortasında şehit edilmelerini unutmayalım ki, bu katliamdan en çok kim kazandı.. 6- Karabağ Savaşı; Azerbaycan/ İsrail ilişklerinin derinliğini ispatladı. Bu durum; İran' a tehdit ve sonra bizi İran' la savaştırmanın riskini taşır. Bu sebeple gelişmeleri doğru okuyup doğru ele almalıyız.. Bu hal kıyamet savaşı hazırlığına benziyor..

  • Ali

    5.12.2020 00:46:19

    22 Kasım’da, Suudi Arabistan’ın Neom kentinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mossad Şefi Yossi Coen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın görüştükleri biliniyor (Yeni Asya, İsrail ve Suudi Arabistan Normalleşiyor mu? 28.11.2020) 1- 3 insi şeytan bir çömez muhterisin beynini kafa kola almış olmalı, ilerde göreceğiz. 2- İran nükleer tesislerine daha önce yaptığı gibi İsrail saldırı düzenleyecek. Öncekini Suud hava sahasını kullanarak yapmıştı.vb 3- İsrail' in düşmanlarından yaptığı surları; genişletip kalınlaştırması, kesinlikle hayra alamet değil!

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