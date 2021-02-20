İslamofobi özellikle Batı’da gündeme fazla getirilen kavramlardan biri.

Gerçekte korkulmayacak, bir objeye, aktiviteye ve duruma karşı aşırı korku duyma ya da kaçınma davranışında bulunmaya fobi deniyor. İslâm kelimesi ile Yunanca “phobos” kelimesinin birleştirilmesiyle “İslamofobi” kavramı meydana geliyor (Yeni Asya, İslamofobi, 05.01.2021).

İslamofobi, Batı’da “İslâm karşıtlığını, İslâm’a karşı duyulan korkuyu, kin ve nefreti” ifade etmekte kullanılıyor. Kavram, İslâm’a ve Müslümanlara karşı sebepsiz korku, öfke, önyargı, kaçınma, düşmanlık, ötekileştirme, ayrımcılık ve şiddeti meşrûlaştırmayı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla İslamofobi kavramının kapsamı oldukça geniş tutuluyor. Elbette bu geniş kapsamlılık, aynı zamanda anlam kargaşasına da yol açabiliyor.

İslâm’ın fobi isimli bir hastalıkla birlikte zikredilmesi, Müslümanlara karşı olumsuz duygular, belli kesimleri panik haline sürükleyebilmekte ve Müslümanlar nefret saldırılarına maruz kalabilmektedirler.

Basındaki İslamofobi haberlerinde de Müslümanlar, korkulan kişi veya toplum durumuna düşürülmektedir. Böylece özellikle Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlar’ın, toplumla entegrasyonu zorlaşmakta ve hatta bazı yerlerde izole bir hayat sürmektedirler.

İslamofobi’nin her türlü tanımından anlaşılacağı üzere, Müslümanlar’ın içerisinde yaşadıkları toplumun gerçekliğini yansıtmakta yetersiz olduğu ve farklı toplumlar arasında bir çatışma zemini hazırladığı da ifade edilebilir.

İslamofobi hakkındaki tanım ve kavram karışıklığı dikkate alınarak yazılan bir makale mevcuttur. Makale Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Kırtepe ve yine aynı bölümden Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Öztunç’a aittir. Makale, Tokat İlmiyat Dergisi’nin Haziran 2020 Sayısında “İslamofobi Kavramı Yerine İslamodium Kavramı” başlığıyla yayınlanmıştır.

Kırtepe ve Öztunç’un makalesinde İslamofobi’ye karşı “İslamodium’un, Müslümanları korkulan pozisyona düşürmeyerek anlam karmaşasına sebep olmayacak, toplumsal gerçekliği ifade etmede yeterli bir kavram” olduğu ileri sürülüyor. Yine makalede, “odium” Latince sözlükte “kin, nefret, hoşlanmayış”; İngilizce’de ise “yüz karası, iğrençlik, ayıp ve nefret” manasına geldiği belirtiliyor. İslâm ve odium kelimelerinin birleştirilmesiyle “İslamodium” olarak kullanılan sözcüğün “İslâm’a karşı kin, hoşlanmayış, nefret şeklin anlam kazandırıldığı” belirtiliyor. Böylece İslamofobi’ye karşı İslamodium kavramını, an azından akademik söylemde kullanılmaya başlanmasının zamanla gündelik hayatta yaygınlaştırılarak geçerlilik kazanması ihtimal dahilindedir.

Kırtepe ve Öztunç tarafından, İslamodium’un “herhangi bir hastalığı çağrıştırmadığı, bunun düz anlamıyla kullanılabileceği ve yan anlam üretmeye de fırsat vermeyeceği” düşünülmektedir.

İslamodium kavramı gibi, İslamofobi ile mücadelede yeni tanımlamaların geliştirilmesi önem arz etmektedir. İslamofobi ile İslâm’ı kategorize etmeye çalışanlara karşı, İslâm’ın muhtelif ön yargılarla ve sorunlu yaklaşımlarla dile getirilen korkulacak bir din olmadığını izah etmeye çalışmak için her Müslüman’a görev düştüğü unutulmamalıdır.