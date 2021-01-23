İslamofobi ve İİT

İslamofobi İslâm’a, Müslümanlara, camilere, dinî merkezlere, Kur’ân-ı Kerîm’e, Müslümanlar’ın geleneksel kıyafetlerine, ırkçılığa ve ayrımcılığa kadar uzanan korkuyu ifade ediyor. Hatta bazı saiklerce bu korku tırmandırılarak Hz. Muhammed’e (asm) hakaretlere ve Müslümanlar’ın öldürülmesine varan şiddet eylemlerine sebep oluyor.

Aslında Batı’nın İslâm, Müslüman ve Doğu karşıtı kesiminin zihinlerindeki tutum ve davranışlara yansıması da görülüyor.

Tarihî geçmişi de olan İslamofobi hakkında, eylemlerin muhtevası, yönü ve biçimi farklı tanımlamaları da beraberinde getiriyor.

İslamofobi özellikle son 20 yılda giderek daha fazla gündemde yer alıyor. Peki İslamofobi hakkında, İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) neler yapıyor? İİT’nin resmî web sitesi incelendiğinde Mayıs 2007’den bu yana, her yıl İslamofobi eğilimini izleyerek ve üye devletlere periyodik raporlar hazırladığı anlaşılıyor. Birde İTT, İslamofobi çalışmalarında BM İnsan Hakları mekanizmaları ile mümkün olduğu kadar diğer uluslar arası kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde olduğu belirtiliyor. İslamofobi için bilgilendirme çalışmalarında bulunduğu belirtilen İİT, bütün bu faaliyetlerini Genel Sekreterliğe bağlı İslamofobi Gözlemevi bünyesinde yaptığı kaydediliyor.

İİT’nin, İslamofobi ile ilgili en son raporu 27-28 Kasım 2020’de Nijer’in başşehri Niamey’de düzenlenen 47. Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında “İİT İslamofobi Gözlemevi 13. Raporu” başlığıyla yayınlandı. Rapor toplam 4 bölümden meydana geliyor.

Birinci bölüm “Din ve İmana Dayalı Ayrımcılık ve Nefret” başlığı altında “15 Mart 2019’daki Yeni Zelanda’da Müslümanlara Yönelik Terör Saldırısı, Mart 2019 AB Parlamentosu Seçimleri, Uluslararası Adalet Divanı’nda Myanmar’da Roginyalılar’a Karşı Soykırım Dâvâsı Sorunu, Hindistan Hükümeti tarafından Vatandaşlık Değişiklik Yasasının (CAA) getirilmesi, Hz. Muhammed’e (asm) Hakaret ve Alay Etme Girişimi” gibi konular ele alınıyor.

İkinci bölümde “İslamofobi Tezahürleri” başlığı altında “ABD, Kanada, Avrupa, Myanmar, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda gibi coğrafyalarda İslamofobik eğilimlere” yer verilmiştir. Buna ek olarak “peçe, hicap ve burka vb. kıyafetlere karşı politikalar” da ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde “Bazı Olumlu Gelişmeler” başlığı altında “Kamu Politikası, Mahkeme Kararları, Camilere Destekler, İnançlar ve Tesettür” maddeleri inceleniyor.

Dördüncü ve son bölümde de “Sonuç ve Öneriler”e yer alıyor.

İİT’nin İslamofobi Gözlemevi ve raporları, sorunun belirlenmesinde ve takibinde önemli. Ancak bu çeşit faaliyetlerin tek başına yeterli olmadığı da, yaşanan İslamofobik eylemlerden anlaşılıyor. İİT’den daha etkin ve somut adımlar atması bekleniyor. Özellikle de Korona salgını döneminde etkin ve somut girişimlere daha çok ihtiyaç var.

Covid-19 salgınının dünya çapında yıkıcı yansımalarının yaşandığı dönemde, bazı ülkelerdeki Müslüman karşıtı gruplar, Müslümanlara yönelik nefreti körüklemek için salgın krizinden yararlandı. Sosyal medyada, Müslümanlar’ın namaz kılmak için camilere devam ederek salgını yaydıkları iddiaları üzerine çok sayıda Müslüman saldırıya uğradı. Bazı İslamofobik figürler de Korona krizini Müslümanlara karşı, gündem belirlemede araç olarak kullandılar. Bununla ilgili Hindistan’da “#CoronaJihad” ve “#BioJihad” Hashtag’leri Twitter’da trend oldu.

Sonuçta Müslümanları, ülkede virüsü yaymakla suçlayan sahte söylem ve iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı. Ardından Müslümanlar, toplum için bir tehdit olarak gösterildi. Hindistan’da Korona salgını sürecinde, Müslümanlar’a yönelik şiddet ve saldırıların arttığına işaret ediliyor.

Basın ve yayın yoluyla yapılan söylem nefretine bir de sosyal medya eklendi. İİT’nin de, Hindistan’daki İslamofobi sorununa nasıl yaklaşacağı ve çözüm üreteceği merakla bekleniyor.