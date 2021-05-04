Korona ve Hindistan eyalet seçimleri

Dünya genelinde Covid-19 salgınının etkisi her alanda fazlasıyla hissediliyor. Bu etkiler kendisini siyasi, ekonomik, sosyal, psikolojik vd. konularda gösteriyor.

Özellikle son günlerde basından, Hindistan’daki artan Korona vak’alarını, sağlık sisteminin tıkandığını ve ölen kişilerin cesetlerinin krematoryumlarda yakıldığını takip ediyoruz. Yine aşı stoğunun miktarı ve aşılama hızının da istenilen düzeyde olmadığı bildiriliyor. Birde salgının artık Hindistan mutantından bahsediliyor. Salgının başlamasından bu yana geçen 1 yıllık sürede, seçmen, iktidarları salgınla mücadeledeki performansına göre değerlendiriyor.

Salgının ciddî boyutlarda olduğu Hindistan’da muhtelif eyaletlerde seçimler yapılmaya başlandı. Ülkenin Batı Bengal eyaletinde 2 Mayıs 2021’de yapılan seçimleri Başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi (Hindistan Halk Partisi –BJP-) kaybetti. Hatta Modi, dünyada salgından dolayı en fazla günlük vak’a ve ölümün gerçekleştiği Hindistan’da “salgını birinci önceliği yapmak yerine, seçimlere odaklandığı” gerekçesiyle eleştiriliyor. Bununla birlikte seçimlerde, salgına karşı tedbir alınmadığı da belirtiliyor. Birde Federal Seçim Komisyonu, sandık başına gelen büyük seçmen kalabalıklarına yönelik sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığı; ve mitinglere izin vermekle suçlanıyor.

Federal Seçim Komisyonu henüz eleştiriler hakkında herhangi bir beyanatta bulunmuş değil. Ancak Batı Bengal eyaleti seçim sonuçlarının bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, oy sayımı devam etmesine rağmen Mamata Banerjee’nin Trinamool Kongre Partisi (TKP), 294 sandalyeli eyalet meclisinde 200’den fazla sandalyeyi kazanarak, üçte iki çoğunluğu kazanmış durumda. Aynı zamanda Banerjee, Hindistan’ın tek kadın siyasî parti başkanı.

İktidardaki BJP de 26 Mayıs 2014’teki ülke genelindeki seçimleri kazanarak yönetime gelmişti. Ancak oy sayımı devam etse de BPJ, Batı Bengal’de yapılan seçimlerin kaybedeni konumunda. Modi ve BJP’nin yetkilileri, salgının meydana getirdiği sorunlara rağmen, sert bir seçim kampanyası yürüttükleri bildiriliyor. Aslında son günlerde Hindistan’da ağırlaşan salgının ve etkilerinin, iktidar partisi BJP’yi seçimlerde teste tabi tuttuğu değerlendiriliyor.

TKP lideri Banerjee, Modi için “seçim sürecinde bütün gücü elinde tuttuğunu ve kontrolün kendinde olduğunu göstermek için tek kişilik seçim kampanyası yaptığını” aktarıyor.

Tamul Nadu eyaletinde de seçimlerde seküler Dravidian İlerlemeci Federasyon (Dravidian Progressive Federation –DMK-) zaferini garantilemiş durumda.

Kerala eyaletinde ise, eyaleti yöneten mevcut sol çizgideki Hindistan Komünist Partisi (HKP) 62 sandalye kazanarak, en yakın rakibi Hindistan Ulusal Kongresi’ne 41 sandalye fark atmıştır. Kerala’da, Modi’nin BJP’sinin kurduğu ittifak sandalye kazanamamıştır.

Puducherry eyaletinde, Tüm Hindistan Namathu Rajiyam Kongresi (All India N.R. Congress –AINRC-), 30 sandalyeli eyalet Meclisi’nde 20 temsilci kazandı. BJP de 6 sandalye ile ikinci oldu.

Hindistan’da eyalet seçimleri geçtiğimiz Mart ayında başlasa da, salgının seyrine göre seçimler Nisan ve Mayıs aylarına sarkmıştır.

Hindistan gibi nüfusu yüksek, salgının hızla ilerlediği ve tedbirlerin yetersiz kaldığı bir ülkede, 1 yıllık salgın süreci devam ederken yapılan seçimlerde iktidardaki BJP’nin eyaletlerde zorlandığı görülmektedir. Bu dönemde Hindistan başta olmak üzere, devletler sağlık sektörüne hiç olmadığı kadar yatırım yapmanın yolunu aramalıdırlar. Elbette sağlık politikasının planlaması da önem arz ediyor. Hindistan’daki eyalet seçimleri, salgın politikasındaki yanlışlık ve eksikliklerin, iktidardaki BJP’yi yıprattığı ve seçimleri kaybettiğine yorumlanıyor. Artık Korona olumsuz etkilerini, sadece ekonomik, sosyal ve sağlık alanlarında değil, siyasette de gösteriyor.