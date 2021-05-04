"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Korona ve Hindistan eyalet seçimleri

Muhammet ÖRTLEK
04 Mayıs 2021, Salı
Dünya genelinde Covid-19 salgınının etkisi her alanda fazlasıyla hissediliyor. Bu etkiler kendisini siyasi, ekonomik, sosyal, psikolojik vd. konularda gösteriyor.

Özellikle son günlerde basından, Hindistan’daki artan Korona vak’alarını, sağlık sisteminin tıkandığını ve ölen kişilerin cesetlerinin krematoryumlarda yakıldığını takip ediyoruz. Yine aşı stoğunun miktarı ve aşılama hızının da istenilen düzeyde olmadığı bildiriliyor. Birde salgının artık Hindistan mutantından bahsediliyor. Salgının başlamasından bu yana geçen 1 yıllık sürede, seçmen, iktidarları salgınla mücadeledeki performansına göre değerlendiriyor.

Salgının ciddî boyutlarda olduğu Hindistan’da muhtelif eyaletlerde seçimler yapılmaya başlandı. Ülkenin Batı Bengal eyaletinde 2 Mayıs 2021’de yapılan seçimleri Başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi (Hindistan Halk Partisi –BJP-) kaybetti. Hatta Modi, dünyada salgından dolayı en fazla günlük vak’a ve ölümün gerçekleştiği Hindistan’da “salgını birinci önceliği yapmak yerine, seçimlere odaklandığı” gerekçesiyle eleştiriliyor. Bununla birlikte seçimlerde, salgına karşı tedbir alınmadığı da belirtiliyor. Birde Federal Seçim Komisyonu, sandık başına gelen büyük seçmen kalabalıklarına yönelik sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığı; ve mitinglere izin vermekle suçlanıyor.

Federal Seçim Komisyonu henüz eleştiriler hakkında herhangi bir beyanatta bulunmuş değil. Ancak Batı Bengal eyaleti seçim sonuçlarının bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, oy sayımı devam etmesine rağmen Mamata Banerjee’nin Trinamool Kongre Partisi (TKP), 294 sandalyeli eyalet meclisinde 200’den fazla sandalyeyi kazanarak, üçte iki çoğunluğu kazanmış durumda. Aynı zamanda Banerjee, Hindistan’ın tek kadın siyasî parti başkanı.

İktidardaki BJP de 26 Mayıs 2014’teki ülke genelindeki seçimleri kazanarak yönetime gelmişti. Ancak oy sayımı devam etse de BPJ, Batı Bengal’de yapılan seçimlerin kaybedeni konumunda. Modi ve BJP’nin yetkilileri, salgının meydana getirdiği sorunlara rağmen, sert bir seçim kampanyası yürüttükleri bildiriliyor. Aslında son günlerde Hindistan’da ağırlaşan salgının ve etkilerinin, iktidar partisi BJP’yi seçimlerde teste tabi tuttuğu değerlendiriliyor.

TKP lideri Banerjee, Modi için “seçim sürecinde bütün gücü elinde tuttuğunu ve kontrolün kendinde olduğunu göstermek için tek kişilik seçim kampanyası yaptığını” aktarıyor.

Tamul Nadu eyaletinde de seçimlerde seküler Dravidian İlerlemeci Federasyon (Dravidian Progressive Federation –DMK-) zaferini garantilemiş durumda. 

Kerala eyaletinde ise, eyaleti yöneten mevcut sol çizgideki Hindistan Komünist Partisi (HKP) 62 sandalye kazanarak, en yakın rakibi Hindistan Ulusal Kongresi’ne 41 sandalye fark atmıştır. Kerala’da, Modi’nin BJP’sinin kurduğu ittifak sandalye kazanamamıştır.

Puducherry eyaletinde, Tüm Hindistan Namathu Rajiyam Kongresi (All India N.R. Congress –AINRC-), 30 sandalyeli eyalet Meclisi’nde 20 temsilci kazandı. BJP de 6 sandalye ile ikinci oldu.

Hindistan’da eyalet seçimleri geçtiğimiz Mart ayında başlasa da, salgının seyrine göre seçimler Nisan ve Mayıs aylarına sarkmıştır.

Hindistan gibi nüfusu yüksek, salgının hızla ilerlediği ve tedbirlerin yetersiz kaldığı bir ülkede, 1 yıllık salgın süreci devam ederken yapılan seçimlerde iktidardaki BJP’nin eyaletlerde zorlandığı görülmektedir. Bu dönemde Hindistan başta olmak üzere, devletler sağlık sektörüne hiç olmadığı kadar yatırım yapmanın yolunu aramalıdırlar. Elbette sağlık politikasının planlaması da önem arz ediyor. Hindistan’daki eyalet seçimleri, salgın politikasındaki yanlışlık ve eksikliklerin, iktidardaki BJP’yi yıprattığı ve seçimleri kaybettiğine yorumlanıyor. Artık Korona olumsuz etkilerini, sadece ekonomik, sosyal ve sağlık alanlarında değil, siyasette de gösteriyor. 

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pazar kapalılar, ama internetleri açık!

    Afyonkarahisar'da yangın alarmı: "80 bin metrekarelik sahadaki ürünler tamamen yandı"

    İsrail işgalini özetleyen bir diyalog: ''Evini ben çalmasam başkası çalacak''

    Gözler Devler Ligi'ne çevrildi

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Emeklilerin Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

    Uygur ekmeği dağıttılar

    Şanlıurfa’da kuraklık ekinleri vurdu

    Kışın yatırılan minare yazın kaldırılıyor

    İsrail, Filistinli kadını şehit etti

    Çekya ile Rusya arasında son yılların en derin krizi

    Filistinli aileler evlerinden zorla çıkarılıyor!

    Hindistan'da son 24 saatte 368 bin yeni vaka ve 3417 ölüm gözlemlendi

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Uyumayan Kütüphane’ye Risale-i Nur hediye edildi

    Esnaf canından bezdi: Peş peşe gelen intiharların önüne geçilmeli

    Bediüzzaman’ı hatırlamak

    AKP’li bürokratların yoksulluk sınırı 56 bin TL

    Başörtüsü yasağı hürriyetleri baltalıyor

    Bakanlıktan tam kapanmayla ilgili yeni sorulara cevaplar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yazar kasadan intiharlara
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Deniz Gezmişlere yazık değil miydi?
    Ahmet BATTAL

    Helâl olsun HAK’ka!
    Faruk ÇAKIR

    Adalet sözü tutulsun
    Cevher İLHAN

    Plansız-programsız “tam kapanma”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Eyüp Sultan’ın tevafuklu vefatı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Vermeye, mükellef olduğun kimselerden başla
    Ali FERŞADOĞLU

    Ermeni meselesinin çözümü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.