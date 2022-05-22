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22 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Bir anlatabilsek!

MUHSİN BOZKURT
22 Mayıs 2022, Pazar
Merhum Mehmed Kırkıncı Hoca 1970’li yıllarda İstanbul’da bir mecliste sohbet etmektedir. Cemaat içinde mahallî kıyafetleriyle oturan ve dersi dinleyen, Bağdat’tan gelmiş üç Arap âlimi vardır.

Ders sırasında şöyle bir parça okutur: “‘İşte ey ehl-i Kur’an ehli, Kur’an yolunda olan ve bu uğurda asırlarca, gazi olmuş, şehid [düşmüş] olan şu vatanın evlâdları!’ ‘Altı yüz sene değil, belki Abbasîler zamanından beri, bin senedir Kur’an-ı Hakîm’in bayraktarı [O’nun yolunda gayret sarf edeni] olarak, bütün cihana karşı meydan okuyup, Kur’an’ı ilân etmişsiniz [üç kıtaya yaymışsınız]. ‘Milliyetinizi [Türk milleti olarak/ M.B.] Kur’an’a ve İslâmiyet’e kal’a [kale] yaptınız. ‘Bütün dünyayı susturdunuz, müdhiş [dehşetli] tehacümatı def’ettiniz. Tâ: ‘Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki), Allah ileride (onların yerine) öyle bir kavim getirir ki, (O) onları sever, ve (onlar da) O’nu severler; (o bahtiyar insanlar) mü’minlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı şiddetlidirler!’ ‘Allah yolunda cihad ederler, hiçbir dil uzatanın kınamasından korkmazlar!’ (Maide: 54) âyetine güzel bir mâsadak [mazhar] oldunuz. ‘Şimdi Avrupa’nın ve frenk-meşreb münafıkların desiselerine uyup, şu âyetin evvelindeki hitaba mâsadak [mazhar] olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız!’”

Dersten sonra o Arap âlimlerinden birisi elini kaldırdı ve güzel bir Türkçe ile: “Dinlediğim bu ders beni konuşmaya mecbur bıraktı. Müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum” dedi ve şunları anlattı:

“‘Bizim ilkokul kitaplarımızda şöyle bir hikâye anlatılır: ‘Annesini kaybeden bir aslan yavrusu koyunların arasına girmiş ve koyunların sütünü emerek büyümüş. Zamanla kendini koyun zannetmiş. Bir gün koyunlardan birisi aslana şöyle demiş:

—Sen bizim cinsimizden değilsin. Sen aslansın, biz koyunuz. Sen bu dağların kralısın. Son zamanlarda bu dağlarda çakalların, ayıların sesleri fazla yükselmeye başladı; bizi rahatsız ediyorlar. Bir kükresen de bizi bunlardan kurtarsan; demiş.

Fakat aslan bunu kabul etmeyerek: Ben de sizin gibi koyunum; demiş.

Koyunun günlerce  ısrarına rağmen aslan, aslan olduğunu bir türlü kabul etmemiş.

Nihayet bir gün koyun, aslanı alıp bir su birikintisine götürmüş: İkimizin de sudaki akislerimize iyice bakalım. Senin yelelerin var, benim yok. Söyle bakalım ikimiz de aynı mıyız; diye sormuş. Aslan: Hayır değiliz; demiş.

Sonra koyun: Senin pençelerin var, bizim yok; senin dişlerinle bizim dişlerimiz bir değil. Hatta senin sesinle bizim seslerimiz bile farklı. İstersen bir ben meleyeyim, bir de sen kükre; demiş ve önce koyun cılız bir sesle melemiş, arkasından aslan bütün heybetiyle ve dehşetiyle kükremiş.

Aslanın bu kükremesini duyan çakallar yuvalarına, tilkiler deliklerine, ayılar inlerine kaçışmışlar.’

Sonra o Arap misafir elini dizine vurarak: “Hocam, biz şimdi size (Ey Türk milleti!/ M.B.) aslan olduğunuzu bir anlatabilsek!” demiş.

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