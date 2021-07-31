"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Meleklere danışma!

MUHSİN BOZKURT
31 Temmuz 2021, Cumartesi
Öz olarak:

“Bir zamanlar Rabbin meleklere: ‘Ben yeryüzünde bir halife yapacağım,’ demişti. (Melekler): ‘Orada bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi halife yapacaksın? Oysa biz Seni överek tespih ediyor ve Seni takdis ediyoruz,’ dediler. (Rabbin): ‘Ben sizin bilmediklerinizi bilirim,’ dedi.” 

(Prof. Dr. Süleyman Ateş, Bakara: 30)

 ***

“Cenab-ı Allah da ‘Yeryüzünde bir halife yapacağım deyince, KENDİLERİNİ BİR DANIŞMA MAKAMINDA gören melekler, bir taraftan bundaki şerefi takdir ettiler, diğer taraftan da yeryüzündeki bir yaratığa Allah tarafından böyle yüksek bir irade yetkisi verilmesinde bir şer ihtimalinden de korktular... Acaba bu selâhiyeti (yetkiyi) alan güzel kullanabilecek mi? Acaba bunu asalet zannederek kendi çıkarına hükümler icrasına kalkışırsa, yeryüzüne fesat vermeyecek mi? Bu şekilde maksatları hâşâ itiraz olmayıp hikmetini bir İSTİFSAR (açıklanmasını istemek) olduğunu bildirdiler. Bununla beraber hilâfete, zımnen (üstü kapalı olarak) bir istek de ortaya attılar...

“Görülüyor ki, Cenab-ı Allah Âdem’i halife olmak üzere yaratmış ve durumu meleklerine İSTİŞARE EDER GİBİ kısaca tebliğ etmiş ve mâlûm cevap üzerine onu isimleri öğretmekle terbiye etmiş ve sonra melekler ile beraber imtihandan geçirip, meleklere güçsüzlüklerini açıklatmış ve ona bilfiil ehliyetini ispat ettirmiş.” (Elmalılı M. Hamdi Yazır)

***

“Daha insan yok iken, ölü hükmünde bir hiç iken Allah, meleklere ‘yeryüzünde bir halife var edeceğini’ bildiriyor. (Sanki onların nabzını yokluyor.)

“Melekler akıl ve bilgi sahibidirler. Yüksek düzeyde bilinç taşırlar. İtaat ederler ve varlık âleminin yönetiminde ve düzenin sürdürülmesinde görev almaktadırlar. Ancak aksi seçeneklerde bulunacak, emirlere karşı çıkacak iradeden yoksundurlar. (Böyle oldukları halde onlara danışırcasına bir üslûp takınılması düşündürücüdür.)

“Sanki melekler, ima yoluyla ‘Biz dururken niye Âdem diye birini yaratıyorsun, bizden üstün biri olmayacak ki’ demeye çalışıyor...

“Yüce Allah yapmakta olduğunu MELEKLERE HABER VERMEKTEDİR. Bu sayede melekler, insandan, başka bir deyişle yeni bir türden haberdar edilmiş oluyorlar...

“Melekler insanın makam ve görevine göz dikmiş değildirler. İnsanın yaratılış hikmetini öğrenmek istemektedirler. Cenab-ı Hak da meraklarını gidermek, belki ilâve sorularına açıklayıcı cevaplar vermektedir. (Dikkat edersek, Allah meleklere, SORMAK CESARETİNİ VERİYOR. Âdeta bunu onlardan istiyor.)

“Bu da gösteriyor ki, kişi hangi makamda olursa olsun, sorulan suallere cevap vermek, bazı konularda açıklamalar yapmak durumundadır. Yüce Allah, meleklerin sorularına açıklama getirdiğine göre; soranların susturulması, konu otoritesi tarafından bilgilendirilmekten yoksun bırakılması meşrû değildir. Soru sorma ve olup bitenler konusunda bilgi alma da bir haktır.” (Ali Bulaç)

“Allah’ın, yeryüzünde bir halife kılacağını meleklere açmasındaki hikmet, insana ve meleklere MÜŞAVERE (DANIŞMA) yolunu öğretmek(tir).

“(Nitekim meleklerin sorusu) bir itiraz değil, hüküm ve icraatın hikmetini öğrenme maksadına yöneliktir. Bu soru münasebetiyle vurgulamak gerekir ki, Allah’ın her emrine derhal ve şartsız itaat eden melekler, Cenab-ı Allah’a icraatının hikmetini öğrenme adına O’na sormaktan geri durmamış, Cenab-ı Allah da, sorularından dolayı onları azarlamamış, sorularına en müşahhas (somut) ve objektif delillerle cevap lütfunda bulunmuştur.” (A. Ü.)

***

Allah; hiçbir şekilde, hiçbir kimseye, hiçbir hususta sorma, fikrini alma gibi ihtiyaçlardan uzaktır. Böyleyken meleklere DANIŞIRCASINA SESLENMESİ; bizlere istişare, müşavere, şûrâ ve meşveretin kısaca DANIŞMANIN; ne kadar hayatî, mühim ve önemli temel bir husus olduğunu göstermek içindir.

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye alev alev... Neden ders alınmıyor?

    Enflasyon ekonomiyi zorlayacak

    Hükümetin göçmen politikası ne?

    Gün sayıyorlar

    Her 5 kişiden biri internetten alıyor

    İstanbul’un yüzde 41’i aşı olmak istemiyor

    Dünya genelinde orman yangını alarmı: On binlerce hektarlık alan küle döndü!

    Dualarla uğurlandı...

    Pazardaki fiyatlar cep yakıyor

    HRW: Yunanistan ayrımcı ve uyumsuz politikalarına son vermeye zorlanmalı

    Son 24 saatte 22 bin kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi vefat etti

    Yurt genelindeki 81 yangının 70'i kontrol altına alındı

    KKTC’den BM’ye tepki

    24 İhvan mensubuna idam

    Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu

    21 milyonu aşkın kişi ilk doz aşısını henüz yaptırmadı

    35 timden oluşan 750 özel harekat polisi İran sınırında nöbette

    Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedef imha edildi

    ABD'de özel iş yerleri ''aşı zorunluluğu'' getiriyor

    Orman yangınında vefat eden Akdemir (25) itfaiye ekiplerine su taşımış

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşveret, istikamet, itidal ve ittihad
    Cevher İLHAN

    “Bu açık seçik bir sansürdür”
    Ahmet BATTAL

    Şefkat ve şirket
    Genel

    Türkiye alev alev... Neden ders alınmıyor?
    Cenk ÇALIK

    Sorguya çekileceğimiz nimetlerin büyüğü: Soğuk su
    H. Muharrem OKUR

    Seni çok seviyorum
    Sebahattin YAŞAR

    Risale-i Nur dersleri ‘özel’dir
    Faruk ÇAKIR

    Yandık, ama ders aldık mı?
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımızı dahi tesanüde feda etmeye mükellefiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.