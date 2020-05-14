Evde teravih namazı

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük;

O kadar çok anlatacak konu var ki, sana teravih namazından bahsetmeyi unuttum bile.

Ramazan’ın başından beri ailecek teravih namazını evde kılıyoruz. Maalesef bir virüs sebebiyle artık camilerde namaz kılınmıyormuş. Ne kadar acı bir şey...

Biz de evde kılmaya başladık, ne yapalım? Bazen dedem, bazen babam imam oldu birlikte kıldık. Teravih, ferah ferah kılınan namazmış. Sadece Ramazan’da kılınan, sünnet bir namazmış.

Ablam ve ben başörtülerimizi takıp gelince dedem, “Maşallah benim çiçeklerime!” diye bizi çok seviyor.

Sevgili günlük, bunu da yazmazsam olmaz. Biraz komik, biraz utandırıcı..

Geçen akşam bir kabahat işledim! Namazda secdeden kalkarken başım ablama değdi, içimden gülmek geldi. Dayanamadım güldüm. Kızacaklar diye korktum; ama kızmadı kimse. Dedem kucağına alıp sevdi.

Sonra da namazda yapılacakları ve yapılmayacakları, güzelce izah etti.

Ben de Rabbimize şükrettim.