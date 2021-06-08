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8 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

İbrahim Sarıçiçek

Muzaffer KARAHİSAR
08 Haziran 2021, Salı
Eserleriyle gözleri ve gönülleri ferahlatan bahtiyar bir insan, İbrahim Sarıçiçek.

İman ve Kur’ân hizmetlerinin deryasında şahs-ı manevideki nura, huzura, huşuya ve letafete kendini bırakmış, tevazu ve mahviyeti düstur edinmiş bir Nur Talebesinin hayatından kesitler aktarmak çok kolay olmuyor. Onun rahle-i tedrisinden nasip almış talebesi olmam hesabiyle hakkında kelâm etmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. O, yıllarca Risale-i Nur hizmetinde ve Yeni Asya çizgisinde bizlere hep rehberlik yaptı, ders verdi, yol gösterdi.

Ondaki sanat ruhu hayatının her safhasında, eğitim mesleğinde, vakıf başkanlığında Risale-i Nur ve Yeni Asya kültür hizmetlerinde hep kendini göstermiştir. 55 yıldır meşgul olduğu ahşap sanatı alanında oyma, kesme, kabartma eserler vermiştir. Hattatların eserlerindeki Kur’ân âyetlerini, hadisleri, güzel sözleri, tozlu sayfalar arasından çıkarıp cami mahfillerine taşımış, evlerin duvarlarına işlemiştir. Meydana getirdiği güzide tablolar Yeni Asya Kitap Fuarları’nı süslemiştir. Yıllarca Başkanı olduğu Afyon İlme Hizmet Vakfı’na katkıda bulunan, seminer veren, emeği geçen, ziyaret eden misafirlere İbrahim Sarıçiçek el emeği, göz nuru eserlerini hediye olarak takdim etmiştir…

O kulluğu, istiğnası, ihlâsı ve mütevazı halini ruhundaki zenginlikte yaşamayı seven gönül erlerinden. Âkif’in “Rahmetle anılmak, ebediyet budur, ama/ Sessiz yaşadım kim beni nereden bilecek?” sözüyle mütenasip kulluğunu tasannudan uzak; tevazuunun sabır, tevekkül, teslimiyet ve sükûnet iklimiyle birleştirmiş bir gönül insanıdır. 

Ankara İlahiyat Fakültesi’ne başladığı 1961 yılında Risale-i Nur hizmetlerini tanımış ve gönül vermiş bir ilahiyatçı İbrahim Sarıçiçek. Öğretmenliği, idareciliği, hizmet aksiyonu, sanat ruhu, sosyal, kültürel beşerî ilişkileri, hizmet hatıraları ve başarı hikâyeleriyle bu kubbede hoş sâdâlara, hayırlara imza atmış, 82 senelik bereketli ömrünü dâvâsına adamış bir çınardır.  

İnancından, İslâm hakikatlerinden, hizmet düsturlarından, ihlâs ve sadâkatten taviz vermeyen cihad ruhu ile 35 senelik hizmetinin yaklaşık 25 senesini İmam Hatip Liseleri’nde müdürlük yapmıştır. Binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Son Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi Müdürü olarak 28 Şubat zihniyetine karşı direnmiş, kız öğrencilerin başını açtırmamıştır. 2000 yılında emekli edilinceye kadar kızlar, öğrenciler Allah’ın emrine uygun giyimleriyle okula devam edebilmişlerdir… 

1986 yılında eski öğrencileri ve gönüllülerle kurmuş olduğu Afyon İlme Hizmet Vakfı’nın 34 yıl başkanlığını yapmıştır. İman, Kur’ân hizmetleri gönüllü olarak çalışmalarını hâlâ sürdürmektedir. Risale-i Nur sohbetleri, vakıfta ve esnafları kendi işyerinde hiçbir karşılık beklemeden 21 senedir Kur’ân okutmaya devam etmektedir. 

İbrahim Sarıçiçek kimdir?

1939 Afyonkarahisar doğumlu İlahiyat Fakültesi mezunu, eğitime 35 sene, vakıf hizmetlerine 34 sene, Risale-i Nur dâvâsına 60 sene, esnafa Kur’ân okutmaya 21 sene, ahşap sanatına 55 sene ayırmış ve hayatını dâvâsına ve insanlara faydalı olmaya ayırmış bir Nur Talebesidir. Evli, üç çocuk ve dört torun sahibi bahtiyar bir aile büyüğüdür.

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