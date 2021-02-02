"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Ömür sermayesi

Muzaffer KARAHİSAR
02 Şubat 2021, Salı
Arkamıza dönüp baktığımızda sonbahar yaprakları gibi yılların uçuştuğunu fark ederiz.

Alıp verdiğimiz nefes, yaşadığımız günler, geçen yıllar, habersizce ömür sermayemizi tüketiyor. Harcanan zaman dilimleri içinde Necm Sûresi 39. âyeti olan “İnsan için, ancak çalıştığı vardır.” cümlesi insanı düşündürür. Nefis muhasebesi ve vicdan murakabesi ile geçen zamanın lehimize ya da aleyhimize işleyen taraflarını görmeye çalışırız. 

Gençlere nazaran yaşlı insanlar, akıp giden uzun yılların nasıl geçtiğini daha iyi bilirler, bulundukları yeri görürler ve güzel anlatırlar. Rüzgâr gibi geçen zamanın arkasından bakan biri: “Keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma ne kadar hazîn haller getirdiğini ona şekvâ edip söyleyecektim.” demiş. 

Gençliğin heyecanı, hissiyatı, günahlara düşme tehlikesi var. Yaşlılığın da hastalıkları, mahrumiyetleri, zahmetleri olsa da Üstad, hakikati ifade etmiştir: “Madem iman gibi hadsiz derecede kıymettar bir nimet bizde vardır. İhtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Nâhoş bir şey varsa o da günahtır, sefahettir, bid’atlardır, dalâlettir.” demiştir.

Huzurevi sakinlerini boş, âtıl ve sıkıntılı durumdan uzaklaştırmak için çeşitli faaliyetler yapardık. Herkesin isteğine, mizacına ve mesleğine uygun meşguliyetler olurdu. Eğitim kurumları, Diyanet mensupları, sivil toplum kuruluşları, çeşitli meslek temsilcileri bu faaliyetlerimize destek olurlardı. 

Sosyal, kültürel, eğitim programımızı destekleyen, yaşlılara ve çalışanlara moral, motivasyon çalışmasında bulunan kişi ve kurumlarla ortak faaliyetler yapılırdı. Onlardan Emekli Yb. Halkla İlişkiler ve Güvenlik Uzmanı Hayrettin Özdel, muhtelif zamanlarda ümit ve şevk verici eğitim seminerleri, insan ilişkileri, başarılı çalışma yöntemleri, iman ve ibadetin insan dünyasındaki yeri, moral ve başarı, konularında konuşmalar yapardı. 

Konuşmalarını âyet, hadis ve Risale-i Nur’dan hakikatlerle, günlük hayattan ve askerlikten örneklerle süslerdi. Hayata pozitif bakmak, zamanı etkin kullanmak, duygu kontrolü, şahsî gelişim, hedeflere odaklanmak, azmi, sabrı, aşkı, sevgiyi, metaneti vb. birçok duyguları iman ile elde edilebileceğini anlatır. İnsanların yüzünü güldürür, ümit ve şevk verirdi. 

Hayrettin Bey’e geçmiş yıllarda Fethiye’den gelerek Huzurevi’nde fahri olarak verdiği seminerleri hatırlattım. Konuşma yaptığı salonda hitap ettiği insanlarla kurduğu diyaloğu hatırlatan birkaç fotoğrafı gönderdim. “Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş.” Eline, diline, yüreğine sağlık. Bir nebze de olsa insanımıza tebessüm ettirebilmiş, ruhen, kalben ferahlatmış ve yeni heyecanlar veren ufukları göstermiştin… Şimdi o yaşlılardan vefat edenler oldu. O müdür emekli oldu. Pırıl pırıl gördüğün o bina test raporuyla yıkılacağından boşaltıldı. “Metruk bina” 17 Kasım 2020’de köşemizde yerini almıştı. 

Memnun olan ve duygulanan Hayrettin Özdel, aynı şevk ve heyecanla rıza-i İlâhî için seminerlere devam ediyor. Ona başarılar dileklerimle: Hizmete koşmaya, gayrete, yarışa devam inşallah. O fotoğraflar gibi bütün hasenatın, hayırların, emeklerin, yaptığın çalışmaların kaydediliyor. Ne güzel bir hayat serüveni meleklerle birlikte, demiştim…

Velhasıl: “Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı, kulaklarının üstünde tulû etmiştir…” 

Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarla market farkı 4'e katlandı

    28 Şubat hala devam ediyor

    Yeni yılda sağlıklı tavsiyeler

    BMGK, Myanmar gündemiyle acil toplanıyor

    ABD'den Myanmar'a yaptırım tehdidi

    'Arka arkaya üç hafta küresel vakalar düştü'

    '2022 Dünya Kupası, dolu statlarda oynanacak'

    Türkiye'de son 24 saatte 7719 vaka ve 124 ölüm gözlemlendi

    'Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitimin başlamasını kararlaştırdık'

    Kosova ve İsrail diplomatik ilişkileri başlatıyor

    İstanbul Valiliği: BÜ'deki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

    İŞKUR rakamlarıyla işsizlik tablosu

    Dünyada düşerken bizde zamlanıyor

    ABD'de son 24 saatte 112 bin vaka ve 1901 ölüm gözlemlendi

    '6 Ocak'tan sonra ABD'yi demokrasi sembolü olarak görmek çok zor

    4 ile fırtına ve soba gazı zehirlenmesi uyarısı!

    Peş peşe depremlerin ardından İzmir'de son durum?

    Tepkiler devam ediyor: Myanmar'daki darbeyi dünya böyle gördü

    Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi aşılandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hal ve gidiş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    28 Şubat hala devam ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Kirli siyaset ve seçimleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Gökte çatlak mı var?
    Abdil YILDIRIM

    Namazın içini doldurmak
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın yedi nuru ve Risale-i Nur
    Osman ZENGİN

    Cüce Şubat da geldi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeci Nuseyrilerin Hama Katliâmı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.